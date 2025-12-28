Po Praze a Olomouci tak Lidl přesouvá svůj outletový koncept do třetího města. Ostrava se má stát dalším testem toho, zda výrazné slevy na neprodané či sezonní zboží dokážou dlouhodobě přitahovat masy zákazníků i v regionech.
Zákazníkům i zde nabídne spotřební zboží za výrazně snížené ceny. V prodejně se objeví například nářadí Parkside, oblečení značky Esmara nebo bytové doplňky Livarno, a to se slevami v řádu desítek procent oproti původním cenám.
S příchodem outletu do moravskoslezské metropole Lidl zároveň rozšiřuje tým. V souvislosti s otevřením nové prodejny firma plánuje nábor několika desítek zaměstnanců.
„Aktuálně již připravujeme prostory a hledáme nové kolegy, kteří umožní zažít Lidl Outlet také zákazníkům v Ostravě,“ potvrzuje jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula. Přesné datum zahájení prodeje chce společnost oznámit v nejbližších týdnech. Podle předchozích informací by to mělo být na jaře 2026.
Nákupní šílenství
Outletový koncept Lidl poprvé vyzkoušel v Česku na začátku letošního roku v Praze. První outletová prodejna se otevřela hned po Novém roce a vzbudila mimořádný zájem. Už při ranním otevření se před prodejnou táhla zhruba sedmdesátimetrová fronta a nápor zákazníků nezvládalo ani parkoviště v okolí. Lidé nechávali auta všude, kde to bylo možné, motivováni slevami spotřebního zboží ve výši 40 až 70 procent.
Na Moravu se Lidl Outlet přesunul na konci června. V olomoucké nákupní zóně v Kafkově ulici otevřela prodejna 30. června v devět hodin ráno a zájem byl ještě větší než v hlavním městě. Před otevřením stály ve frontě stovky zákazníků, první přijeli už v neděli večer. Parkoviště se rychle zaplnilo a po otevření se davy nahrnuly dovnitř. Podle svědků se někteří nakupující chovali i neurvale.
30. června 2025