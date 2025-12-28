Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Veronika Bělohlávková
  10:00
Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že nová prodejna otevře v areálu Outlet Arena Moravia v Hlučínské ulici.
Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem | foto: čtenářka iDNESu

Otevření outletu společnosti Lidl v Olomouci
Otevření outletu společnosti Lidl v Olomouci.
Otevření outletu společnosti Lidl v Olomouci
Otevření outletu společnosti Lidl v Olomouci
57 fotografií

Po Praze a Olomouci tak Lidl přesouvá svůj outletový koncept do třetího města. Ostrava se má stát dalším testem toho, zda výrazné slevy na neprodané či sezonní zboží dokážou dlouhodobě přitahovat masy zákazníků i v regionech.

Zákazníkům i zde nabídne spotřební zboží za výrazně snížené ceny. V prodejně se objeví například nářadí Parkside, oblečení značky Esmara nebo bytové doplňky Livarno, a to se slevami v řádu desítek procent oproti původním cenám.

S příchodem outletu do moravskoslezské metropole Lidl zároveň rozšiřuje tým. V souvislosti s otevřením nové prodejny firma plánuje nábor několika desítek zaměstnanců.

„Aktuálně již připravujeme prostory a hledáme nové kolegy, kteří umožní zažít Lidl Outlet také zákazníkům v Ostravě,“ potvrzuje jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula. Přesné datum zahájení prodeje chce společnost oznámit v nejbližších týdnech. Podle předchozích informací by to mělo být na jaře 2026.

Nákupní šílenství

Outletový koncept Lidl poprvé vyzkoušel v Česku na začátku letošního roku v Praze. První outletová prodejna se otevřela hned po Novém roce a vzbudila mimořádný zájem. Už při ranním otevření se před prodejnou táhla zhruba sedmdesátimetrová fronta a nápor zákazníků nezvládalo ani parkoviště v okolí. Lidé nechávali auta všude, kde to bylo možné, motivováni slevami spotřebního zboží ve výši 40 až 70 procent.

Na Moravu se Lidl Outlet přesunul na konci června. V olomoucké nákupní zóně v Kafkově ulici otevřela prodejna 30. června v devět hodin ráno a zájem byl ještě větší než v hlavním městě. Před otevřením stály ve frontě stovky zákazníků, první přijeli už v neděli večer. Parkoviště se rychle zaplnilo a po otevření se davy nahrnuly dovnitř. Podle svědků se někteří nakupující chovali i neurvale.

30. června 2025

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Nejčtenější

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025)

V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo...

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

28. prosince 2025

Horníci i pracovníci v chemičkách. Firmy budou povinně přispívat na penzijko

ilustrační snímek

Od ledna začne pro firmy platit povinnost přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujících ve fyzicky náročných či zdraví ohrožujících profesích. Půjde například o pracovníky v hutnictví,...

28. prosince 2025

Rolls-Royce nebo červené Ferrari. Jaká auta si podnikatelé koupili na firmu

Premium
ilustrační snímek

Odečíst si DPH z ceny auta mohou podnikatelé od loňska pouze do výše dvou milionů korun. V roce 2023 tak plánovaná změna zahýbala s trhem luxusních vozů, podnikatelé se totiž snažili na poslední...

28. prosince 2025

České hory nejsou drahé, jen se nesmyslně porovnávají, říká hoteliér

Marek Holer provozuje v Peci pod Sněžkou hotely Hvězda, Krokus, restauraci Deli...

Podle mnohých jsou české hory předražené, přesto jsou na zimu téměř vyprodané. Proč ceny rostou, proč lidé mění své návyky a stále častěji volí hotelový komfort místo chalup a proč jsou srovnání s...

28. prosince 2025

KB chce být opět první dámou českého byznysu, říká členka představenstva

Katarína Kurucová, Komerční banka

V létě roku 2025 nastoupila do nejužšího vedení Komerční banky Katarína Kurucová. Energická manažerka dostala na starost oblasti korporátního a investičního bankovnictví. V této oblasti slavila...

27. prosince 2025

Útoků na kryptoinvestory přibývá. Pachatelé pasou po digitálních peněženkách

ilustrační snímek

Kryptoměnoví investoři, kteří se rádi chlubí svými úspěchy a majetkem na sociálních sítích, se po celém světě stále častěji stávají terčem násilných zločinů. Cíl útoků je většinou poměrně jasný....

27. prosince 2025

Paříž opouštějí obyvatelé. Nutí je k tomu vysoké ceny nemovitostí

Paříž

Paříž v posledních letech ztrácí trvalé obyvatele, za což mohou vysoké ceny nemovitostí a situace na realitním trhu. Píší to francouzská média s odkazem na studii francouzského statistického úřadu...

27. prosince 2025  14:30

Rusové prodloužili zákaz vývozu benzinu, nafty i námořního paliva

Obyvatelé anektovaného ukrajinského poloostrova Krym se potýkají s nedostatkem...

Ruská vláda prodloužila dočasný zákaz exportu benzinu do 28. února příštího roku pro všechny vývozce včetně výrobců. Moskva zároveň do konce února prodloužila zákaz vývozu nafty a námořního paliva....

27. prosince 2025  12:01

Jak Amerika přichází o střední třídu. Stále víc lidí se potýká s tlakem inflace

Zákazníci ve Walmartu ve městě Secaucus v New Jersey den po oznámení nových cel...

Americká střední třída se ocitla pod značným ekonomickým tlakem. Vysoké náklady na základní potřeby její zástupce nutí šetřit, hledat slevy a přehodnocovat životní styl. Někteří lidé si hledají...

27. prosince 2025

Češi se home office nevzdají. Bez něj raději odejdou jinam, tvrdí průzkum

ilustrační snímek

Češi si už na práci z domu zvykli a nehodlají se jí vzdát. Téměř 37 procent zaměstnanců, kteří mají možnost kombinovat home office s prací ve firmě, by při zrušení práce z domova okamžitě změnilo...

27. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Řepka se u nás v porovnání se světem pěstuje ekologicky, říká šéf komory

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal dorazil na protestní jízdu do Trutnova,...

Pro rostlinnou výrobu byl letošní rok špatný kvůli nízkým cenám. Přitom se třeba řepka v Česku pěstuje prakticky ekologicky při porovnání se světem, zemědělci ale za ní dostanou stejnou cenu jako...

27. prosince 2025

Horečku před svátky nahrazuje rozvaha. Povánoční výprodeje lákají miliony Čechů

Premium
ilustrační snímek

Povánoční výprodeje se už dávno neomezují jen na rychlý doprodej zbylého zboží. Staly se svébytnou nákupní sezonou, na kterou se značná část spotřebitelů cíleně připravuje a s nákupy vědomě vyčkává....

27. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.