Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Veronika Bělohlávková
Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl zrychlit dodání bot do jednotlivých prodejen a lépe rozdělit nabídku podle poptávky.

Objednávky bylo možné uskutečnit během týdne od pondělí 20. do neděle 26. dubna 2026. Na jeden účet bylo možné koupit maximálně dva páry bot. Zákazníci si je po zaplacení mohli vyzvednout ve vybraných prodejnách Lidl během května.

„Naší prioritou bylo nenechat zákazníky čekat a doručit objednané boty do jednotlivých prodejen v krátkém čase. V tom nám pomáhal rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který umožňoval párovat reálnou poptávku s konkrétní nabídkou,“ uvedla mluvčí Lidlu Iveta Barabášová.

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)
Tenisky mají nízký retro střih a čistý bílý základ. Špičku, tkaničkové díly a část paty doplňuje modrý semiš. (12. května 2026)
Lidl Botasky se prodávaly na e-shopu pouhý týden, během pár dní byly téměř všechny velikosti vyprodané. (12. května 2026)
Limitovaná edice Lidl Botasek. (12. května 2026)
14 fotografií

Podle ní šlo o způsob, jak předejít situaci, kdy by v jedné prodejně boty chyběly, a v jiné zůstávaly. Řetězec zároveň uvedl, že pokud si zákazník rezervované zboží nakonec nevyzvedne, k žádnému blokování účtů ani jiné sankce nehrozí.

Lidl konkrétní prodejní data nezveřejnil. Potvrdil ale, že zájem o limitovanou edici podle něj naplnil očekávání a reakce zákazníků byly pozitivní.

Tomu odpovídala i situace v rezervačním systému Lidl. Už v prvních dnech začaly mizet větší velikosti. Postupně se vyprodaly velikosti 40 a vyšší. „V pondělí už byly k dostání jen velikosti 39, já jsem sháněl velikost 44,“ řekl iDNES.cz Marek z Líšnice, na kterého už boty nezbyly.

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Tenisky mají nízký retro střih a čistý bílý základ. Špičku, tkaničkové díly a část paty doplňuje modrý semiš. Na boku mají boty výrazný žlutý pruh lemovaný červeným zubatým detailem. Pata je zvýrazněná červeným koženým prvkem. Boty mají krémově bílou gumovou podrážku s jemnou texturou. Výrazným prvkem jsou i dvě sady tkaniček, modrá a červená. Barevná kombinace jasně odkazuje na firemní barvy Lidlu.

Boty se již nyní objevují i na bazarových a aukčních webech. Například na Aukru je prodávající nabízí ve velikosti 44 za 3 490 korun. Původní cena přitom byla 1 999 korun.

