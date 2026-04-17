Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Objednávky bude možné uskutečnit během celého příštího týdne, tedy od od pondělí 20. do neděli 26. dubna 2026, přičemž na jeden účet bude možné zakoupit maximálně dva páry bot. Zákazníci si budou moci po zakoupení boty vyzvednout ve vybraných prodejnách Lidl v průběhu května.
„Spojení dvou legendárních značek, jakými jsou Lidl a Botas, je pro nás přirozeným krokem v posilování vztahu s našimi zákazníky. Lidl je dlouhodobě vnímán jako love brand, což potvrzuje i fenomenální úspěch našeho merche, který se mezi mladými stal kultovním,“ říká David Zappe z marketingového oddělení společnosti Lidl.
Limitovaná kolekce vychází z tradičního modelu Botas Iconic. Pro potřeby této spolupráce byl klasický model upraven ve svěžím designu a charakteristických barvách Lidlu. Výsledkem je jednoduchá, nositelná obuv stvořená pro každodenní využití.
Save the date. ✨ 16.4. od 17:00 představíme v Lidlu na Strakonické něco, co pro vás vaříme už nějakou dobu. Tak dorazte a sledujte s námi odhalení více než jedné ikony! 🤫 S kým se ve čtvrtek potkáme?♬ original sound - Lidl CZ
„Velmi si vážíme partnerství s tak silnými značkami, jako je Lidl. Spolupráce, v níž se potkávají dvě ikony, pro nás představuje spojení tradice, kvality a poctivého řemesla s moderním přístupem a radostí z módy. Stejně jako Lidlu i nám v Botasu záleží na našich zákaznících, kterým chceme nabízet to nejlepší ze světa české výroby,“ komentuje spolupráci ředitel společnosti Botas Vít Staněk.
Projekt je zároveň vůbec první kampaní na nově spuštěném firemním TikTok profilu. Tato spolupráce byla zvolena jako ideální startovací moment pro oslovení komunity a fanoušků obou značek na nové platformě.