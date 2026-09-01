Platit měla už letos v červnu, nakonec to vypadá, že k informaci o zprůměrovaných mzdách kolegů se lidé dostanou až v roce 2028. „Má pomoci odhalovat a napravovat neodůvodněné rozdíly v odměňování žen a mužů,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Vláda se podle svých slov rozhodla pro úspornou formu přenesení evropského nařízení do českého zákoníku. „Dbali jsme o to, aby nové povinnosti byly přiměřené a zbytečně nezatěžovaly zejména menší zaměstnavatele,“ uvedl Juchelka.
Zákon přináší celkem čtyři novinky.
Nemyslím si, že to přinese lepší mzdy a větší spravedlnost. Spíš větší neporozumění a napětí.