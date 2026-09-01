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Lidé se dozvědí mzdy ve firmě, nová pravidla pro kurýry. Co se změní na popud EU

Kristína Paulenková
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: vytvořeno pomocí AI / David VotrubaShutterstock

Do českých zákonů se brzy promítnou dvě změny z Bruselu, které významně ovlivní pracovní právo. Vláda v pondělí schválila řadu let diskutovanou směrnici pro transparentní odměňování a také úpravu platformové práce. O normě pro spravedlivé odměňování se vedou debaty už dlouho, přesto má její převod do tuzemské legislativy zpoždění.

Platit měla už letos v červnu, nakonec to vypadá, že k informaci o zprůměrovaných mzdách kolegů se lidé dostanou až v roce 2028. „Má pomoci odhalovat a napravovat neodůvodněné rozdíly v odměňování žen a mužů,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Vláda se podle svých slov rozhodla pro úspornou formu přenesení evropského nařízení do českého zákoníku. „Dbali jsme o to, aby nové povinnosti byly přiměřené a zbytečně nezatěžovaly zejména menší zaměstnavatele,“ uvedl Juchelka.

Zákon přináší celkem čtyři novinky.

Nemyslím si, že to přinese lepší mzdy a větší spravedlnost. Spíš větší neporozumění a napětí.

Jan Rafajprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky

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