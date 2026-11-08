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Lidé chybějí firmám všude, každý kraj ale shání jiné profese, zjistil průzkum

Veronika Doskočilová
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Desítky nových pracovních míst přibude na Ostravsku a Karvinsku pro úředníky....

Desítky nových pracovních míst přibude na Ostravsku a Karvinsku pro úředníky. Ilustrační foto | foto: Ladislav NěmecMF DNES

Nabídky práce v České republice nejsou ve všech krajích rovnoměrně zastoupené. Každý region hledá trochu jiné uchazeče s jiným zaměřením, který jeho požadavkům vyhovuje více, ukázal průzkum společnosti JenPráce.cz. V Praze tak chybějí zaměstnanci v administrativě a gastronomii, Moravskoslezský kraj zase postrádá zaměstnance do strojního průmyslu. A Mladá Boleslav akutně potřebuje lidi do logistiky.

„Zatímco Praha stojí především na službách, administrativě, gastronomii a financích, Moravskoslezský kraj zůstává silně průmyslový,“ vysvětluje Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.

Například v Moravskoslezském kraji tvoří pětinu nabídek práce pozice z průmyslové a chemické výroby. To je šestkrát více než v hlavním městě. Podobné je to u řemeslné a manuální práce. A výrazné rozdíly panují i v oboru strojírenství a automobilovém průmyslu. V Praze tvoří pouze 5,4 procenta poptávky z oborové struktury, v Moravskoslezském kraji 16,8 procenta.

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Ještě větší rozdíly panují u konkrétních profesí. Poptávky na pozice obsluhy strojů tvoří v Moravskoslezském kraji 8,3 procenta oborové struktury, v Praze necelé procento. Naopak v Praze je sháňka po pracovnících na administrativních pozice. Koncentrují se v ní totiž centrály velkých společností, technologické firmy a centra podnikových služeb. „Proto právě zde nacházíme nejvíce příležitostí v administrativě, financích, personalistice, IT, zákaznických službách a dalších kancelářských profesích,“ říká Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment.

Silná pražská gastroscéna

Kromě toho Praha soustřeďuje větší množství kuchařů, baristů a číšníků, což odpovídá charakteru hlavního města. „Praha soustřeďuje širokou nabídku restaurací, kaváren i hotelů, které potřebují tyto pracovníky celoročně,“ dodává Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací.

Hlavní město totiž spojuje poptávku místních obyvatel, lidí dojíždějících za prací a domácích i zahraničních návštěvníků. Typicky se zde pořádají kongresy, kulturní akce, lidé sem často jezdí na pracovní cestu atd. To vše klade větší nároky na obor gastronomie. „Gastronomické provozy obsluhují podstatně širší okruh zákazníků, než odpovídá samotnému počtu obyvatel města. Tomu odpovídá i potřeba personálu,“ vysvětluje Stárek.

Výrazně se liší i nároky na úroveň vzdělání. Ze všech nabídek práce v Moravskoslezském kraji uvádí jako požadavek základní vzdělání 48,3 procenta pracovních inzerátů. V Praze je to pouze 25,3 procenta. V hlavním městě je naopak u 42 procent z inzerátů uvedeno, že uchazeč musí mít maturitní vzdělání, v Moravskoslezském kraji uvádí tuto podmínku pouze pětina.

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Z toho nelze automaticky předpokládat, že v Praze je možné se uplatnit pouze s kvalifikací. Jen nabízí podstatně méně nabídek určených pro vyučené uchazeče a výrazně více pozic, kde je podmínkou maturita a vyšší vzdělání.

Střední Čechy ovládá Škoda Auto

Při rozpadu dat na jednotlivé regiony je vidět, že v každém kraji dominují pracovní pozice z určitého oboru. Například ve Středočeském kraji tvoří největší podíl (11,8 procenta) pracovní nabídky z oblasti dopravy, logistiky a zásobování. Funguje totiž jako výrobní a distribuční zázemí Prahy. Navíc zde působí automobilka Škoda Auto. „Díky automobilce a rozsáhlé síti jejích dodavatelů je tu silná poptávka po pracovnících v automobilovém průmyslu, výrobě, logistice a technických profesích,“ uvádí Kouba.

Na Vysočině zase dominují poptávky na pozice ze strojírenského a automobilového průmyslu (20,2 procenta), tedy například procesní inženýr, frézař, strojírenský technolog apod. Specifickou strukturu má pak Karlovarský kraj. Inzeráty z oblasti obchodu zde dosahují 17,9 procenta, z oboru potravinářství pak 6,4 procenta, přičemž v obou případech jde o nejvyšší podíl mezi všemi kraji.

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Například personální agentury ale v Karlovarském kraji pozorují zcela jiný trend. „V Karlovarském kraji naopak pozorujeme výraznou poptávku po pracovnících v logistice a skladování, a to zejména na Chebsku, kde se v posledních letech rozvíjejí rozsáhlé logistické a distribuční kapacity,“ upozorňuje Kouba.

V regionu působí například společnosti DHL či Amazon a připravují se zde také další investice do logistických areálů. „Ty vytvářejí pracovní příležitosti nejen pro skladníky a pracovníky manipulace se zbožím, ale také pro řidiče, technické specialisty, pracovníky údržby či vedoucí provozů,“ uzavírá Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment.

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