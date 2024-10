Lichvolapka odhalí nefér úvěr. Aplikace zachrání dlužníkům i stovky tisíc

Maximální sazbu nákladů, které si úvěrová společnost účtuje, zákon nijak nevymezuje. V praxi ale soudy považují náklady překračující čtyřnásobek sazby obvyklé v době poskytnutí úvěru za rozporné s dobrými mravy a mohou v takovém případě úrokovou sazbu snížit na přijatelnou úroveň anebo smlouvu prohlásit za neplatnou.

Věřitel je zároveň povinný důkladně posoudit, zda dlužník zvládne půjčku splácet. Měl by proto zjišťovat, jestli má žadatel o půjčku dostatečný a stabilní příjem i to, jaké má nutné výdaje. Roli tedy hraje, zda mu po zaplacení nájmu, energií, jídla nebo dopravy zbude dost peněz na splátku půjčky. Do nutných výdajů je potřeba započítat také všechny ostatní půjčky, pokud žadatel už nějaké splácí.

Únosnost půjčky by si měl zvážit každý žadatel o úvěr sám ještě před podpisem úvěrové smlouvy. Ne vždy ale toto lidé zvládnou správně vyhodnotit, proto musí podle zákona schopnost splácení posuzovat i věřitel.

Nezisková organizace Člověk v tísni v této souvislosti upozornila, že mnoho společností poskytujících půjčky tento zákon nedodržuje. Výši příjmů buď vůbec nezkoumají, anebo se sice žadatelů ptají, ale informace pak už nijak neověřují. Řada společností také podceňuje výdaje na bydlení a další životní náklady. Často sice žadatele o úvěr prověří, zda nemá negativní záznam v úvěrových registrech, ale už se nezajímají o výši stávajících splátek. Půjčí tak i i lidem, kteří již hradí vysoké splátky.

Pokud věřitel schopnost splácet neověřil, dlužník může poukázat na neplatnost smlouvy a navrhnout věřiteli takzvané smírné řešení. Jeho podstatou je doplacení dlužné jistiny bez nároku na odměnu a v přijatelných splátkách. V případě, že věřitel s takovým postupem nesouhlasí, je možné se obrátit na finančního arbitra, který případ prozkoumá a vydá nález, zda byl úvěr sjednán v souladu s požadavky zákona, nebo ne.

Lichva odhalená na pár kliknutí

S odhalením smlouvy nesplňující zákonné podmínky anebo má příliš vysoký úrok, nyní pomůže Lichvolapka přístupná na webu Člověka v tísni. Do formuláře zájemce vyplní datum, kdy mu byl úvěr poskytnut, výši RPSN a informace o tom, zda poskytovatel půjčky dostatečně ověřil, že je žadatel schopný úvěr splácet.

„Stačí vyplnit jen několik údajů o tom, za jakých okolností byl úvěr poskytnut a kolik stojí. Cena půjčky se přitom posuzuje ukazatelem RPSN zahrnujícím nejen úrokovou sazbu, ale i různé poplatky, které si věřitelé často účtují. Tento údaj je povinnou součástí každé úvěrové smlouvy,“ upřesňuje analytik Člověka v tísni a autor nástroje David Borges.

Díky této aplikaci si může každý dlužník ověřit, zda jeho úvěr je v souladu se zákonem. Pokud Lichvolapka vyhodnotí, že úvěr nesplňuje zákonem dané podmínky, dlužník se může bránit soudní cestou. „Takové půjčky před finančním arbitrem či u soudu neobstojí, a věřitelé se proto raději snaží s dlužníky dohodnout,“ dodává Borges.

„Pokud zjistíte, že půjčka podle našeho orientačního testu není v pořádku nebo budete mít pochybnosti, doporučujeme bezplatnou pomoc našich poradců prostřednictvím help linky 770 600 800. Ti každou situaci detailně prověří,“ radí Člověk v tísni. Ten už takto pomohl například panu Markovi, který si postupně půjčil více než 900 tisíc, splatil ale zhruba 1,5 milionu korun. Neziskovka mu pomohla získat zpátky 600 tisíc.