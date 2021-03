Role stavebního spoření se mění. Zaměříme se na rekonstrukce, říká šéf Buřinky

Kvůli vládním opatřením teď skoro všichni musejí trávit více času doma. Jsou tak lépe vidět nedostatky, které dříve mohly zůstat skryté. Domácnosti je navíc třeba uzpůsobit, aby se z nich lépe pracovalo. I to přispívá k zájmu o rekonstrukce. „V Buřince jsme poskytli loni přes 18 tisíc úvěrů, to je nejvíc na trhu. Ale podle objemu jsme až trojkou,“ říká Vošický.

Při pohledu na dlouhodobé statistiky to vypadá, že stavební spoření je umírající produkt. Zájem o nové smlouvy klesá. Co s ­tím?

Není to umírající produkt. Je potřeba to rozdělit na dvě části. Pokud jde o poskytnuté úvěry, jejich objem se loni zvýšil zhruba o třetinu. A byť počty nových smluv klesají, stavební spoření mají stále více než tři miliony lidí. Mění se však role spoření. Naspořená částka už dnes většinou nepokryje vstupní kapitál, těch 10 nebo 20 procent vlastních zdrojů, které banka musí vyžadovat, aby vám poskytla hypotéku. Spoření má – spolu se státní podporou – především motivovat lidi, aby spořili a aby o bydlení přemýšleli.