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Liberecká nemocnice se připravuje na jednu z největších proměn ve své historii. V jejím areálu vyrůstá nové centrum urgentní medicíny, které nabídne moderní operační sály, jednotky intenzivní péče, laboratoře i zobrazovací technologie. Společně s již vybudovaným parkovacím domem představuje investici přesahující 3,5 miliardy korun bez DPH.
„Naše budovy mají v průměru sto let. Pacientské pohodlí není dobré, když máme třílůžkové, a dokonce i šestilůžkové pokoje. Takhle už to dál nejde,“ vysvětlil Lukáš. Nové centrum by podle něj mělo být dokončeno přibližně za rok a tři čtvrtě.
Tím však modernizace neskončí. Nemocnice plánuje také další centrum specializované péče, do něhož by se přesunula například neurochirurgie, část kardiologie a moderní zobrazovací metody. V uvolněných prostorách by následně mohlo vzniknout až 120 lůžek pro starší pacienty.
„Těchto lidí bude přibývat a my se na to musíme připravit,“ upozornil Lukáš. Celá nemocniční skupina, která zahrnuje také Českou Lípu, Turnov a Frýdlant, má podle něj roční obrat kolem devíti miliard korun a provozuje osm superspecializovaných center.
Robotická chirurgie i náhrady kostí z 3D tiskárny
Významnou součástí rozvoje jsou moderní technologie. Liberecká nemocnice patří podle svého ředitele k velmi vytíženým pracovištím robotické chirurgie. Robotický systém využívá zejména v urologii, gynekologii a při operacích tlustého střeva. Nemocnice už navíc získala povolení k pořízení druhého systému.
„Operujeme spoustu hodin denně a těch výkonů jsou stovky. Neradi bychom o tuto možnost přišli, naopak ji chceme dál rozvíjet,“ uvedl Lukáš.
Nemocnice se prosazuje také v medicínském 3D tisku. Lékaři díky němu mohou před složitými operacemi pracovat s prostorovými modely orgánů nebo cév. Technologie pomáhá například při plánování zákroků na mozkových výdutích.
„Chirurg si model vezme a může předem přemýšlet, jak bude postupovat, aniž by v tu chvíli operoval,“ popsal Lukáš. Nemocnice dokáže vytvářet také individuální náhrady kostí, například v oblasti obličeje nebo lebky. Do budoucna chce rozvíjet i výrobu titanových implantátů.
Umělá inteligence pomáhá, člověka ale nenahradí
Umělá inteligence už v Liberci pomáhá při diagnostice nádorů. Specializované programy analyzují mikroskopické preparáty a upozorňují na možné abnormality. Podobné technologie se prosazují také při vyhodnocování rentgenových snímků.
„Umělá inteligence brání o něco lépe omylu nebo přehlédnutí než samotný doktor. Na druhou stranu mu někdy napíše i nesmysl,“ upozornil ředitel. Konečné rozhodnutí proto musí vždy zůstat na lékaři.
Podle Lukáše však digitalizace přináší i nové problémy. Zdravotníci tráví mnoho času administrativou a pacientům pak chybí osobní kontakt. „Sestřičky opakovaně říkají, že by chtěly být víc přímo u pacientů. Pořád se něco zapisuje do dotykového displeje nebo dokumentace,“ poznamenal.
Nemocnice přitom rozvíjí také aplikaci mZdraví, jejímž prostřednictvím se mohou pacienti objednávat, sledovat výsledky vyšetření nebo žádat o opakované recepty. Lukáš však zdůrazňuje, že zejména starším lidem musí zůstat možnost vyřídit své záležitosti telefonicky či osobně.
Do nemocnic přichází téměř 60 mladých lékařů
Velkou výzvou zůstává personální zajištění péče. Největší nedostatek lékařů a zdravotních sester řeší nemocnice v České Lípě, která poskytuje služby přibližně 120 až 130 tisícům obyvatel.
Do celé nemocniční skupiny nyní podle Lukáše přichází téměř šedesát mladých lékařů. Nemocnice jim nabízí vzdělávání, vyšší mzdy i bydlení. „Sto dvacet tisíc lidí musí mít přece adresu, kam logicky půjdou pro péči, kterou potřebují,“ zdůraznil.
Současně se mění rozdělení specializovaných výkonů mezi nemocnicemi. Některé složité operace se budou soustřeďovat do větších center. Liberec tak má například část operací slinivky břišní a jater předávat pracovišti v Hradci Králové.
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Richard Lukáš, který po šedesátce ochrnul a musel ukončit chirurgickou praxi, se osobně věnuje také pomoci pacientům s poškozením míchy. Nemocnice pro ně připravuje projekt Rovinka, který má poskytovat odborné poradenství i po návratu z rehabilitace do běžného života.
Budoucnost nemocnice přesto podle Lukáše nebude záviset pouze na nových budovách a technologiích. „Přál bych si především dostatek spokojených zaměstnanců,“ řekl. Právě personál bude podle něj rozhodující v době, kdy populace stárne a nároky na zdravotní péči rostou.
Jak se změní dostupnost specializovaných operací, proč se některá oddělení přesouvají do větších center a jak může moderní medicína pomáhat lidem s poškozením míchy? I o tom hovořil Richard Lukáš v pořadu iDNES Lounge.