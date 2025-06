fra František Strnad Autor:

14:47

Senátoři budou tento týden hlasovat o novele nazývané Lex plyn. Ta má urychlit povolování nových paroplynových zdrojů energie. Česko by se tím mělo vyhnout závislosti na dovozu elektřiny ze zahraničí. Novela by mohla zkrátit povolovací procesy až o pět let. Zákonodárci horní komory budou také znovu jednat o individuálních kontrolách solárních elektráren uvedených do provozu v letech 2009 - 2010.