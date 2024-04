Přípravy na modernizaci české energetiky finišují, těžit z ní mají zákazníci

Elektřinu bude možné si od prázdnin vyrobit třeba na venkovské chalupě a čerpat ji pak v bytě ve městě. Umožní to novela energetického zákona Lex OZE II, která vstoupí v platnost 1. července. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) však v blízké době předloží do Poslanecké sněmovny novelu, která umožní akumulovat elektřinu a poskytovat flexibilitu pro lepší stabilitu elektrizační soustavy.

Česká energetika budoucnosti bude především decentralizovaná a digitalizovaná, zaznělo v průběhu kulatého stolu, který na téma Energetická revoluce v praxi organizovalo ve středu MPO společně s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a Elektroenergetickým datovým centrem (EDC). Podle odborníků spotřebitelé nově získají lepší přehled o výrobě elektřiny a vlastní spotřebě. Budou mít také více příležitostí, jak s elektřinou dále nakládat, nebo další možnosti, jak se zapojit do fungování energetického trhu.

Přínosy nového nastavení Zvýší se informační komfort domácností o jejich spotřebě. Zavede se možnost sdílet elektřinu. Sníží se náklady na elektřinu aktivním zákazníkům, kteří budou řídit svoji spotřebu v čase.

Na to, aby všechny změny proběhly úspěšně, je podle zástupců odpovědných resortů nutný nejen postupný rozjezd fungování Elektroenergetického datového centra, ale také vyhlášky Energetického regulačního úřadu a MPO. Spotřebitelé si však také budou muset zajistit novou technologickou výbavu, upozorňují odborníci.

Proces modernizace české energetiky s sebou přinese výrazný nárůst množství dat, které bude nutné vyhodnocovat, ukládat či předávat dál. Fyzické odečítání údajů o spotřebě elektřiny jednou ročně nahradí možnost vyhodnocovat spotřebu elektřiny vzdáleně každých 15 minut. Data o spotřebě budou předávána mezi zákazníky a distribučními společnostmi jednou denně, tedy 365krát častěji než dosud. V případě sdílení bude možné mít přístup k datům téměř v reálném čase.

Mozkem moderní české energetiky bude Elektroenergetické datové centrum, které zajistí domácnostem a firmám nové informace o jejich spotřebě a jejich členění podle času, tarifu a v některých případech v budoucnosti i podle typu spotřebiče.

EDC má podle loňské novely energetického zákona vzniknout do 1. července letošního roku. Jeho výstavba však bude několikaletý proces rozdělený do fází tak, aby služby zajišťované tímto centrem dostatečně pokrývaly nové možnosti české energetiky, které postupně přináší úpravy legislativy ze strany MPO a ERÚ.

„Ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy a distributory postupně EDC nabídne komplexní soubor služeb. Budování centra probíhá tak, aby spotřebitelé mohli naplno využít možnosti, které jim nabízí naše novely energetického zákona,“ popisuje René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO s tím, že první na řadě je nyní zajistit všem zákazníkům možnost sdílet elektřinu. Postupně přibudou možnosti akumulace a agregace flexibility.

EDC jako základ pro komunitní energetiku

EDC vzniká jako digitální technické řešení, které má České republice umožnit přechod k moderní decentralizované elektroenergetice. V současnosti je tuzemská, podobně jako evropská elektroenergetika, poměrně centralizovaná, kdy hlavními zdroji jsou velké konvenční elektrárny připojené zejména do přenosové soustavy ČEPS. Vyráběná elektřina je pak zpravidla jednosměrně distribuována do míst spotřeby milionům odběratelů. Velký rozvoj zejména malých obnovitelných zdrojů nyní tento stav mění.

Úkolem EDC bude zajistit správu co nejaktuálnějších dat o spotřebě a výrobě elektřiny v elektroenergetickém systému. Spotřebitelům tak každých 15 minut poskytne aktuální data o jejich spotřebě elektřiny. EDC bude také zajišťovat zprostředkování těchto dat směrem k obchodníkům, distributorům i správci přenosové soustavy a v neposlední řadě bude zajišťovat datový tok o sdílení elektřiny tak, aby bylo mimo jiné jasné, kolik elektřiny jednotliví samovýrobci vyrábějí, a kolik ji dají k dispozici pro sdílení ostatním účastníkům trhu.

Role EDC pro bezproblémové, přehledné a spravedlivé fungování komunitní energetiky tedy bude nenahraditelná, neboť propojuje virtuální svět se světem fyzikálním.

„Pokud by nevzniklo vybrané centrální řešení, jako je EDC, musely by se vybudovat systémy výměny dat u každého z provozovatelů sítí a agregátorů a celkové náklady by byly výrazně vyšší. Přenastavení celého systému je spojené jak se zprovozněním EDC, tak i s instalací chytrého měření v síti nízkého napětí,“ vysvětluje Petr Kusý, předseda představenstva Elektroenergetického datového centra.

Jak dodává, je to nezbytné pro bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů do maloodběru. Bez jeho fungování by nebylo možné nad určitou úroveň navýšit instalovaný výkon a zajištění provozu celé soustavy by bylo dražší. „Nyní jde skutečně o generační změny, které se neobejdou bez zásadních investic,“ vysvětluje.

Datové centrum za miliardu

Předpokládaná vstupní investice do zahájení provozu EDC by se měla pohybovat okolo jedné miliardy korun. V rámci Národního plánu obnovy je alokována dotace 800 milionů korun z EU zdrojů. Tyto peníze by měly umožnit vstup EDC na trh, dále pak snížit náklady, jež datové centrum bude mít, případně snížit regulovanou složky ceny elektřiny, prostřednictvím které bude EDC financováno. Poplatek za nesíťovou infrastrukturu v řádu jednotek korun na jedno odběrné místo měsíčně se brzy objeví i ve fakturách.

Mezitím se připravují také veškeré právní náležitosti. Nad rámec toho se pracuje na téměř deseti prováděcích právních předpisů a vyhlášek v gesci MPO nebo ERÚ, které zohledňují sdílení elektřiny v energetické praxi.

„V první řadě jde o rozsáhlou novelizaci vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která je nyní v legislativním procesu. Vyhláška popisuje proces výměny dat mezi všemi účastníky sdílení prostřednictvím EDC a OTE, řeší rozpočítávání výroby a spotřeby v rámci jednotlivých skupin sdílení a další náležitosti. Upravujeme také vyhlášky o vyúčtování, o regulačním výkaznictví nebo o obsahových náležitostech řádů, spouštíme registr energetických společenství,“ popisuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Podle šéfa ERÚ bude úsilí pokračovat, protože v příštím roce se bude novelizovat další předpisy navazující na novelu energetického zákona Lex OZE III, která zavádí nástroje flexibility, agregace a akumulace.