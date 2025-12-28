Takzvaný lex Ferrari vešel v platnost k 1. lednu 2024. Nově omezil částku, z níž si podnikatelé mohou odečíst DPH při nákupu vozu. Hranice je stanovena na dvou milionech korun.
Opatření bylo součástí konsolidačního balíčku s cílem nepodporovat nákupy velmi luxusních vozů takzvaně na firmu. Změna má platnost jen do roku 2026 včetně. Od 1. ledna 2027 tak limit zřejmě opět padne.
Nejvíce automobilů pod jednou střechou má pražská společnost působící v oblasti nemovitostí, která vlastní hned 18 vozů – 17 značky Ferrari a jedno Lamborghini. Devíti vozy se pyšní firma podnikající v nemovitostech z Mostu a sedmi pak úklidová firma z Prahy.