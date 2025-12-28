Rolls-Royce nebo červené Ferrari. Jaká auta si podnikatelé koupili na firmu

Premium

Fotogalerie 2

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Sabina Mrázová
Odečíst si DPH z ceny auta mohou podnikatelé od loňska pouze do výše dvou milionů korun. V roce 2023 tak plánovaná změna zahýbala s trhem luxusních vozů, podnikatelé se totiž snažili na poslední chvíli odpočtu využít. Za luxusní auta přitom utrácejí i firmy s malým obratem, ukázala analýza společnosti Saleskit.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Takzvaný lex Ferrari vešel v platnost k 1. lednu 2024. Nově omezil částku, z níž si podnikatelé mohou odečíst DPH při nákupu vozu. Hranice je stanovena na dvou milionech korun.

Opatření bylo součástí konsolidačního balíčku s cílem nepodporovat nákupy velmi luxusních vozů takzvaně na firmu. Změna má platnost jen do roku 2026 včetně. Od 1. ledna 2027 tak limit zřejmě opět padne.

Nejvíce automobilů pod jednou střechou má pražská společnost působící v oblasti nemovitostí, která vlastní hned 18 vozů – 17 značky Ferrari a jedno Lamborghini. Devíti vozy se pyšní firma podnikající v nemovitostech z Mostu a sedmi pak úklidová firma z Prahy.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025)

V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo...

Rolls-Royce nebo červené Ferrari. Jaká auta si podnikatelé koupili na firmu

Premium
ilustrační snímek

Odečíst si DPH z ceny auta mohou podnikatelé od loňska pouze do výše dvou milionů korun. V roce 2023 tak plánovaná změna zahýbala s trhem luxusních vozů, podnikatelé se totiž snažili na poslední...

28. prosince 2025

České hory nejsou drahé, jen se nesmyslně porovnávají, říká hoteliér

Marek Holer provozuje v Peci pod Sněžkou hotely Hvězda, Krokus, restauraci Deli...

Podle mnohých jsou české hory předražené, přesto jsou na zimu téměř vyprodané. Proč ceny rostou, proč lidé mění své návyky a stále častěji volí hotelový komfort místo chalup a proč jsou srovnání s...

28. prosince 2025

KB chce být opět první dámou českého byznysu, říká členka představenstva

Katarína Kurucová, Komerční banka

V létě roku 2025 nastoupila do nejužšího vedení Komerční banky Katarína Kurucová. Energická manažerka dostala na starost oblasti korporátního a investičního bankovnictví. V této oblasti slavila...

27. prosince 2025

Útoků na kryptoinvestory přibývá. Pachatelé pasou po digitálních peněženkách

ilustrační snímek

Kryptoměnoví investoři, kteří se rádi chlubí svými úspěchy a majetkem na sociálních sítích, se po celém světě stále častěji stávají terčem násilných zločinů. Cíl útoků je většinou poměrně jasný....

27. prosince 2025

Paříž opouštějí obyvatelé. Nutí je k tomu vysoké ceny nemovitostí

Paříž

Paříž v posledních letech ztrácí trvalé obyvatele, za což mohou vysoké ceny nemovitostí a situace na realitním trhu. Píší to francouzská média s odkazem na studii francouzského statistického úřadu...

27. prosince 2025  14:30

Rusové prodloužili zákaz vývozu benzinu, nafty i námořního paliva

Obyvatelé anektovaného ukrajinského poloostrova Krym se potýkají s nedostatkem...

Ruská vláda prodloužila dočasný zákaz exportu benzinu do 28. února příštího roku pro všechny vývozce včetně výrobců. Moskva zároveň do konce února prodloužila zákaz vývozu nafty a námořního paliva....

27. prosince 2025  12:01

Jak Amerika přichází o střední třídu. Stále víc lidí se potýká s tlakem inflace

Zákazníci ve Walmartu ve městě Secaucus v New Jersey den po oznámení nových cel...

Americká střední třída se ocitla pod značným ekonomickým tlakem. Vysoké náklady na základní potřeby její zástupce nutí šetřit, hledat slevy a přehodnocovat životní styl. Někteří lidé si hledají...

27. prosince 2025

Češi se home office nevzdají. Bez něj raději odejdou jinam, tvrdí průzkum

ilustrační snímek

Češi si už na práci z domu zvykli a nehodlají se jí vzdát. Téměř 37 procent zaměstnanců, kteří mají možnost kombinovat home office s prací ve firmě, by při zrušení práce z domova okamžitě změnilo...

27. prosince 2025

Řepka se u nás v porovnání se světem pěstuje ekologicky, říká šéf komory

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal dorazil na protestní jízdu do Trutnova,...

Pro rostlinnou výrobu byl letošní rok špatný kvůli nízkým cenám. Přitom se třeba řepka v Česku pěstuje prakticky ekologicky při porovnání se světem, zemědělci ale za ní dostanou stejnou cenu jako...

27. prosince 2025

Horečku před svátky nahrazuje rozvaha. Povánoční výprodeje lákají miliony Čechů

Premium
ilustrační snímek

Povánoční výprodeje se už dávno neomezují jen na rychlý doprodej zbylého zboží. Staly se svébytnou nákupní sezonou, na kterou se značná část spotřebitelů cíleně připravuje a s nákupy vědomě vyčkává....

27. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výběr daně z lihu letos klesne o dvě miliardy, varuje prodejce

Jakub Gottwald, Lihovárek.cz

Peníze z alkoholu budou chybět přicházející vládě. Výběr daně z lihovin se totiž letos propadne o dvě miliardy, říká v rozhovoru pro iDNES.cz Jakub Gottwald, tajemník Unie destilatérů a majitel...

26. prosince 2025

Pietní profese jsou špatně ohodnocené. Průměrná mzda je vzácná, ukazují data

Kvalifikaci mohou získat třeba hrobníci. Ilustrační snímek

Kameníci, květinářky a lidé pracující v pohřebnictví jsou nedílnou a nepostradatelnou součástí společnosti. Průměrné mzdě se ale přibližují jen kameníci a navíc jen v některých regionech. Květinářky...

26. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.