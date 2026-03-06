Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

Autor:
  16:13
Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem nákladů po inflační vlně v posledních letech.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Viktor Chlad

„Podnikání bylo citelně zasaženo pandemií Covidu-19, resp. na ni reagujícími veřejnoprávními opatřeními, kvůli nimž byl Dlužník nucen své prodejny opakovaně uzavírat,“ stojí v insolvenčním návrhu.

„Nedlouho po odeznění nejtěžších covidových časů zasáhly externí okolnosti znovu, když v únoru 2022 vypukla válka na Ukrajině, jejímiž důsledky byly mj. prudce rostoucí inflace, nárůst cen energií a nájemného v prodejnách nebo zvýšené mzdové požadavky zaměstnanců z logiky věci vyvolané jejich rostoucími náklady na živobytí,“ uvádí firma dále.

Pokles maloobchodních tržeb způsobený těmito událostmi se firma snažila překlenout využitím finančních rezerv, potřebné stability se však podle ní z dlouhodobého hlediska dosáhnout nepodařilo. Další podnikání si tak vedení vyhodnotilo jako neudržitelné a situaci se rozhodlo řešit cestou insolvenčního řízení.

Tři miliony v pohledávkách

Ke konci února evidovaly Levné knihy dluhy vůči nezajištěným věřitelům v celkové výši 103,3 milionu korun. Mezi tento okruh věřitelů patří například hračkářská společnost EFKO-karton, nakladatelství Práh nebo Palmknihy. Vůči zajištěnému věřiteli, kterým je Česká spořitelna, mají Levné knihy dluhy ve výši 29,75 milionu korun.

Majetek firmy na pokrytí sluhů nestačí. Hodnotu „většího majetku“ Levné knihy odhadují na částku zhruba 23,4 milionu, pohledávky dosahují asi tří milionů. Na bankovních účtech leží něco přes milion, hotovost v pokladnách činí 352 900 Kč. Na kaucích v souvislosti s pronájmem prodejen má firma složených zhruba deset milionů.

„Úsudek o svém předlužení Dlužník opírá o porovnání rozsahu svých dluhů a svých aktiv, z něhož coby mohutnější vychází množina dluhová. S ohledem na okolnosti Dlužník nepředpokládá, že by bylo v jeho silách podnikání udržet, resp. zachránit, a proto se nesnaží závěr o vlastním předlužení vyvrátit cestou předkládání odhadů dalšího vývoje provozu,“ konstatuje firma v insolvenčním návrhu.

