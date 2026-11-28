Domácnosti a firmy se vzpamatovaly z předcházející krize, v první polovině letošního roku si dokonce užívaly snižování cen energií. Nyní klepe na dveře krize nová. I když je jiná než ta první, jak ji vnímáte?
Krize po začátku války na Ukrajině nás svou velikostí překvapila. Třeba tím, kam až se krátkodobě dostala cena elektřiny, což dopadlo na všechny, jak běžné obyvatele naší země, tak na firmy, které v České republice podnikají. Teď přichází další krize a doufejme, že čísla nebudou tak dramatická. Krize ale přicházejí a odcházejí v cyklech, takže není podstatné, jestli přijde další, ale zda se dokážeme natolik „zodolnit“, aby nás zasáhla co nejméně.
Základem jsou dlouhodobá strategická rozhodnutí, která sníží naši závislost na dovozových surovinách, jako je ropa nebo plyn. V energetice plánujeme až na sto let dopředu. Třeba jadernou elektrárnu dvacet let připravujete, šedesát až osmdesát let provozujete a dalších dvacet let odstavujete. Taková rozhodnutí proto musí být dobře promyšlená a apolitická, protože za tu dobu se vystřídá nespočet vlád.
Náš energetický mix musíme stavět na tom, v čem jsme silní. Nemáme moře, subtropické slunce ani velké vodní toky, ale máme špičkovou expertizu v jaderné energetice a historicky i uhlí. Robustní budoucnost české energetiky tak musí stát především na velkém podílu jádra, vhodně doplněném plynovými a obnovitelnými zdroji. Tím krizím předejdeme dlouhodobě. V kratším horizontu pak rozhoduje agilní reakce státu i hráčů na trhu, jak jsme viděli minule. Musí včas rozpoznat, kdy situace začíná být pro občany neúnosná, firmy ztrácejí konkurenceschopnost a hrozí jim bankroty. V takovou chvíli musí stát zasáhnout.
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V prvé řadě je potřeba se postarat o zranitelné skupiny jako jsou senioři a lidé s nízkými příjmy. Nemůžeme dopustit, aby se kvůli drahým energiím dostali do obtížné finanční a existenční situace, ze které se těžko budou dostávat. Poslední krize, umocněná mimo jiné krachem Bohemia Energy, nám ovšem ukázala, že cenové extrémy mohou ohrozit i středněpříjmové domácnosti. Pak je na místě zvážit i plošná opatření.
Každá taková krize prověří i stát z hlediska bezpečnosti – a energetika bezpochyby je součástí bezpečnosti státu. Můžeme říci, že Česká republika je z hlediska energetiky, a především zdrojů aktuálně v bezpečí?
Nemůžeme slepě následovat jednu cestu, vždy je potřeba naslouchat číslům a názorům techniků. Česká energetika je v tuto chvíli velmi robustní. Celou dobu, co v oboru působím, a to už jsou desítky let, platí základní axióm, že bychom měli být primárně soběstační ve výrobě elektřiny. Od žádné politické garnitury jsem neslyšel, že bychom se měli spoléhat na dovoz, což je z hlediska bezpečnosti velmi dobře. Přeshraniční dodávky totiž fungují, dokud je všeho dostatek a všechny baví obchodovat. To ale nemusí platit vždycky.
Česko se v elektřině musí spolehnout samo na sebe. Celosvětová situace se výrazně zhoršuje, probíhají války a dnešní konflikty dokážou zasáhnout cíle na velkou vzdálenost. Energetiku bychom proto měli vnímat stejně klíčově jako obranu. Když nefunguje energetika, nefunguje hospodářství ani nic jiného, bez elektřiny se nakonec neobejde ani armáda.
V krátkodobém horizontu musíme ještě více chránit soustavu před potenciálními sabotážemi, kybernetickými útoky nebo útoky na rozvodny, elektrárny a přenosovou či distribuční síť. Ne že by opatření neexistovala, ale musíme se na ně dívat optikou větší naléhavosti. Do detailů ale jít nechci a nemůžu.
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Jak se na energetickou bezpečnost díváte v dlouhodobějším horizontu, zejména tam, kde se bez dovozu neobejdeme?
Tam je klíčové, abychom nebyli závislí na dodávkách z jednoho regionu nebo od jednoho dodavatele a naše hospodářství nebylo vydíratelné. Naší hlavní rolí je zajistit, aby elektřina a plyn tekly občanům i firmám neustále a bez výpadků a to vždy, když je potřebují. U plynu proto sázíme na diverzifikaci tras i kontraktů. Už několik let máme pronajatý LNG terminál v nizozemském Eemshavenu, kde se zkapalněný plyn z lodí vrací do plynného skupenství a přes Nizozemsko a Německo proudí k nám. Jen touto cestou dokážeme pokrýt téměř polovinu české spotřeby. Do budoucna máme na patnáct let zasmluvněný další regasifikační terminál v německém Stade. Zároveň kombinujeme spotové nákupy lodí, které z více než 90 procent plují ze Spojených států s dlouhodobými kontrakty, o nichž teď jednáme nejen v USA, ale třeba i v Alžírsku, odkud plyn teče potrubím přes Středozemní moře a Itálii.
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Stejný princip platí u jaderného paliva. Dlouho jsme v našich blocích měli jediného dodavatele, ruský TVEL. Ještě před válkou na Ukrajině jsme ale začali připravovat výběrové řízení na diverzifikaci. Přestože naše reaktory mají původně ruský design a vyžadují specifické rozměry paliva, dokážou ho vyrobit i západní firmy. Po začátku války jsme tendr výrazně zrychlili a vybrali dva dodavatele, abychom nebyli závislí jen na jednom: hlavním je americký Westinghouse a druhým francouzský Framatome. V Temelíně už dnes do reaktoru zavážíme palivo od Westinghousu, které se vyrábí ve Švédsku.
Česko a Spojené státy tento měsíc dojednaly dlouhodobý kontrakt na dovoz zkapalněného plynu, má jít o smlouvu na 15 až 20 let na zhruba 1,4 miliardy metrů krychlových LNG ročně. Smlouva ale ještě není podepsaná. Budete ji podepisovat vy, případně kdy?
Je to tak, že politici vyjednávají politickou rovinu. Pan vicepremiér Havlíček jedná s americkým ministrem energetiky a oba jsou informováni o našich krocích. Samotný obchodní kontrakt ale ještě podepsaný není, k tomu by mělo dojít na jaře, respektive v prvním čtvrtletí příštího roku.
Pokud k podpisu dojde, bude ho uzavírat společnost ČEZ přímo s americkými firmami, což jsou soukromé subjekty. Jednáme celkem se čtyřmi dodavateli. Mohl bych je jmenovat všechny, nebo žádného, ale rozhodně by se neslušelo vyzdvihnout jen jednoho, aby to nevypadalo, že ho preferujeme. Nabídky jsou si velmi podobné, rozhodovat se ale budeme i podle našich předchozích zkušeností.
Jádro tvoří přes 40 procent našeho energetického mixu. Rozvíjíte ho v několika liniích, z nichž jednou je prodlužování životnosti stávajících elektráren. Je to možné i díky domácímu průmyslu a českým odborníkům?
Máme v jaderné energetice spoustu odborníků, naše „česká jaderná škola“ je známá po celém světě. Je to skvělá expertíza, ale i věc, na kterou můžeme být jako země hrdí. Když se v jaderné komunitě s kýmkoliv potkáte, naše firmy mají velkou tradici a renomé – ať už je to ÚJV Řež, kapacity přímo v ČEZ, nebo Škoda JS, kterou jsme těsně po začátku války koupili jako stoprocentní dceřinou společnost. K tomu máme velké projekční kapacity a řadu menších firem dodávajících čerpadla či řídicí systémy.
Prodlužování životnosti vyžaduje zařízení dokonale znát, pečlivě se o něj starat a průběžně investovat. Není to tak, že elektrárnu spustíte v roce 1985 v Dukovanech nebo v roce 2000 v Temelíně, ona sama jede a vy se jednoho dne prostě rozhodnete, že pojede déle. Je to komplexní proces pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a mezinárodních misí. Do našich šesti bloků investujeme v průměru kolem deseti miliard korun ročně. Díky tomu a celé řadě testů reaktorové nádoby či parogenerátorů jsme mohli letos oznámit prodloužení životnosti Dukovan i Temelína na 80 let. Není to žádné šílenství, v západním světě je to běžné. Z hlediska návratnosti je to nejlepší rozhodnutí, výrazně levnější než stavět nový zdroj. Pro energetickou bilanci země je to zásadní změna, jen v Temelíně pojede dva tisíce megawattů o dvacet let déle.
Druhou linií jsou nové velké bloky, kde byla po tendru pro Dukovany vybrána jihokorejská společnost KHNP. Jak hodnotíte tento postup a co bude s opcí na dva bloky v Temelíně?
To, že jsme vůbec udělali tendr, je do jisté míry světový unikát. Řada zemí to řeší napřímo na úrovni vlád podle toho, kdo je jim geopoliticky příjemný. Tendr má své nevýhody, protože je delší, složitější a všichni, kdo prohrají a dali do toho spoustu peněz, jsou pak naštvaní. Jeho obrovskou výhodou ale je, že se dostanete k výrazně lepším podmínkám. Takový kontrakt z hlediska ceny, termínů i záruk nelze při jednání s jedním uchazečem nikdy získat. V projektu Elektrárna Dukovany II si dnes kvůli financování držíme dvacetiprocentní minoritu a dodáváme do něj hlavně expertní část.
Co se týče opce na dva bloky v Temelíně, dnes nikdo seriózně neřekne, jestli se využije. V návaznosti na prodloužení životnosti stávajících bloků se musí na ministerstvu průmyslu aktualizovat státní energetická koncepce. Možná bude záhodno s Korejci jednat o prodloužení lhůty pro využití této opce. Vedení Elektrárny Dukovany II má na zvolení strategie čas do poloviny příštího roku.
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Podepsáno. Škoda JS se stala výhradním dodavatelem pohonů pro reaktory Rolls-Royce
Třetím pilířem jsou malé modulární reaktory, kde jste vstoupili do britské společnosti Rolls-Royce SMR. Jakou roli v tom má hrát český průmysl?
Pro nás to není jen o tom, že si koupíme elektrárnu. Získali jsme v Rolls-Royce SMR zhruba dvacetiprocentní podíl jako strategický investor, protože chceme profitovat i na dodavatelské straně a být součástí toho globálního příběhu. Zároveň chceme z malých modulárních reaktorů udělat strategické odvětví pro celý český průmysl. Například Škoda JS už podepsala kontrakt, podle kterého bude exkluzivním dodavatelem pohonů regulačních tyčí pro všechny tyto reaktory.
Byznysplán Rolls-Royce SMR počítá do roku 2052 s více než stovkou instalací po světě, což by pro Škodu JS znamenalo zakázku řádově za sto miliard korun. A stejně tak se do globálního dodavatelského řetězce mohou zapojit desítky dalších českých firem. Smyslem modulárních reaktorů je sériová výroba v továrně. Už při pár kusech začne cena výrazně klesat a při stovce instalací je to ekonomicky velmi výhodné. Mojí ambicí je využít historickou expertízu, kterou v naší zemi máme, a zároveň poskytnout celému českému průmyslu a univerzitám novou vertikálu, na které mohou pracovat.
Co se týká Rolls-Royce SMR, jde to celkem podle plánu. S mírným zpožděním se podařilo dojednat dohodu s britskou vládou na výstavbu tří bloků, první by měl vzniknout kolem roku 2035. V podobném čase se plánují také bloky ve Švédsku. My bychom pak zhruba s ročním odstupem rádi postavili první blok u nás v Temelíně. Nechceme být úplně první svého druhu, ale chceme postupovat v těsném zákrytu za Británií.
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KHNP pozvala českou stranu do Soulu. Dukovany pokračují podle plánu, ujišťuje firma
Vraťme se ještě k projektu v Dukovanech. KHNP ukončila jednání s korejskými partnery Daewoo a Doosan Enerbility o stavebních pracích. Ze všech stran znějí ujištění, že projekt běží podle původního harmonogramu. Je tomu tak?
Jestli všechno běží podle harmonogramu, se teprve ukáže, na hodnocení je ještě brzy. Být v pozici šéfa Elektrárny Dukovany II, úplně klidný bych nebyl. Je to zpráva, kterou je potřeba důkladně analyzovat a s Korejci si detailně vyjasnit, co znamená. Zatím se to nejeví jako žádná tragédie, která by ohrozila samotnou stavbu. Elektrárna Dukovany II má s KHNP uzavřenou smlouvu, která má pevný harmonogram, pevnou cenu i sankce, takže si Korejci ani nemohou dovolit ji nedodržet.
To, že se doma nedohodli se svými tradičními stavebními dodavateli, pro ně asi není nic jednoduchého, ale v inženýringu a dodávkách na klíč jsou natolik zkušení a pracovití, že si s tím budou muset poradit. To ale neznamená, že bychom to měli brát bohorovně, neptat se na řešení a jen slepě spoléhat na to, že kontrakt přece platí. To by bylo příliš lehkovážné, a u takhle velkého projektu si lehkovážnost nikdy nemůžete dovolit.
V Dětmarovicích na Karvinsku definitivně skončila výroba tepla z černého uhlí a vaše společnost tam naplno spustila novou teplárnu za více než dvě miliardy korun. Šlo o velkou investici, část regionu ale pociťuje nostalgii, že jedna éra končí a někteří lidé kvůli odklonu od uhlí přišli o práci…
Nostalgii nepociťují jen občané, cítíme ji i my. Pro nás to také bylo zamáčknutí slzy. Mám kolegu odboráře přímo z Dětmarovic, který pamatoval spouštění té elektrárny a teď byl u jejího vypínání, celou tu dobu tam pracoval. Dovedete si představit, jak silná nostalgie to pro něj musela být. Chápu to o to víc, že v Moravskoslezském kraji nejde jen o elektrárny, ale i o doly a OKD, na kterých stála obrovská část zaměstnanosti. Život jde ale dopředu.
Energetická politika Evropské unie uhlí nepřeje a systém emisních povolenek, nastavený už před Green Dealem, byl v Bruselu navržen přesně tak, aby se uhelné elektrárny přestaly vyplácet. To se v Dětmarovicích stalo. Měli jsme tam ale velké kontrakty na dodávky tepla do Bohumína a Orlové, které musíme plnit. Rozhodli jsme se proto lokalitu přestavět na novou teplárnu a teplo tam dnes proudí ke spokojenosti odběratelů. Starostové v regionech jsou velmi vděční hlavně za to, že od nich neodcházíme, neřekneme jen „na shledanou“, ale zajišťujeme jim teplo na další desítky let.
Lokality uhelných elektráren pro nás mají obrovskou hodnotu. Mají hotovou infrastrukturu, vyvedení elektrického výkonu i tepla a dá se tam postavit cokoliv nového od bezuhelných tepláren až po datacentra. Byl by nesmysl je jen opustit a nedat novou budoucnost místu ani lidem, kteří tam žijí a pracují. Stejně jako Dětmarovicím se proto věnujeme Mělníku, kde stavíme zařízení na energetické využití odpadu a paroplynový zdroj, a další teplárny připravujeme a budujeme v Prunéřově, Tušimicích, Trmicích, Poříčí i Hodoníně. Každá taková lokalita má svou strategii budoucího využití, která by našim sousedům v regionech měla přinést zase novou perspektivu. Včasná návaznost nových projektů v uhelných lokalitách je strašlivě důležitá i z hlediska zaměstnanosti, lidé z uhelných regionů si zaslouží mít příležitost na novou práci dřív než ta stará skončí.
Kvůli krizi na Blízkém východě si lidé připlatí za energie a zároveň pokračuje nezastavitelný odklon od uhlí. Jak mají přijmout, že čistá energie je v jejich zájmu?
Není to jednoduché vysvětlit, občas je to politická věc, občas až ideologická. Čeští i evropští politici by ale měli s občany a firmami hrát na rovinu a říkat pravdu tak, jak je. Neměla by to být salámová metoda, kdy se jim dávkuje vždycky jen kousek v naději, že náklady nebudou skokové. Lidé mají právo vědět, kolik za energie platí a budou platit, proč to tak je a jestli s tím souhlasí. V demokracii by to mělo být dlouhodobě v souladu s vůlí občanů. Občané i firmy logicky chtějí dostupnou energii za přijatelných podmínek, aby se jim nezhoršoval životní komfort a aby firmy neztrácely konkurenceschopnost vůči zbytku světa. Když má evropská firma drahou energii a její konkurent mimo Evropu ne, není to fér.
Největší problém vidím v tom, že energetika je složitý obor a v Evropské unii panují velké názorové rozdíly. Jinou výchozí situaci, energetický mix, přírodní podmínky i úroveň blahobytu mají skandinávské země a jinou Česko či východní část unie. Shoda mezi členskými státy je čím dál menší. Navíc při jednáních s úředníky Evropské komise narážím skoro pořád na ideologii a na přesvědčení, že Green Deal je jediná správná cesta a že se musí prosadit po dobrém, nebo po zlém. Když se některá země vzepře, nastupuje kombinace cukru a biče, nátlak a represe. Politici členských států pak stojí před dilematem, zda ustoupit tlaku z Bruselu, nebo hájit zájmy vlastních lidí. Pohled z Bruselu je zkrátka úplně jiný než pohled z Ostravy.
Naše povinnost je pracovat tak, aby byla elektřina levná. Což v současné době, speciálně v Evropské unii, není vůbec jednoduché. Evropská unie posledních let není konfederace, je to velmi direktivní model vládnutí. Změny v energetice nesmí zaplatit hlavně domácnosti členských států. To pak zpětně totiž vytváří tlak na politiku, která se stává nestabilní.
Přesto všechno se samozřejmostí stávají služby pro zákazníky, díky kterým na energiích ušetří. Jak na ně reagují?
Naší rolí je být pro firmy i domácnosti průvodcem v úsporách a modernizaci. Chceme dlouhodobé partnerství, proto nemá smysl neradit a spoléhat na to, že zákazník zůstane. Odešel by ke konkurenci a kdyby dodavatel vzkvétal na úkor odběratele, odběratel by časem zkrachoval. To je krátkozraké, chceme klientům s transformací pomáhat.
Lidé jsou ale z účtů často zmatení a hůř chápou, z čeho se skládá cena. Pracujete na zjednodušení faktur?
Souhlasím, na kolegy stále tlačím, aby faktury zjednodušovali a zákazníky vzdělávali. Lidé mají právo jasně vidět, za co platí, a podle toho upravit spotřebu a třeba využít dynamický tarif a ušetřit desítky procent.
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Poslanci v úterý podpořili v prvním čtení novelu energetického zákona, která by vládě umožnila za prudkého zdražování regulovat ceny elektřiny a omezit příjmy výrobců. Teprve v prosinci 2025 vám skončila Windfall Tax (mimořádná daň z neočekávaných zisků platná v ČR v letech 2023 až 2025 – pozn. redakce) a teď se rýsují další odvody. Připravujete se na podobný scénář?
Jak už jsem říkal na začátku, stát musí umět na krize reagovat, aby nenastal dramatický stav. Návrh je zatím v prvním čtení, zákon ještě není přijatý a na podrobné seznámení bude dost času, takže hodnotit to je předčasné. Chápu to ale tak, že si stát chce předpřipravit zákonnou pojistku pro případ velké krize, aby ji nemusel teprve vymýšlet.
Už jsme to zažili v krizi roku 2022, tehdejší odvod a vzápětí Windfall Tax na sebe navazovaly a částečně se překrývaly. U výrobních zdrojů tehdy platil odvod nadtržby ve výši 90 procent nad stanovenou hranici podle typu zdroje. Pokud má být podobný mechanismus připravený pro budoucí krize, bude k diskusi, zda jsou parametry nastavené správně. Já nejsem zákonodárce a zákony se musí respektovat, ale detail návrhu ještě neznám. Projdeme si ho a svůj názor určitě řekneme.
V červnu vznikla vaše nová dceřiná firma ČEZ Energy a nyní probíhá oceňování jednotlivých firem a aktiv. Pořád platí scénář, že byste vyplatili minoritní akcionáře z prodeje podílu v ČEZ Energy?
My řešíme ten první krok, tedy optimalizací kapitálové struktury a řízení skupiny ČEZ. Tím se zabýváme už několik let. Koncepci schválili akcionáři na valné hromadě v roce 2022 a letos v červnu pak konkrétní změnu vlastnické struktury. Ta má dva kroky: prvním bylo vyčlenění zákaznického segmentu do nově vzniklé společnosti ČEZ Energy, druhým je schválený možný prodej menšinového podílu až do 49 procent. Další z možností, o které mluví politici, je využít utržené peníze k výkupu minoritních akcionářů ze samotného ČEZ. To je ale otázka až příštího roku a podléhalo by to schválení valnou hromadou, takže do detailů bych teď nechtěl zabíhat. Pokud se ale jednoduše ptáte, zda ten směr pořád platí, tak k žádné změně nedošlo.