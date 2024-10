Mexiko, Kapverdy nebo Omán. Z Ruzyně budou létat přímé spoje do 115 destinací

„V rámci zimního letového řádu 2024/25 očekáváme nárůst provozu proti loňskému roku o 12,2 procenta. Tento trend je mimo jiné potvrzením nárůstu poptávky po dovolené v exotických destinacích nebo leteckých zájezdech na hory,“ dodal předseda představenstva letiště Jiří Pos.

Češi podle něj mají dlouhodobě zájem o exotické destinace. „Může za to i nízká cenová hladina,“ vysvětlil Pos.

Kam bude možné v zimě nově letět z Prahy? Letos v zimě mohou cestující ve srovnání s loňským rokem z Letiště Václava Havla Praha nově letět do Edinburghu, Nice, Neapole, Nantes, Glasgow, Birminghamu či Atén. Přibyly také zcela nové destinace: Liverpool, Belfast a Kayseri (Turecko). Za teplem se mohou cestující nově vydat přímým spojem do Bahrajnu, Mexika, Kuby, Vietnamu, Thajska, Keni, Zanzibaru, Ománu nebo na Kapverdy. Zdroj: Letiště Václava Havla

Podle Pose je trendem letošní zimy cestování na hory letadlem. „Vedle tradiční bulharské Sofie, jde například i o Tbilisi,“ vysvětlil Pos.

Podle průzkumu, které pro Letiště Václava Havla připravila agentura Ipsos, chce devět z deseti Čechů letecky cestovat i příští rok. Nejvíce z nich chce do Řecka nebo Španělska, následuje Itálie, Egypt a Turecko.

Příští rok na předcovidových číslech

Letos letiště očekává, že odbaví 16,2 milionu cestujících, což je nárůst o 17 procent. Na předcovidovou úroveň by se mělo dostat příští rok, kdy odbaví podle odhadů přes 18 milionů cestujících.

„Na provozní výkon roku 2019 se proti původnímu předpokladu dostaneme již o rok dříve, v roce 2025. Je to pro nás další impuls k urychlení již probíhající přípravy rozvojových projektů a zajištění dostatečné kapacity pro další očekávaný nárůst poptávky po letecké přepravě,“ dodal Pos.

Ruzyni ale stále chybějí cestující do Ruska a Ukrajiny, o něž přišlo kvůli válce. „Nadále nám chybí trh Ukrajiny a Ruska, který generoval 1,6 milionu cestujících. Museli jsme se po covidu vypořádat i s odpadnutím Českých aerolinií. Dálkové linky se potýkají s nedostatkem kapacit, chybí dálková letadla,“ shrnul Pos.

Dálkové destinace jsou podle letiště na 80 procentech předcovidových čísel. Letišti chybí například cestující do Montréalu nebo Filadelfie.

Do budoucna chce pražské letiště posílit provoz do důležitých evropských měst, jako je Paříž nebo Brusel. Chtělo by mít také spojení do všech hlavních měst v Evropské unii. Zatím chybí například Záhřeb nebo Lublaň. Rádo by také mělo přímou linku do Bordeaux, Hamburku či Jerevanu.

Na Blízkém východě a v Africe se letiště bude snažit kapacitně posílit Dubaj, Dauhá, Istanbul a Káhiru. Nové destinace, na něž se dívá, je Ankara, Marrákeš, Tunis či Addis Abeba.

V Asii chce posílit spojení do Soulu, Astany či Pekingu. V Americe by rádo prodloužilo sezonní lety do New Yorku. Nově chce létat ve střednědobém horizontu do Miami, Bostonu a Chicaga.

Metro na letiště je mimo hru

Za klíčový projekt pro příští rok letiště považuje zrychlení odbavení, například by měla odpadnout povinnost vyndávat tekutiny při kontrole. „Výběrové řízení se komplikuje, cílíme na léto 2025,“ dodal Martin Kučera z představenstva letiště a připomněl, že se letišti povedlo na Terminál 1 zavést samoodbavovací stanice.

Letos v létě mělo letiště mělo velký problém s odbavováním zavazadel cestujících. „Rozhodně nechceme opakovat, co se stalo v letních měsících. Potřebujeme lepší predikce, co se na letišti v daný den děje. Pracujeme na centrálním dispečerském řízení. Problém je například to, že není předem avizováno, když přiletí imobilní cestující, pro nějž nabízíme služby zdarma, nemůžeme se na to připravit. Potřebujeme lepší spolupráci i v tomto ohledu. Další problém je pozdní přílet letadla,“ doplnil Pos.

Dále chce letiště do roku 2032 rozšířit kapacitu terminálů. „Probíhá intenzivní série jednání,“ sdělil Kučera.

Letišti chybí také vlakové spojení. Se Správou železnic prý stavbu řeší, dokončeno by mělo být v roce 2030 tak, aby spojení navázalo na stavbu terminálu. Letiště doufá ve snížení automobilové dopravy. Do roku 2030 chce být uhlíkově neutrální. Proto má v provozu přes 80 elektromobilů nebo hybridů. V nákupech bude pokračovat. O variantě prodloužení metra na letiště se aktuálně žádná debata nevede.