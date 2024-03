Přímým letem do Verony i Poznaně. Pražské letiště nabídne patnáct nových spojů

Letní letový řád, který bude platný od 31. března do 26. října, se ale stále nevyrovná počtu linek z roku 2019, kdy se létalo do 190 destinací.

Kromě počtu nových destinací navýšilo letiště podle předsedy představenstva Letiště Praha Jiřího Pose také počet letů na více než 30 linkách. Z Prahy do Londýna bude letiště v letní sezoně vypravovat až 93 letů týdně, do turecké Antalye 59, do Paříže až 57, do Amsterdamu až 54 a do Milána 40 spojů týdně. Lepší spojení čeká také například Barcelonu, Oslo, Marseille nebo Kodaň.

Letiště za loňský rok eviduje provozní zisk EBITDA ve výši 3,1 miliardy korun, což je o 900 milionů korun více než podle Pose bylo v plánu. Hospodářské výsledky však bude firma detailněji komentovat na začátku dubna po obdržení výroku auditora a schválení účetní uzávěrky.

„V letní sezoně bude v nabídce dopravců více než 12,8 milionu míst pro cestující, o 16 procent více než v loni,“ uvedl ředitel rozvoje leteckého obchodu Jiří Vyskoč. Navýšení kapacit je podle něho možné díky zařazení větších letounů na některé linky. Například společnost Qatar Airways na pravidelnou linku do Dauhá nasadí letadlo Boeing 787 Dreamliner a navýší počet letů na lince na deset týdně. „Dreamliner nasadí i dopravce Korean Air na lety do Soulu, kam bude od dubna létat čtyřikrát týdně,“ dodal.

Více přímých letů do Španělska i Itálie

Nejvíce destinací podle Vyskoče nabídne letiště v letní sezoně do Španělska. Praha bude mít se zemí 23 přímých spojení. Následují Itálie a Řecko s 20 spojeními, Británie s 12 přímými linkami a Francie s osmi spoji z Prahy.

„Linky bude z ruzyňského letiště obsluhovat také pět nových dopravců,“ řekl Vyskoč. Letecká společnost Qanot Sharq Airlines spojí Prahu s uzbeckým Taškentem, dopravce SCAT Airlines po covidové pauze nabídne přímé lety do Astany v Kazachstánu, aerolinka FlyOne spustí lety do moldavského Kišiněva, společnost Arkia do izraelského Tel Avivu a KM Malta na Maltu.

Loni letiště odbavilo 13,8 milionu cestujících, což je proti roku 2022 asi o 29 procent více a o 22 procent méně než v roce 2019. V končícím zimním letovém řádu mělo ruzyňské letiště lety do 111 destinací, což bylo meziročně o čtvrtinu více.

Chybí cestující i destinace

V roce 2019 se z Ruzyně v zimě létalo do 121 destinací. Čísel z roku 2019 by mělo letiště podle Vyskoče dosáhnout na konci roku 2025 nebo na začátku roku 2026. Pro letošní rok Letiště Václava Havla předpokládá 16 milionů odbavených cestujících.

„Kvůli válce na Ukrajině nám stále chybí přes jeden a půl milionu cestujících a šestnáct destinací konkrétně z Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska,“ dodal Vyskoč.

Do konce roku bude letiště podle Pose usilovat o rozvoj leteckých spojení zejména do Asie a Severní Ameriky. „Konkrétně jednáme s dopravci o pravidelných spojeních s Hanojí, Pekingem, Dillí, Bangkokem nebo New Yorkem,“ řekl. Doufá, že se linky podaří zahájit do začátku letní sezony 2025.

Vyšší poplatky a nové provozovny

Pražské letiště se zahájením letního letového řádu zvýší sazbu letištního poplatku za cestujícího zhruba o pět procent. Loni poplatky zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2022.

„Podařilo se nám také obsadit téměř všechny komerční prostory,“ řekl dále Pos. Letiště cestujícím v letní sezoně nabídne jedenáct nových provozoven s občerstvením a devět maloobchodních provozoven. Pos plánuje i kompletní obnovu parkovacího systému a přístavby terminálů 1 a 2. Letiště podle něj nedávno dokončilo výběrová řízení na projektanty přístaveb a v současnosti zahajuje stavební práce.

Letiště také spolupracuje s pražským dopravním podnikem na odstranění problémů na nové trolejbusové lince na letiště. Pos doufá, že se technické nedostatky trolejbusů podaří vyřešit ještě do začátku letní sezony. Pozitivně však hodnotí jejich kapacitu, komfort a produkci emisí.