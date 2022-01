Nebe nad Českem osiřelo. Vyletělo nejméně letadel za dvacet let

Letový provoz nad Českem loni klesl na 361 522 letů, to je asi o 18 tisíc méně než v roce 2020. Proti období před krizí jde o pokles o zhruba 57 procent, zároveň je to nejméně za téměř dvacet let. Výrazněji oslabil během krize také provoz na tuzemských letištích. Oznámilo to Řízení letového provozu (ŘLP).