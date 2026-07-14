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Letový provoz nad Českem sílí. Předcovidových čísel ještě nedosáhl, hlásí dispečeři

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  16:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Letový provoz nad Českem v první polovině letošního roku vzrostl na 365 361 letů, což je o 6,3 procenta meziročně více. Potvrdily se tak prognózy ze začátku roku. Nárůst provozu byl patrný zejména na začátku hlavní letové sezony, který provázely rekordní počty letů za den, informovalo Řízení letového provozu (ŘLP).

Růst provozu dispečeři očekávají i v dalších měsících. I přes nárůst je ovšem letový provoz stále pod úrovní před covidovou pandemií. Během června, tedy na začátku hlavní turistické sezony, dispečeři opakovaně zaznamenali překročení hranice 2 800 letů za den.

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Další růst provozu dispečeři očekávají v červenci, který patří tradičně k nejvytíženějším měsícům v roce. ŘLP v této souvislosti avizovalo, že je stejně jako loni připraveno během léta operativně převzít část provozu z okolních přetížených vzdušných prostorů, čímž přispívá k zvýšení kapacity evropského systému řízení letového provozu.

I přes meziroční nárůst počtu letů je celkový provoz stále pod úrovní stejného období roku 2019. Tehdy dispečeři odbavili kolem 427 000 letů v českém vzdušném prostu. Civilní letectví v Evropě nyní totiž nadále ovlivňuje válka na Ukrajině a současně konflikt na Blízkém východě. Změnily se také kategorie letadel.

Růst provozu letos očekává také Letiště Václava Havla. To za celý loňský rok odbavilo přes 17,75 milionu cestujících, letos chce odbavit 18,9 milionu cestujících.

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