Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
S blížící se hlavní turistickou sezonou úřady přibližily, v jakých situacích se cestovatelé mohou obrátit na stát a jakou pomoc jim v zahraničí poskytnou české zastupitelské úřady. Zaměřily se i na praktické otázky, které lidé řeší před odjezdem nebo přímo během pobytu v zahraničí.
Cílem státu je podle ministra zahraničí Petra Macinky přispět k tomu, aby Češi prožili dovolenou bez problémů. „Pokud se přesto dostanou do potíží, ministerstvo je připravené pomoci,“ uvedl a připomněl nedávnou situaci, kdy část českých občanů uvízla v Dubaji. Úřady se podle něj z této repatriační zkušenosti poučily a na podobné případy jsou nyní lépe připravené.
„Ministerstvo začalo pracovat na modernizaci systému DROZD,“ uvedl šéf české diplomacie. Systém by měl do budoucna cestovatelům v mimořádných situacích nabídnout nové možnosti, například přihlášení k repatriačním letům. Podle Macinky je ale nejdůležitější prevence, a proto by se lidé měli do systému registrovat před každou cestou do zahraničí.
Ministerstvo zahraničí zároveň už tradičně posílilo konzulární služby v místech, kam čeští turisté během léta často míří. K dispozici mají být například v chorvatské Rijece a Splitu, bulharském Burgasu nebo v řeckých Aténách.
Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové chce velká část českých turistů trávit dovolenou doma. Z průzkumu, vyplývá, že pobyt v Česku plánuje 77 procent oslovených. „Cestovní ruch je významnou součástí české ekonomiky a práci v něm má zhruba 233 tisíc lidí,“ dodala.