Podzemní nádraží na pražském letišti má zelenou. Stavba začne v roce 2027

Autor: ,
  16:45
Projekt podzemního vlakového nádraží na Letišti Václava Havla získal pravomocné povolení záměru. Stavba za 6,5 miliardy korun by měla začít v roce 2027 a potrvá tři roky. Nádraží bude součástí tratě spojující Prahu s Kladnem, oznámila Správa železnic (SŽ).
Vizualizace nádraží na ruzyňském letišti (8. září 2025)

Vizualizace nádraží na ruzyňském letišti (8. září 2025) | foto: Web Železnice na letiště

Vizualizace nádraží na ruzyňském letišti (8. září 2025)
První podzemní stanici na české železnici provede firma, která vzejde ze soutěžního dialogu. Projekt bude financován ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Dodavatel zajistí také stavbu úseků z letiště k nádraží v Ruzyni a dále do Veleslavína.

Stavba získala letos v březnu pravomocné územní rozhodnutí. Na podzemním nádraží budou dvě koleje, mezi nimiž bude oboustranné nástupiště. Z nádraží povede cesta do obou letištních terminálů.

Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením ruzyňského letiště tvoří zhruba deset staveb, z nichž některé jsou hotové a jiné se staví. Kompletně by měla být trať Praha–Kladno zmodernizována v letech 2029 či 2030 a náklady se mají blížit 50 miliardám Kč.

V letech 2017 až 2020 SŽ nechala zrekonstruovat Negrelliho viadukt v Praze. V současné době se v projektu železnice na letiště modernizují úseky mezi Bubny a Výstavištěm a mezi Kladnem a zastávkou Kladno-Ostrovec.

Počátkem roku začala i modernizace Masarykova nádraží, které bude následně výchozí stanicí tratě na letiště. Koncem loňského roku Správa železnic vypsala tendr na modernizaci trati mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem.

Pak mají následovat práce mezi Ruzyní a letištěm včetně stavby nové stanice přímo u letiště. Od roku 2026 organizace plánuje přestavbu tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně.

