První podzemní stanici na české železnici provede firma, která vzejde ze soutěžního dialogu. Projekt bude financován ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Dodavatel zajistí také stavbu úseků z letiště k nádraží v Ruzyni a dále do Veleslavína.
|
Rentgeny, co vidí víc. Letiště Praha mění odbavení k lepšímu. A zrychluje
Stavba získala letos v březnu pravomocné územní rozhodnutí. Na podzemním nádraží budou dvě koleje, mezi nimiž bude oboustranné nástupiště. Z nádraží povede cesta do obou letištních terminálů.
Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením ruzyňského letiště tvoří zhruba deset staveb, z nichž některé jsou hotové a jiné se staví. Kompletně by měla být trať Praha–Kladno zmodernizována v letech 2029 či 2030 a náklady se mají blížit 50 miliardám Kč.
|
Nebe je přetížené, připravte se na zpoždění, varuje Letiště Praha před sezonou
V letech 2017 až 2020 SŽ nechala zrekonstruovat Negrelliho viadukt v Praze. V současné době se v projektu železnice na letiště modernizují úseky mezi Bubny a Výstavištěm a mezi Kladnem a zastávkou Kladno-Ostrovec.
Počátkem roku začala i modernizace Masarykova nádraží, které bude následně výchozí stanicí tratě na letiště. Koncem loňského roku Správa železnic vypsala tendr na modernizaci trati mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem.
|
Místo Masarykova nádraží jezdí vlaky na hlavní. Brzy zprůjezdní Negrelliho viadukt
Pak mají následovat práce mezi Ruzyní a letištěm včetně stavby nové stanice přímo u letiště. Od roku 2026 organizace plánuje přestavbu tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně.