Ruzyně odbavila přes půl milionu cestujících. Na předcovidová čísla to nestačí

Letiště Václava Havla Praha odbavilo v září téměř 654 000 cestujících. Meziročně je to asi o 63 procent více, zároveň je to však asi o dvě třetiny méně než v předkrizovém období. Nejvíce se v uplynulém měsíci létalo z Prahy do Amsterdamu. V současnosti se z Prahy létá do více než stovky míst.