„Rok 2025 nebyl pro rozvoj leteckých spojení jednoduchý, komplikovalo jej několik vnějších faktorů, které nebylo možné předpokládat a které jako letiště nemůžeme ovlivnit – patří mezi ně přetrvávající nestabilní geopolitická situace ve světě, opožděné dodávky nových letadel či technické problémy některých nově dodaných letadel,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.
„Tyto faktory měly nezpochybnitelný vliv na provozní výkony letiště. Přesto jsme s téměř 17,8 miliony odbavených cestujících prakticky vyrovnali provozní rekord z roku 2019,“ doplnil.
„Ve spolupráci s leteckými dopravci Letiště Praha během roku 2025 otevřelo 19 nových destinací, mezi nejvýznamnější patří nová dálková spojení – dopravce Etihad Airways otevřel pravidelnou linku do Abú Dhabí, Air Arabia po šesti letech obnovila v závěru roku pravidelné lety do Šardžá, do provozu byla také uvedena sezónní linka společnosti Air Canada do Toronta,“ uvedlo letiště s tím, že zároveň bylo loni zprovozněno 17 nových linek do již obsluhovaných destinací.
Nejvíce cestujících během loňského roku přepravili dopravci Ryanair, Smartwings, easyJet, Wizz Air a Lufthansa. Mezi nejvytíženější pravidelné spojení loňského roku z hlediska počtu přepravených cestujících patřil Londýn.
Celkem lety mezi Prahou a Londýnem vloni využilo přes 1,3 milionu cestujících. Mezi další vytížená spojení patřila Paříž, Amsterdam, Istanbul a Frankfurtem nad Mohanem.