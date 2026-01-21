Ruzyně je zpět na předcovidových číslech. Letiště odbavilo bezmála 18 milionů lidí

Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo 17 750 528 cestujících. Meziročně se počet odbavených pasažérů zvýšil o 8,5 procenta. Ruzyňské letiště se tak vrátilo k číslům v roce 2019. V loňském roce se létalo do 194 destinací. V tom letošním má pražské letiště zatím potvrzená spojení do 195 destinací.
ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

„Rok 2025 nebyl pro rozvoj leteckých spojení jednoduchý, komplikovalo jej několik vnějších faktorů, které nebylo možné předpokládat a které jako letiště nemůžeme ovlivnit – patří mezi ně přetrvávající nestabilní geopolitická situace ve světě, opožděné dodávky nových letadel či technické problémy některých nově dodaných letadel,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

„Tyto faktory měly nezpochybnitelný vliv na provozní výkony letiště. Přesto jsme s téměř 17,8 miliony odbavených cestujících prakticky vyrovnali provozní rekord z roku 2019,“ doplnil.

Do letadla s dvoulitrovou petkou. Ruzyně mírní podmínky pro přepravu tekutin

„Ve spolupráci s leteckými dopravci Letiště Praha během roku 2025 otevřelo 19 nových destinací, mezi nejvýznamnější patří nová dálková spojení – dopravce Etihad Airways otevřel pravidelnou linku do Abú Dhabí, Air Arabia po šesti letech obnovila v závěru roku pravidelné lety do Šardžá, do provozu byla také uvedena sezónní linka společnosti Air Canada do Toronta,“ uvedlo letiště s tím, že zároveň bylo loni zprovozněno 17 nových linek do již obsluhovaných destinací.

Na letiště do pěti let vlakem. Nejtěžší část přípravy řeší železničáři právě teď

Nejvíce cestujících během loňského roku přepravili dopravci Ryanair, Smartwings, easyJet, Wizz Air a Lufthansa. Mezi nejvytíženější pravidelné spojení loňského roku z hlediska počtu přepravených cestujících patřil Londýn.

Celkem lety mezi Prahou a Londýnem vloni využilo přes 1,3 milionu cestujících. Mezi další vytížená spojení patřila Paříž, Amsterdam, Istanbul a Frankfurtem nad Mohanem.

Výdaje na vodu jsou strategické, měly by se započítávat do obrany, navrhl ministr

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku...

Česko se zavázalo, že bude do roku 2030 vydávat na obranu státu tři procenta hrubého domácího produktu proti současným zhruba dvěma. Ročně má jít o navýšení o 0,2 procentního bodu. Loňské výdaje...

20. ledna 2026  16:29

Z Lesů ČR letos budeme chtít „jen“ 2,5 miliardy, říká ministr

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Martin Šebestyán...

Po loňském odvodu 5,5 miliardy korun ze státního podniku Lesy ČR se letos sníží požadavek ze strany státu na 2,5 miliardy Kč. Zatím je na tom předběžná dohoda mezi ministrem zemědělství Martinem...

20. ledna 2026  16:07

