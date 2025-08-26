Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Vladimír Vokál
Letiště Praha čeká v příštích letech velká proměna. Vedle plánované paralelní dráhy a modernizace terminálů se chystá také projekt Airport City, který má využít pozemky letiště k dalšímu rozvoji. Podle Martina Kučery, šéfa provozu a bezpečnosti Letiště Praha, se plánuje i varianta, že v areálu vyroste nový národní fotbalový stadion.

„Airport City je myšlenka komerčně veřejného využití prostoru pro funkce, které je důležité mít ve městě nebo poblíž letiště. Může tam být nemocnice, hotely, kongresové centrum, vzdělávací zařízení nebo sportoviště. Mluví se i o národním stadionu pro fotbal,“ řekl Kučera v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.

Paralelní dráha a konec nočních letů

Součástí plánů je také výstavba paralelní dráhy, která má výrazně zvýšit bezpečnost provozu. „Paralelní dráha je v plánech letiště od šedesátých let. V letošním roce očekáváme územní rozhodnutí, vlastní realizace je načasovaná zhruba na polovinu příští dekády,“ vysvětlil Kučera.

Podle něj bude nová dráha znamenat konec nočních letů nad Prahou. „Zastavíme provoz v noci od půlnoci do půl šesté ráno. Současně ukončíme provoz na stávající vedlejší dráze, která ovlivňuje statisíce obyvatel v Praze,“ dodal.

Podcast s Martinem Kučerou, ředitelem provozu a bezpečnosti Letiště Praha. Pořad moderuje Vladimír Vokál.
Výstavba by měla trvat zhruba tři roky. „Myslíme si, že to budou tři roky, možná tři a půl, podle etapizace a možností,“ uvedl Kučera.

Rozvoj letiště je spojený také s napojením na železnici. „Aktuálně pracujeme s rokem 2030. Stanice bude mít vyústění přímo v terminálu dva a bude první podzemní železniční stanicí v České republice,“ popsal šéf provozu a bezpečnosti.

Zatímco počet cestujících má v tuto chvíli, podle platných limitů, skončit na 21,2 milionu ročně, Kučera vidí prostor pro budoucí přehodnocení. „Ta fakta je potřeba položit na stůl a říci, jestli těch 21,2 milionu je opravdu reálná hranice. Technologie i letadla se za 15 let výrazně změnily, jsou tišší a šetrnější,“ upozornil.

CT rentgeny a samoobslužné odbavení

Letos by mělo letiště odbavit přes 17,8 milionu cestujících. „Věříme, že rekord z roku 2019 překonáme, ale 18 milionů to zřejmě nebude,“ připustil Kučera.

Výrazné změny čekají i cestující při bezpečnostních kontrolách. „Pořídili jsme nové CT rentgeny pro terminál dvě, které umožňují nechat elektroniku a tekutiny v zavazadle. Je to komfortnější a rychlejší a úroveň detekce je násobně přesnější,“ vysvětlil Kučera.

Nová technologie podle něj otevře cestu i ke zrušení limitu 100 mililitrů tekutin. „Testujeme nové algoritmy, které Evropská komise uznala jako spolehlivé. Až si budeme jisti, že je to v pořádku, umožníme nosit si do letadla i litrové láhve,“ slíbil.

Rozšiřuje se také možnost samoobslužného odbavení. „Oproti loňsku jsme na čtyřnásobku odbavených zavazadel přes samoobslužné přepážky. Aktuálně máme 13 dopravců, brzy přibudou další,“ řekl Kučera.

Airport City jako realita

Projekt Airport City už není jen vizí. „Nemyslím si, že to je sen. Je to realita, kterou žijeme, a ten progres je hmatatelný,“ uvedl Kučera. Novelizovaný zákon o letišti podle něj umožnil využívat část pozemků i pro jiné než letecké aktivity. „Jsme v situaci, kdy už můžeme tyto plochy využít pro funkce, které pomohou letišti, ale i Praze.“

Letiště chce zároveň posilovat služby, které cestující vnímají hned na první pohled. „Zaměřujeme se na kvalitu, čistotu a komfort. V soutěži Airport Service Quality se v naší kategorii umisťujeme pravidelně na prvním místě nebo alespoň na bedně, tedy mezi třemi nejlepšími,“ připomněl Kučera.

Jaké konkrétní kroky Letiště Praha podnikne, aby se zkrátily fronty při odbavení cestujících? Kdy přesně se cestující dočkají zrušení limitu 100 mililitrů tekutin? A má Praha šanci získat nového síťového dopravce, který by navázal na ČSA? I na to odpovídal Martin Kučera v Rozstřelu.

26. srpna 2025  10:04

Rakousko žaluje Billu či Lidl kvůli slevovým akcím. Jsou klamavé, tvrdí

Rakouské ministerstvo sociálních věcí žaluje obchodní řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl, které ovládají tamní trh. Stěžuje si na reklamu na slevy, která je podle něj klamavá. Opatření na zvýšení...

25. srpna 2025  14:15

Nevyhnutelné a definitivní. Akcie zadlužené Evergrande zmizely z burzy

Akcie čínského realitního giganta Evergrande byly v pondělí po více než patnácti letech obchodování staženy z hongkongské burzy. Společnost nesplnila pravidla pro obnovení obchodování. To bylo...

25. srpna 2025  11:49

