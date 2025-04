Parkování na letišti v Praze? Nejen přes Velikonoce je dražší než v Německu

Velikonoční svátky zejména letos lákají o třetinu více cestovatelů na krátkou dovolenou. Státní svátky letos vychází velmi šikovně a zájem o letenky je tak rekordní. Poptávka se ale promítla nejen do cen zájezdů, ale i do parkování.

Na Letišti Václava Havla vychází týdenní parkování v týdnu před Velikonocemi (7.–13. dubna) v nejlevnější variantě na 1 750 Kč za týden. Jde o parkoviště Smart PA. Za venkovní parkoviště PB Economy přímo před Terminálem 2 pak Češi zaplatí 2 330 Kč. O týden později, kdy už začínají Velikonoce, je však cena o poznání vyšší. Za týdenní parkování v termínu 14.–21. dubna i v termínu 17.–24. dubna Češi zaplatí za parkování na parkovišti Smart PA celkem 2 990 Kč, a za parkování na Economy PB pak 5 570 Kč.

Ceny se mění dynamicky v závislosti na termínech. „Stanovení ceny se odvíjí od toho, jaká je obsazenost daného parkoviště v poptávaném období, s jakým předstihem klient rezervaci vytváří, o jaké období v rámci roku se jedná apod.,“ vysvětluje různé ceny Jiří Hannich, zástupce tiskové mluvčí Letiště Praha.

Dynamickou cenotvorbu letiště uplatňuje u všech dlouhodobých parkovišť, které je možné si objednat v předstihu online. Cílem je i motivace případných zájemců o co nejčasnější rezervaci. „Smyslem zvoleného systému je motivovat cestující, aby si dlouhodobé parkování na letišti rezervovali dopředu – podobně jako když si s předstihem kupují letenku. Čím dříve si parkování cestující na našich parkovištích rezervují, tím lepší cenu získají,“ popisuje systém Jiří Hanich a dodává: „S dynamickou cenotvorbou se lze zcela standardně setkat i na jiných letištích.“

V Česku jde však pravděpodobně o jedno z mála letišť, které dynamické ceny skutečně uplatňuje. Například pardubické letiště mělo až do letošního roku parkování zdarma. „V letošním roce bude parkoviště na našem letišti poprvé zpoplatněné,“ říká Mária Luticová, výkonná ředitelka společnost East Bohemian Airport, která provozuje civilní část pardubického letiště. Ke zpoplatnění dojde začátkem června a ceník ještě není k dispozici.

Už nyní je ale jasné, že částkami se nebude letišti v Praze blížit ani vzdáleně. „Týdenní parkování vyjde v řádu stovek korun na týden,“ upřesňuje Mária Luticová. A dynamické ceny tu neplánují. „Ceny parkování máme stejné a jsou neměnné,“ dodává Mária Luticová.

V Českých Budějovicích je parkování pro cestující rovněž zdarma. A měnit se to nebude, minimálně letos. „Parkování bylo v minulých sezonách na letišti České Budějovice zdarma a tento benefit zachováme pro klienty i v sezoně 2025 a to bez ohledu na období, vytíženost, nebo dobu parkování,“ říká Šárka Glaserová, vedoucí oddělení Vnější vztahy Jihočeského letiště České Budějovice.

Cestující, kteří přijedou vlastním autem, zde mohou zaparkovat buď na menším parkovišti pro veřejnost s kapacitou 180 míst, které se nachází za administrativní budovou ředitelství společnosti, nebo mohou využít velkou odstavnou parkovací plochu, která se nachází hned po levé straně u vjezdu do areálu letiště. Její kapacita je 700 míst. Zdarma jsou obě.

Ostravské letiště Leoše Janáčka má ceny fixní v závislosti na tom, jaké parkoviště si klient zvolí. „Letiště Leoše Janáčka nabízí možnosti parkování na čtyřech parkovištích: P1, P3, P4 a P5,“ uvádí Kateřina Pustějovská, vedoucí sekce Marketing a PR Letiště Ostrava. Ceny se tak pohybují od 130 Kč do 360 Kč za den. Týdenní parkování by tak v na ostravském letišti cestující vyšlo na 910 Kč až 2 520 Kč v závislosti na tom, jaké parkoviště by si zvolili. Ani tady dynamické ceny nepraktikují. „Ceny parkování se nemění v závislosti na státních svátcích či jiných období,“ dodává Kateřina Pustějovská.

Podobně mají pravidla nastavena i na letišti v brněnských Tuřanech. Ceník je zde fixní, parkoviště jen jedno. „Nabízíme pouze jednu variantu parkování. Cena týdenního parkování činí 1 300 Kč. Cena parkování je jednotná a nemění se v závislosti na sezoně, vytíženosti ani státních svátcích,“ uvádí Karolina Gnědin, tisková mluví Letiště Brno.

Z českých letišť tak to pražské vychází jednoznačně nejdráže. „Parkování na našem letišti svou cenovou hladinou nevybočuje z toho, jak jsou ceny za parkování nastavené u relevantní konkurence,“ myslí si Jiří Hannich.

Například letiště v Drážďanech se však cenově tomu pražskému také neblíží. K dispozici je tu několik parkovišť odstupňovaných podle vzdálenosti od letiště a podle toho se také liší cena. Na všechny tři sledované termíny zde vychází nejlevněji parkování na parkovištích P20 (1 500 m vzdálené) a P15 (500 m vzdálené). Obě vychází na 55 eur za týden (1 373 Kč).

V prvním termínu je možné využít také parkoviště P2 (150 m vzdálené) za 56 eur na týden (cca 1 400 Kč). V dalších dvou termínech už toto parkoviště k dispozici není, avšak dá se využít parkoviště P7 (400 m vzdálené) za 69,50 eur na týden (asi 1 738 Kč).

A pokud by si turisté chtěli připlatit a parkovat opravdu blízko, mohou zvolit Parkhaus light. Z něj je přímý přístup do odbavovací haly přes druhé patro garáže. Za týdenní parkování zde zaplatí 109 eur (2 725 Kč).

I pokud by si čeští turisté připlatit nechtěli a naopak chtěli cenu své dovolené srazit co nejníže, za parkování by zde (nejen) během Velikonoc zaplatili o poznání méně, než na pražském letišti. To se svými cenami blíží spíše vídeňskému letišti ve Schwechatu. To má k dispozici tři parkoviště - Parkplatz C, Parkhaus 3 a Parkhaus 4. Na všechny tři sledované termíny jsou však ceny stejné.

Ceny parkování na vídeňském letišti: Parkplatz C - 136,20 eur (asi 3 400 Kč)

Parkhaus 3 - 198,90 eur (asi 4 974 Kč)

Parkhaus 4 - 198,90 eur (asi 4 974 Kč)

„Ve srovnání s vídeňským letištěm je parkování u nás cenově výhodnější. Od pátku 18. dubna do pondělí 21. dubna vychází ve Vídni parkování mimo letištní areál na 51,5 eura, tedy v přepočtu zhruba 1 290 korun. Podobná parkovací služba ve stejném období je u nás k dostání za 1 090 korun, tedy za cenu o 200 korun nižší než ve Vídni,“ poukazuje Jiří Hannich.

Možností je však více. „Parkovací domy se standardními parkovacími místy bez dodatečných služeb se v témže období pohybují ve Vídni v cenovém rozmezí od 80 do 145 eur, což v přepočtu vychází na 2 000 až 3 600 korun. Za parkování na našich parkovištích zaplatí cestující ve stejném období 1 500 až 2 690 korun,“ dodává Jiří Hannich.

V extrémním případě však v Praze turisté za týdenní parkování v termínu od 17. dubna do 24. dubna, tedy od Zeleného čtvrtku do toho následujícího, zaplatí až 9 230 Kč. V tomto nejdražším případě jde o parkování na parkovišti PC se službou Premium, kde cestující předají klíčky prověřenému řidiči za pražské letiště, který zbytek vyřídí za ně. Pokud by cestující služby řidiče využít nechtěli, cena za týden činí v tomto případě 8 330 Kč.