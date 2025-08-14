Pražské letiště obnovuje provoz na hlavní dráze. Letadla měsíce létala nad městem

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosySledovat na iDNES.tv
Hejtmánková dodala, že letiště počítá s další rekonstrukcí v září, kdy dojde k plánované opravě vozovky v ulici Jana Kašpara, která protíná areál letiště. „Omezení se budou týkat převážně letištních zaměstnanců a cestujících se příliš nedotknou,“ doplnila mluvčí.
Hlavní dráha letiště v uplynulých čtyřech a půl měsících prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala například výměnu povrchu, vybudování nového výjezdu pro letadla, modernizaci osvětlení, výměnu plotu nebo výstavbu nové lávky přes dálnici.
„Hlavní dráha bude uvedena do provozu v pátek 15. srpna v 15:00. Před samotnou obnovou se provádí velmi detailní úklid dráhy, kolaudační řízení, obnovení značení či kalibrace a měření všech zařízení, které se na dráze nachází, a to zejména osvětlení a radionavigace,“ uvedla Hejtmánková.
|
Pražské letiště opraví hlavní ranvej, odklon letů zvýší hluk nad metropolí i Kladnem
Rekonstrukce podle ní zahrnovala celkem 15 letištních technologických a stavebních akcí. „Jednalo se o vybudování zcela nového výjezdu pro letadla a rekonstrukce již stávajícího, modernizaci osvětlení na hlavní dráze, výměnu plotu v perimetru letiště či výstavbu nového stokového systému. Zároveň například Ředitelství silnic a dálnic zbouralo a postavilo během uzavírky zcela novou lávku přes dálnici D7, na které se nachází osvětlení pro letadla,“ popsala mluvčí.
Připomněla, že součástí byla také pokládka nových povrchů o výměře téměř 50 tisíc metrů čtverečních.
Letadla tak v minulých měsících využívala pouze vedlejší dráhu. Ta je vůči hlavní ranveji téměř kolmá, což znamenalo změnu trasy příletů a odletů nad Kladno a některé přilehlé obce a části Prahy.
Podle Hejtmánkové nemělo letiště jinou možnost, přičemž poděkovala obyvatelům obcí za trpělivost. „Situaci vyřeší až paralelní dráha, o kterou dlouhodobě usilujeme,“ dodala.
|
Pražské letiště finišuje s opravou ranveje: suť naplní 14 tisíc náklaďáků
Hlavní ranvej letiště opravovalo naposledy v roce 2022, práce trvaly přibližně tři měsíce. Opravy přesunuly provoz na vedlejší dráhu na několik měsíců také v letech 2013, 2012 nebo v roce 2004. Pravidelnou údržbu hlavní dráhy letiště kvůli provozní bezpečnosti provádí dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Údržba v posledních letech trvá deset až 14 dní.