V únoru ceny zvedla uzavírka vzdušného prostoru a přesměrování letů na delší trasy. Aerolinkám vzrostly náklady, které často promítají do cen pro cestující. Svou roli sehrálo i omezení přepravní kapacity. Nyní jsou ale lety do oblasti nezvykle levné.
„Dopravci ze Zálivu postupně obnovili velkou část kapacity a v našem prodeji aktuálně vidíme jedny z nejnižších cen za poslední roky,“ říká Jiří Spolek, spoluzakladatel Zaleťsi.cz.
Aerolinky se teď snaží cestující přilákat akčními nabídkami. „Současně volí jinou cestu než jen snižování cen a nabízejí například bezplatné změny termínů či flexibilnější podmínky,“ říká Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz.
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Perský záliv je také přestupním bodem pro cesty do Asie. Pokles cen proto ovlivnil i tyto lety. „Aerolinky s huby v této destinaci začaly nabízet letenky za velmi příznivé ceny. Na to museli zareagovat i ostatní dopravci a není problém sehnat letenky do jihovýchodní Asie i během hlavní sezony za akční cenu,“ říká Jan Pavelka, zakladatel společnosti Honzovy letenky.
Naopak aerolinky, které se oblasti Zálivu zcela vyhýbají, paradoxně zůstávají dražší než dříve. „Konflikt vytvořil paradox. Levné letenky přes Záliv a dražší alternativy mimo něj,“ dodává Jiří Spolek.
Rozdíl je u dálkových letů
Nejvíce je rozdíl vidět u dálkových spojů do Asie, Austrálie a částečně také do Afriky. Po vypuknutí konfliktu totiž vznikla velká poptávka po přestupních bodech v Evropě, Turecku nebo až v Asii. „Pokud chce cestující letět například do jihovýchodní Asie a zároveň se vyhnout přestupu v Dubaji, Dauhá nebo Abú Zabí, má menší výběr a zpravidla zaplatí více,“ dodává Spolek.
Pokud ale cestující netrvají na konkrétní trase, mohou se dostat na lepší ceny než před vypuknutím konfliktu. „Ceny letenek po prvotním nárůstu spíše klesají. Pokud porovnáme aktuální nabídky z minulých let, jsme aktuálně na výhodnějších cenách i o dva až tři tisíce korun,“ uvádí Pavelka.
Právě Asie by na podzim a v zimě mohla být pro cestovatele mimořádně zajímavou destinací. „Na trh přichází nová kapacita, aerolinky navyšují počty letů a konkurence sílí. Výsledkem je větší tlak na ceny a více promoakcí pro koncové zákazníky,“ poukazuje Trejbal. Od 1. srpna letošního roku začala z Prahy létat tchajwanská letecká společnost STARLUX Airlines a od 10. října začne letecká společnost Vietjet Air provozovat nové spojení do Vietnamu.
Levnější letenky se proto očekávají nejen u Vietnamu, ale i u destinací jako Malajsie, Čína, Japonsko nebo Jižní Korea. „Nové linky, větší počet sedadel a snaha dopravců zaplnit letadla totiž hrají ve prospěch zákazníků,“ vyjmenovává důvody Trejbal.
V září je také dlouhodobě žádané Řecko, Španělsko, Itálie a Turecko. Velmi zajímavé jsou ale i Albánie, Chorvatsko, Kypr nebo Malta. „Důvodem je to, že v jižní Evropě stále panuje prakticky letní počasí a moře zůstává vyhřáté, zároveň už končí hlavní prázdninová sezona. Cestovatelé tak mohou narazit na levnější letenky i ubytování a současně se vyhnout největším davům,“ doplňuje Spolek.
V září levněji než v říjnu
Na druhé straně ale tento trend začíná být už natolik ustálený, že cestovat do zahraničí v první polovině září už nemusí být automaticky finančně výhodné. Dříve se totiž s příchodem září běžně objevovaly levnější letenky do jižních destinací, a tak je cestovatelé začali ve velkém vyhledávat. „Tím ale tlačí cenu letenek nahoru. Paradoxně se aktuálně dají pořídit levnější letenky na poslední srpnové týdny než na první zářijové,“ radí Pavelka.
Vyloženě akční letenky se pak dají pořídit až koncem září a během října. „A to hlavně do typicky letních destinací, jejichž provoz končívá obvykle s koncem letního letového řádu, tedy na přelomu října a listopadu,“ dodává Pavelka.
Aerolinky se v těchto datech snaží zaplnit letadla na poslední týdny letového řádu, což je vzhledem k začátku školního roku obtížné. „Pokud je některý spoj méně obsazený, dynamická cenotvorba může cenu stlačit velmi nízko,“ říká Spolek. To se týká například Chorvatska i řeckých ostrovů.