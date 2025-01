Jak Češi loni cestovali? Nejvíce táhla jižní Evropa, zájem ale narostl i o Asii

Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace roku 2024 patří podle prodejce letenek Pelikan.cz jih Evropy. Konkrétně do Itálie a Španělska totiž loni směřovala třetina českých turistů. „Itálie a Španělsko jsou tradičně nejoblíbenější destinace už několik let za sebou. Během letních měsíců fungují zejména přímořské destinace (společně s ostrovy), mimo sezonu lákají na evropské citybreaky,“ říká Katarína Šuchterová ze společnosti Pelikán.

Vzhledem k dobré dostupnosti navíc tyto země nabízejí také pro Čechy atraktivní ceny letenek. Například do španělské Málagy vzrostl loni zájem o 67 procent. „Španělská Málaga se stala doslova hitem léta a během prázdnin byla nejprodávanější destinací,“ říká Jiří Spolek, spoluzakladatel Zaletsi.cz.

Velkou zásluhu na zvýšeném zájmu mělo i zavedení nové přímé linky z ostravského letiště. Na extrémní zájem další nízkonákladoví dopravci zareagovali tím, že v letošním roce bude možné se na pobřeží Costa del Sol dostat přímými lety nejen z Ostravy, ale také z Brna a Prahy.

Větší zájem ale začínají Češi projevovat i o méně tradiční evropské země. Nejvýraznější nárůst zájmu zažila loni Albánie. V porovnání s rokem 2023 narostl loni zájem Čechů o 260 procent. „Zájmu o Albánii pomohly dvě nové linky nízkonákladových dopravců z pražského letiště, a to i mimo hlavní letní sezonu,“ dodává Šuchterová.

To potvrzuje i Jan Pavelka, zakladatel společnosti Honzovy letenky: „Především nízkonákladové aerolinky jsou schopné už i z Prahy nabídnout letenky za rozumnou cenu do Tirany v Albánii.“

Pokud jde o dálkové lety, Češi projevili největší zájem o poznávání Asie a Dálného východu. Například u cest do Japonska narostl podle společnosti Pelikán zájem o 55 procent. „Češi objevovali Tokio, Kjóto nebo Ósaku a ocenili nižší ceny letenek, které díky větší konkurenci začínaly už od 15 000 Kč,“ vyjmenovává Jiří Spolek.

Podobně je na tom zájem o Čínu (nárůst 51 %) či o Malajsii (45 %). V případě Číny za zvýšeným zájmem stojí pravděpodobně také návrat čínských aerolinek. A přibyly také nové přímé lety z Maďarska do sedmi velkých čínských měst. „I když je zájem znatelný, byrokratické záležitosti jako je vízum či složitost s placením čehokoliv činí Čínu trochu méně atraktivní,“ myslí si Spolek.

O Čínu proto sice mezi Čechy zájem roste, ale oproti předcovidové době se do ní létá výrazné méně. „Před covidem byla Čína jedním z největších obchodní partnerů evropských zemí. Covid to ale přerušil. Přetrhaly se dodavatelské vztahy, Evropa se obecně snaží snižovat závislost na Číně a vliv mají i geopolitické faktory,“ říká Josef Trejbal, ředitel společnosti Letuška.cz.

A všechny tyto faktory se nakonec promítají i do ochoty Čechů Čínu navštívit. „Tohle všechno vidíme na počtech prodaných letenek, které jsou oproti předcovidové době poloviční,“ dodává Trejbal.

Stálicí pak zůstávají lety do USA. Největší zájem byl New York, do kterého se v sezoně dalo létat denně přímými lety z Prahy. Následovalo Miami a Los Angeles. „Podle zakoupených letenek na Letuška.cz během roku 2024 je Severní Amerika dlouhodobě nejoblíbenější dálkovou destinací,“ říká Trejbal. Do New Yorku se podle něj loni prodalo o 50 % letenek více, než v předchozím roce.

„Newyorské letiště je následováno Miami a Los Angeles. Obě tyto destinace v zájmu posílily dokonce trojnásobně. Věřím proto, že šance na stálou linku z Prahy do Severní Ameriky je, i když zatím zůstává u přání,“ dodává.

A došlo i ke změně přístupu Čechů k dovoleným. Stále více cestovatelů si letenky vybírá a rezervuje přes mobilní aplikaci. To poněkud mění dlouho platný trend, že velké nákupy se dělají spíše přes stolní počítače. Češi také letenky nakupují výrazně později, než tomu bylo v minulosti. Nákup letenek půl roku dopředu je spíše minulostí. Při cestách po Evropě si cestovatelé kupují letenky přibližně dva měsíce dopředu. U dálkových letů je to pak v průměru 103 dnů před odletem.

Trendem také začíná být větší počet dovolených ročně. „Cestující, kteří si například dopřávali jednu dovolenou za rok s cestovní kanceláří, jedou víckrát, případně si dopřejí i další kratší eurotrip nebo dovolenou na vlastní pěst,“ poukazuje Jan Pavelka. Že poptávka po letenkách kontinuálně vzrůstá dokládají i data prodejců letenek. „Meziročně počet prodaných letenek na Letuška.cz vzrostl o deset procent. Počet prodaných letenek do evropských destinací se už vyrovnal předcovidovým číslům,“ říká Trejbal.