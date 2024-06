Ceny letenek padají, po Evropě i pod tisíc korun. Zdražily však kufry

Češi letos projevují o letecké cestování větší zájem než v loňském roce. „V meziročním srovnání je prodej letenek v průměru o deset procent vyšší,“ říká Josef Trejbal, ředitel společnosti Letuška.cz. Důvodem mohou být klesající ceny letenek, alespoň na některých trasách.

Ceny letenek po Evropě totiž oproti minulému roku klesly průměrně o desetinu. „Záleží však na destinaci - Chorvatsko je letos levnější o zhruba deset procent, Malta o patnáct a Albánie dokonce o 45 procent,“ říká Katarína Šuchterová ze společnosti Pelikán.

Naopak ceny do mimoevropských letovisek mohou být dražší. „Zaznamenali jsme, že do Jižní Ameriky jsou ceny letenek daleko vyšší než před covidem. Všude jinde včetně Austrálie už se ale situace stabilizovala,“ informuje Jiří Spolek, travel consultant ve společnosti Zaleť si. Například do USA ceny letenek mírně poklesly, hlavně kvůli nové konkurenci.

Obecně se cena letenek letos hodně odvíjí právě od toho, jak velká je konkurence. Do míst, kde je k dispozici více dopravců a letů, ceny poklesly. A naopak - tam, kde dopravců ubylo, ceny letenek stoupají. „Oproti minulým rokům zhoustla konkurence třeba na letech z Prahy na Mallorku, kam se tím pádem dají sehnat letenky za rozumnou cenu i na letní termíny. Naopak třeba spojení na Sardinii nemá z Prahy nijak výraznou konkurenci a cena letenek je tam tak vysoká,“ říká Jan Pavelka, zakladatel společnosti Honzovy letenky.

Právě Mallorca je letošní léto mezi Čechy jednou z nejvyhledávanějších lokalit. „Destinacím na léto dominuje tradičně Středomoří, hlavně Řím, Malaga, Barcelona či Mallorca a Malta. Nejvyšší nárůst je z této pětice vidět u Malagy - pomohla jí také nová linka z ostravského letiště,“ dodává Šuchterová.

Vedle tradičního Středomoří letos Češi projevují zvýšený zájem o lety do Turecka, Gruzie a Albánie. A důvodem jsou opět klesající ceny letenek. „U Albánie s letos dvojnásobnými rezervacemi je průměrná cena letenky o třetinu nižší než loni,“ říká mluvčí portálu Kiwi.com Daniela Chovancová.

Vzrostl také zájem o Jordánsko a Saúdskou Arábii, a to především díky výhodným cenám letenek z Vídně. Z dálkových destinací se opět zvyšuje poptávka po New Yorku, kde cena letenek také zásluhou vyšší konkurence, ale také po Srí Lance.

Nejlevněji se dá cestovat po Evropě. „Na léto je nyní možné pořídit zpáteční letenky z Prahy v ceně pod tisíc korun například do Milána, Benátek, Kodaně nebo Marseille,“ dodává Chovancová. Pod 1 200 korun za zpáteční letenku je nyní možné letět například do chorvatského Zadaru.

Na co se však cestující musí připravit, je zdražení různých doplňkových služeb a servisu ze strany leteckých společností. „Týká se to především zavazadel k odbavení, příručních zavazadel či výběru sedadel,“ upozorňuje Jiří Spolek. Zpáteční letenka tak často může být zejména u nízkonákladových leteckých společností natolik okleštěná, že nabízí pouze možnost letět s malou příruční taškou a bez možnosti výběru sedadla. S příplatky se pak cena může i zdvojnásobit.

Nízké ceny navíc nevydrží dlouho. „Na dálkových trasách se na podzim dá očekávat mírné, přibližně desetiprocentní zvýšení cen. Výhodně letenky lze koupit s dostatečným předstihem. Většinou se nevyplatí čekat na nabídky last minute,“ říká Josef Trejbal.

Nárůst zájmu o letenky do jednotlivých destinací Paříž + 29 % Brusel + 12 % Londýn + 12 % Frankfurt - 10 % Mnichov - 38 % Vídeň - 21 % Curych + 48 % Zdroj: Letuska.cz

Zvyklosti z předcovidového období, kdy se vyplatilo čekat na nabídky dopravců na poslední chvíli, se letos nemusí vyplatit. Z průzkumů ale vyplývá, že Češi o tomto trendu ví. „Češi letos kupují letenky v průměru 85 dní před plánovaným odletem, což je o pět dnů delší předstih než loni,“ dodává Chovancová.

Jako odletové letiště pak Češi preferují primárně Prahu. „Pětadevadesát procent letenek, které prodáme, je s odletem z Prahy, což je o šest procent víc než loni. Mírně vyšší cena u mnoha cestujících převáží komfort blízkosti letiště. Zároveň stoupá počet přímých spojení odtud,“ uzavírá Josef Trejbal.