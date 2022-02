Česko chystá zákaz letů ruských aerolinek, cestovky ruší zájezdy

Polský premiér Mateusz Morawiecki sdělil, že země uzavře svůj vzdušný prostor letadlům, která patří ruským leteckým společnostem. Varšava tento krok podnikla poté, co Rusko zahájilo vojenskou operaci na území Ukrajiny.

„Ministr dopravy je v kontaktu s polským ministrem dopravy. Máme stejný úmysl, jenom chceme sladit přesně ten způsob, tu míru, protože pak to bude opravdu účinné. Ale jsme připraveni to udělat, i kdyby to neudělal žádný jiný stát, jde jen o tu míru,“ řekl Fiala. Ministerstvo dopravy k aktuálním opatřením svolalo tiskový briefing.

Velká Británie ve čtvrtek s okamžitou platností zakázala přistávat strojům Aeroflotu na svém území. V reakci na to Moskva v pátek zakázala britským leteckým společnostem vstup do ruského vzdušného prostoru. Zákaz se vztahuje také na lety nad ruským územím. Ruský vzdušný prostor je přitom důležitý pro letecké spojení mezi Evropou a Asií.

Konec zájezdům do Ruska

Tuzemské cestovní kanceláře většinou ruší zájezdy do Ruska. Počítají s tím, že v letošním roce se kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu konat nebudou. V posledních dvou letech je přitom nebylo možné pořádat vzhledem k pandemii koronaviru. Některé CK či agentury pozastavily prodej letenek ruských dopravců.

„I malá gesta jedinců, mohou mít velký komunitní vliv. Odteď, si u nás letenky s Aeroflotem, S7 Airlines či Belavií nekoupíte,“ oznámil na svém Twitteru portál Cestuj levně.

Společnost Adventura v současné době předpokládá, že poznávací ani aktivní zájezdy do Ruska nebude moci letos uskutečnit, pravděpodobně je tedy zruší. „Našim klientům nabídneme alternativní cesty nebo vrácení peněz,“ uvedl finanční ředitel firmy Miloš Podpěra.

I jednatelka CK Mayer&Crocus Marcela Králová očekává, že zájezdy do Ruska nebudou moci v letošním roce stejně jako v posledních dvou letech uskutečnit.

Morální aspekt i bezpečnost

Zájezdy do Ruska zruší dále CK Delfín travel. Svou roli v tomto rozhodnutí má podle jednatele společnosti Tomáše Hubky morální aspekt a také bezpečnostní s ohledem na zákazníky.

CK Mundo zrušila zájezd s názvem Bělorusko, Kyjev a Černobyl. „Na zájezd do Moskvy a Petrohradu již máme zakoupené letenky, přesto se nyní zdá pravděpodobné, že zájezd zrušíme. Ponecháme si jen více času na rozhodování,“ doplnil za CK Petr Želiezko.

CK Čedok ve čtvrtek oznámila, že do odvolání z nabídky odebrala poznávací zájezdy do Ruska. Klientům, kteří si je koupili, nabídne jinou poznávací cestu nebo vrácení peněz. Zároveň pozastavila prodej letenek společnosti Aeroflot a dalších ruských dopravců. Stejně se v případě zájezdů i prodejů letenek zachovala cestovní agentura Invia, sdělila její mluvčí Andrea Řezníčková.