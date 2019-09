Letecké linky mezi Českem a Ruskem budou pokračovat bez omezení

Obě strany následně dočasně uvolnily provoz do září. Rusko patří k dlouhodobě nejvytíženějším leteckým destinacím z Česka.

Česko 2. července zrušilo povolení pro několik letů ruského Aeroflotu poté, co Rusko omezilo přelety Českých aerolinií (ČSA) přes sibiřskou část ruského území. Ta je pro tuzemského dopravce důležité pro jeho linku do Jižní Koreje. Rusko tehdy reagovalo na nepovolení posílení spojení ruských dopravců na trase do Česka.

Obě strany se následně dohodly, že provoz dočasně ponechají bez omezení, přičemž do září se pokusí najít trvalou dohodu o další budoucnosti letového provozu mezi Prahou a Ruskem.

Ta vznikla v pátek. Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové se letecké úřady shodly na tom, že od letního letového řádu se mohou zvýšit kapacity na trase mezi letištěm v Žukovském u Moskvy Prahou. Od stejného období pak ruská strana vydá trvalé potvrzení, které zároveň rozšíří pro využívání přeletové trasy nad Sibiří, kterou využívají ČSA na své lince do Soulu. „Do té doby bude zachován stávající rozsah provozu,“ dodala mluvčí.

Rusko dlouhodobě patří k nejvyhledávanějším destinacím letů z Česka. Loni bylo po Velké Británii a Itálii na třetím místě. Do Česka létají dopravci Aeroflot, Rossiya Airlines, Pobeda, Ural Airlines a Siberian Airlines. Z českých dopravců létá do Ruska Smartwings a ČSA.