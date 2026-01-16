Zůstanou miliardy v lesích? Už se spekuluje o nástupci odvolaného ředitele

Jan Drahorád
Odvolání šéfa Lesů ČR Dalibora Šafaříka bylo politickým rozhodnutím, které se dalo s výměnou vlády čekat, říkají lesničtí odborníci. Neshodnou se však, jestli za ním skutečně stojí nespokojenost s vývojem cen dřeva, která vadí zejména zpracovatelským firmám, nebo zda se ministr zemědělství Martin Šebestyán rozhodl vyměnit člověka, kterého dosadila předchozí vláda a kterému stoprocentně nedůvěřoval.

Některé stromy napadené kůrovcem kácí podél šumavských cest dřevorubci s pilami, jiné zvládne harvestor. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Zásadní na dalším vývoji bude, jak se postaví nové vedení podniku k výběrům peněz ze strany státu. Jenom za loňský rok odvedly Lesy ČR, které se starají skoro o polovinu lesů, 5,5 miliardy korun.

Od roku 2013,

kdy stát za ministra zemědělství Petra Bendla schválil možnost odvodů z účtů státních podniků do rozpočtu, si vzaly vlády z LČR už skoro 43 miliard Kč

Ministr zdůvodnil Šafaříkovo odvolání zvýšením cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. Podobně už okolo Vánoc argumentovala Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, s jejímiž zástupci se ministr setkal tři dny po svém jmenování do funkce.

Jak napsal předseda asociace Ivan Ševčík v následném dopisu ministrovi, vývoj v oblasti prodeje dříví z výroby státního podniku je kritický a nesměřoval podle něj ke zlepšení. „Obchodní politika LČR bohužel zásadním způsobem nereflektuje situaci na evropském ani světovém trhu se dřevem a dřevařskými výrobky. V současné době patří ceny dříví v ČR k nejvyšším na světě,“ informoval.

Chci, aby podnik řídil manažer. Ministr zemědělství odvolal šéfa státních lesů

Dřevařský průmysl se pak dostává do ekonomické ztráty, přičemž konsolidace firem v ČR by byla dramatičtější než v zahraničí. „Ze strany LČR dochází z pozice jejich dominantního postavení na trhu k nátlaku na uzavírání nevýhodných smluv na dodávku dříví pro domácí zpracovatele, což povede ve velmi krátké době k uzavírání zpracovatelských dřevařských závodů (v první řadě malých a středních),“ uvedl předseda.

Peníze chybí

Otázkou ale zůstává, nakolik za tento stav mohl reálně ředitel a nakolik politika státu, která chtěla po státních lesích miliardy korun. Například loni na začátku roku požadoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odvod sedmi miliard, podle tehdejších spekulací by si na to musel vzít podnik půjčku. Nakonec se loni na jaře odsouhlasil tzv. institut lesní renty, podle kterého by měl podnik každoročně odvést kolem 1,5 miliardy korun. Nešlo ale o žádnou zákonnou povinnost, nakonec podnik odvedl 5,5 miliardy Kč.

Je možné, že zadání pro nové vedení Lesů ČR bude jiné, i když tomu programové prohlášení vlády nenapovídá. Bylo by namístě zadání jasně definovat, aby příští ředitel nemusel být odvolán například proto, že ceny na trhu budou nízké, odvody do státní kasy mizivé nebo lesy přetěžené.

Jan Příhoda, předseda think tanku Czech Forest

Ačkoliv samotný státní podnik říká, že nebude muset na letošní rok škrtat v investicích, podle předsedy Lesnicko-dřevařské komory ČR Jana Václavíka je vidět reálně v lesích, že peněz se nedostává. „Nejde o něco, co by bylo naplánováno a zrušilo se to,“ vysvětlil. Nové vedení podniku podle něj snad dostane zadání, aby dodrželo starou poučku, že celý systém funguje dobře, když bude environmentální, sociální a ekonomická složka v rovnováze.

Nebojme se podporovat velké investice, říká nový ministr zemědělství Šebestyán

Na tom, že Šafařík vlastně plnil zadání státu, upozorňuje pak předseda think-tanku Czech Forest Jan Příhoda. „Je možné, že zadání pro nové vedení Lesů ČR bude jiné, i když tomu programové prohlášení vlády nenapovídá. Bylo by namístě zadání jasně definovat, aby příští ředitel nemusel být odvolán například proto, že ceny na trhu budou nízké, odvody do státní kasy mizivé nebo lesy přetěžené,“ říká.

Co způsobí novela zákona

Bude pak podle něj také zajímavé, jak se vláda vyrovná s novelou lesního zákona, která od letošního roku stanoví, že odvody zisku státního podniku se dají použít pouze na podporu činností, které směřují k naplnění účelu lesního nebo vodního zákona nebo na pozemkové úpravy. Tedy prakticky mají nechat miliardy v rukách ministerstva zemědělství.

Už nyní se spekuluje o jménech Šafaříkova nástupce, nejčastěji pak padá Josef Vojáček, který už podnik vedl za minulé vlády Andreje Babiše. Následně ho krátce po vstupu do funkce odvolal ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), který byl jenom dočasným ministrem, než mohl být tehdy kvůli izolaci s nákazou covidem jmenován Zdeněk Nekula. Výběrové řízení, které se následně rušilo, prodlužovalo a pomáhala s ním soukromá společnost, trvalo poté skoro celý rok 2022. Nyní ministerstvo očekává, že náhradu za ředitele najde zhruba za měsíc.

Dodrží se schválený plán? Lesy ČR mají posílat státu 1,5 miliardy ročně

Vojáček po odchodu ze státních lesů působí jako ředitel společnosti LESCUS Cetkovice, která za jeho vedení expanduje a pomáhá s výsadbou lesa třeba v Kanadě nebo v Saudské Arábii.

A dalším tématem také zůstává, jak se nové vedení postaví ke stavbě nového sídla Lesů ČR, za 1,5 miliardy korun, které pochází z architektonické soutěže z roku 2017. Někteří odborníci jsou i vzhledem k výši peněz, které podnik za přípravu stavby připravil spíš pro stavbu, jiní nikoliv.

„Za mne je ten projekt, promiňte mi to, megalomanský a holojmazna od samotného počátku. Jde o špatný projekt, na špatném místě. Tenkrát se měla opravit stará budova, jak navrhovalo tehdejší vedení pana Vojáčka, což by stálo tak desetinu toho, co by to stálo dnes,“ říká lesní hospodář a odborník Aleš Erber. Původní projekt podle něj navíc nebyl čistě dřevostavbou, mělo se tak podle něj počkat na příznivější protipožární předpisy, které začaly platit loni.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

IKEA bojuje s Amazonem a Temu, změny na trhu způsobují řetězci vrásky

Obchod IKEA v německé obci Eching, která se nachází nedaleko Mnichova. (25....

Největší světový prodejce nábytku čelí jednomu z nejtěžších období ve své více než 80leté historii. Charakterizuje ho stagnace tržeb, prudký nárůst cen dřeva a tvrdá konkurencí ze strany online...

S dozimetrem pár metrů od reaktoru. Jak to vypadá uvnitř elektrárny v Dukovanech

Premium
Chladnější počasí jaderné elektrárně prospívá. Díky nižší teplotě vody v...

ČEZ připravuje v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU) rozsáhlou modernizaci strojoven. První blok byl spuštěn v Dukovanech roce 1985, poslední čtvrtý o dva roky později. Od té doby byl zvýšen výkon...

16. ledna 2026

Zůstanou miliardy v lesích? Už se spekuluje o nástupci odvolaného ředitele

Některé stromy napadené kůrovcem kácí podél šumavských cest dřevorubci s...

Odvolání šéfa Lesů ČR Dalibora Šafaříka bylo politickým rozhodnutím, které se dalo s výměnou vlády čekat, říkají lesničtí odborníci. Neshodnou se však, jestli za ním skutečně stojí nespokojenost s...

16. ledna 2026

Snížení cel jen o čtvrtinu. I tak si USA vymohly na Tchaj-wanu obří investice

Vlajky Tchaj-wanu a USA na společném setkání v Tchaj-peji v roce 2018

Spojené státy a Tchaj-wan uzavřely obchodní dohodu. Tchajwanští výrobci polovodičů v jejím rámci investují nejméně 250 miliard dolarů (5,2 bilionu korun) do zvýšení produkce čipů v USA. S odkazem na...

15. ledna 2026  22:12

Čína může přijít o svůj černý obchod s ropou. Zásoby jí vydrží jen do března

Tanker Bella 1 na archivním snímku v Singapurském průlivu (18. března 2025)

Čína se dlouhé roky spoléhá na dovoz levné ropy z Ruska, Íránu i Venezuely. Import cenově výhodné suroviny se stal jedním z pilířů nastolené strategie přispívající i k růstu celé čínské ekonomiky....

15. ledna 2026

VIDEO: Po nárazu přišel výbuch. Soud zveřejnil dramatické záběry ze srážky lodí

Vyhořelá loď Solong. (28. března 2025)

Dramatické video zachycuje výbuch, který následoval po nárazu kontejnerové lodi do ropného tankeru. Ve středu ho zhlédli porotci u londýnského soudu. K tragické nehodě došlo loni v březnu na řece...

15. ledna 2026

Ceny ropy rapidně klesly. Obavy trhu z amerického zásahu v Íránu zmírnily

Černé věže ropné rafinerie v íránském Abadanu na pozadí rudého západu slunce....

Ceny ropy prudce snižují kvůli poklesu obav z vojenského zásahu Spojených států proti Íránu. Severomořská ropa Brent krátce po 14:00 SEČ vykazovala pokles o 4,2 procenta, sestoupila tak pod 64 dolarů...

15. ledna 2026  16:17

Cestovky hlásí další turisticky silnou sezonu. Těžila z ní regionální letiště

Polovina Řeků si nemůže dovolit klasickou dovolenou, tak vyráží na jednodenní...

Skokový nárůst cestujících sice loňský rok podle cestovních kanceláří nepřinesl, zůstal však podobně silný jako rok 2024. Zejména ve vrcholné sezoně už zájem turistů naráží na kapacitní možnosti...

15. ledna 2026  13:28

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

15. ledna 2026  12:06

Paušální daň 2026: Nejvyšší čas nastavit vyšší částku, po 20. lednu už bude pozdě

Provoz bankomatu se vyplatí přibližně od 1500 výběrů za měsíc. Čím...

Placení daně v paušálním režimu, kdy se v jednom „balíku“ odvádí daň i sociální a zdravotní pojištění, je velmi oblíbené hlavně u OSVČ s nižšími příjmy a drobných podnikatelů. Zálohy se ale letos...

15. ledna 2026  11:32

Lidé berou jádro jako bezpečné. Nový šéf Temelína o prioritách i krizových scénářích

Premium
Nový ředitelem Jaderné elektrárny Temelín je od 1. ledna Petr Měšťan.

Elektrárně Temelín od letošního ledna šéfuje šestapadesátiletý Petr Měšťan. Jádro je perspektivní zdroj energie, říká. Na jih Čech se vrací po deseti letech, kdy žil v Brně, ale působil na obou...

15. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Instalace nových fotovoltaik zaznamenala po letech propad, upozorňuje asociace

Aleš Michalec

V loňském roce došlo v Česku k výraznému zpomalení výstavby nových solárních elektráren ve srovnání s rekordními roky 2023 a 2024. Celková čísla za celý rok 2025 potvrzují trend ochlazení trhu,...

15. ledna 2026  10:50

Všechny problémy se zhmotnily. Rozpočtová rada shrnula loňský rozpočet

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Minulá vláda skutečně rozpočtovala nerealisticky, shrnula loňský výsledek státního hospodaření Národní rozpočtová rada. Schodek podle ní mohl být ještě horší, ale vládě pomohl lepší výkon ekonomiky,...

15. ledna 2026  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.