Zásadní na dalším vývoji bude, jak se postaví nové vedení podniku k výběrům peněz ze strany státu. Jenom za loňský rok odvedly Lesy ČR, které se starají skoro o polovinu lesů, 5,5 miliardy korun.
Od roku 2013,
kdy stát za ministra zemědělství Petra Bendla schválil možnost odvodů z účtů státních podniků do rozpočtu, si vzaly vlády z LČR už skoro 43 miliard Kč
Ministr zdůvodnil Šafaříkovo odvolání zvýšením cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. Podobně už okolo Vánoc argumentovala Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, s jejímiž zástupci se ministr setkal tři dny po svém jmenování do funkce.
Jak napsal předseda asociace Ivan Ševčík v následném dopisu ministrovi, vývoj v oblasti prodeje dříví z výroby státního podniku je kritický a nesměřoval podle něj ke zlepšení. „Obchodní politika LČR bohužel zásadním způsobem nereflektuje situaci na evropském ani světovém trhu se dřevem a dřevařskými výrobky. V současné době patří ceny dříví v ČR k nejvyšším na světě,“ informoval.
|
Chci, aby podnik řídil manažer. Ministr zemědělství odvolal šéfa státních lesů
Dřevařský průmysl se pak dostává do ekonomické ztráty, přičemž konsolidace firem v ČR by byla dramatičtější než v zahraničí. „Ze strany LČR dochází z pozice jejich dominantního postavení na trhu k nátlaku na uzavírání nevýhodných smluv na dodávku dříví pro domácí zpracovatele, což povede ve velmi krátké době k uzavírání zpracovatelských dřevařských závodů (v první řadě malých a středních),“ uvedl předseda.
Peníze chybí
Otázkou ale zůstává, nakolik za tento stav mohl reálně ředitel a nakolik politika státu, která chtěla po státních lesích miliardy korun. Například loni na začátku roku požadoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odvod sedmi miliard, podle tehdejších spekulací by si na to musel vzít podnik půjčku. Nakonec se loni na jaře odsouhlasil tzv. institut lesní renty, podle kterého by měl podnik každoročně odvést kolem 1,5 miliardy korun. Nešlo ale o žádnou zákonnou povinnost, nakonec podnik odvedl 5,5 miliardy Kč.
Je možné, že zadání pro nové vedení Lesů ČR bude jiné, i když tomu programové prohlášení vlády nenapovídá. Bylo by namístě zadání jasně definovat, aby příští ředitel nemusel být odvolán například proto, že ceny na trhu budou nízké, odvody do státní kasy mizivé nebo lesy přetěžené.
Jan Příhoda, předseda think tanku Czech Forest
Ačkoliv samotný státní podnik říká, že nebude muset na letošní rok škrtat v investicích, podle předsedy Lesnicko-dřevařské komory ČR Jana Václavíka je vidět reálně v lesích, že peněz se nedostává. „Nejde o něco, co by bylo naplánováno a zrušilo se to,“ vysvětlil. Nové vedení podniku podle něj snad dostane zadání, aby dodrželo starou poučku, že celý systém funguje dobře, když bude environmentální, sociální a ekonomická složka v rovnováze.
|
Nebojme se podporovat velké investice, říká nový ministr zemědělství Šebestyán
Na tom, že Šafařík vlastně plnil zadání státu, upozorňuje pak předseda think-tanku Czech Forest Jan Příhoda. „Je možné, že zadání pro nové vedení Lesů ČR bude jiné, i když tomu programové prohlášení vlády nenapovídá. Bylo by namístě zadání jasně definovat, aby příští ředitel nemusel být odvolán například proto, že ceny na trhu budou nízké, odvody do státní kasy mizivé nebo lesy přetěžené,“ říká.
Co způsobí novela zákona
Bude pak podle něj také zajímavé, jak se vláda vyrovná s novelou lesního zákona, která od letošního roku stanoví, že odvody zisku státního podniku se dají použít pouze na podporu činností, které směřují k naplnění účelu lesního nebo vodního zákona nebo na pozemkové úpravy. Tedy prakticky mají nechat miliardy v rukách ministerstva zemědělství.
Už nyní se spekuluje o jménech Šafaříkova nástupce, nejčastěji pak padá Josef Vojáček, který už podnik vedl za minulé vlády Andreje Babiše. Následně ho krátce po vstupu do funkce odvolal ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), který byl jenom dočasným ministrem, než mohl být tehdy kvůli izolaci s nákazou covidem jmenován Zdeněk Nekula. Výběrové řízení, které se následně rušilo, prodlužovalo a pomáhala s ním soukromá společnost, trvalo poté skoro celý rok 2022. Nyní ministerstvo očekává, že náhradu za ředitele najde zhruba za měsíc.
|
Dodrží se schválený plán? Lesy ČR mají posílat státu 1,5 miliardy ročně
Vojáček po odchodu ze státních lesů působí jako ředitel společnosti LESCUS Cetkovice, která za jeho vedení expanduje a pomáhá s výsadbou lesa třeba v Kanadě nebo v Saudské Arábii.
A dalším tématem také zůstává, jak se nové vedení postaví ke stavbě nového sídla Lesů ČR, za 1,5 miliardy korun, které pochází z architektonické soutěže z roku 2017. Někteří odborníci jsou i vzhledem k výši peněz, které podnik za přípravu stavby připravil spíš pro stavbu, jiní nikoliv.
„Za mne je ten projekt, promiňte mi to, megalomanský a holojmazna od samotného počátku. Jde o špatný projekt, na špatném místě. Tenkrát se měla opravit stará budova, jak navrhovalo tehdejší vedení pana Vojáčka, což by stálo tak desetinu toho, co by to stálo dnes,“ říká lesní hospodář a odborník Aleš Erber. Původní projekt podle něj navíc nebyl čistě dřevostavbou, mělo se tak podle něj počkat na příznivější protipožární předpisy, které začaly platit loni.