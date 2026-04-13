Začněme odvoláním vašeho předchůdce Dalibora Šafaříka. Ministerstvo zemědělství jej zdůvodnilo vlivem Lesů ČR (LČR) na cenu dříví na trhu, respektive nedůvěrou v jeho schopnosti situaci napravit. Jak se na situaci ohledně cen díváte?
Ceny dříví na trhu jsou takové, jak to tržní podmínky stanovují. Dříví se chová jako jakákoliv jiná komodita, prostě jeho cenu určuje nabídka a poptávka. V historii už se mnohokrát stalo, zcela dle klasických zákonů ekonomického vývoje, že cena dříví stoupala a klesala v závislosti na tom, jestli bylo zrovna na trhu dříví dostatek, nebo nedostatek.
Já jsem měl tu možnost vést Lesy ČR nebo i Vojenské lesy a statky (VLS) v době, kdy bylo dříví na trhu nadbytek. Při mém původním působení ve VLS jsme řešili nadbytek spojený s orkánem Kyrill v roce 2007. A v době, kdy jsem poprvé působil u LČR, to byl nadbytek dříví způsobený kůrovcovou kalamitou, která byla extrémní a v moderní společnosti nevídaná.
Jaký je nyní rozdíl v cenách dříví?
Kdybych srovnal ceny proti té době, tak nárůst je v řádu stovek procent, podle jakosti a sortimentu dřeva. Ale ceny dříví jsou značně volatilní. V letech 2022 až 2023 zde byl také boom, následně došlo ke snížení. A teď znovu ceny rostou, ale důvod je stále stejný – přetlak nabídky nad poptávkou a obráceně.
Nyní se už ceny v zahraničí a v České republice v podstatě srovnaly, protože kapacity dřevozpracujících firem, které při kůrovcové kalamitě vzrostly, nezanikají. Nicméně o dřevo je nyní tvrdší soutěž. LČR ale vloni měnily svou střednědobou strategii, díky které začaly prodávat vlastními kanály více dřeva, nyní je to už více než polovina dříví, což byl proti předchozím letům velký rozdíl. Více dřeva se tak prodávalo na základě smluvního vyjednávání o cenách, nikoliv v rámci komplexních smluv, které se vždy soutěžily na pět let a pak se automaticky upravovaly podle čtvrtletní indexace Českého statistického úřadu.
V současnosti si pily na cenu poměrně dost stěžují s tím, že cena na českém trhu je přemrštěná a LČR na cenu před Vánocemi, těsně před vaším nástupem, v rámci vlastních kanálů ještě tlačily. Je tedy něco, co byste dělal jinak než váš předchůdce?
Vyjednávám se všemi partnery, třeba s Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků. Vyzval jsem je, aby mi řekli názor na zastoupení obchodních kanálů LČR, a pokusím se v rámci tohoto vyjednávání najít model, který by vedl blíže k tržnímu prostředí, tedy aby smluv vyjednaných od stolu bylo méně. A co bych dělal jiného než můj předchůdce?
Zásadní bude výsledek diskuse o úpravách obchodního modelu směrem k objektivnímu a predikovatelnému vývoji cen v tržním prostředí. A okamžité opatření – zjednodušeně řečeno, část dříví, které odmítne partner odebrat s odkazem na jeho vysokou cenou, umístíme na trh do soutěžního prostředí a prodáme je formou aukce. Takto dosažená cena sice může mít spotový charakter, ale je výchozím bodem pro další jednání.
|
Takže budete prodávat za nižší cenu, než tomu bylo dřív?
Cenu určuje trh a LČR musí hospodařit s cílem maximalizace zisku, avšak tak, aby nenastalo nepoškození dodavatelsko-odběratelský řetězec v lesnicko-dřevařském sektoru. Aktuální cena je ve srovnání s prvním kvartálem roku 2026 buď stejná, nebo až o 100 korun na metr kubický nižší. Ale není to ve všech případech, protože jsou tam rozdílné dřeviny, sortimenty a někde je cena naopak vyšší. Takže nejkvalitnější dřevo, pilařská kulatina, se prodává třeba až za 4000 korun, kdežto slabé dříví, vláknina, v průměru za 1200 Kč/m3.
Stáváte se generálním ředitelem LČR podruhé, je rozdíl v tom, do jakých lesů vstupujete? Kůrovcová kalamita je pryč, nepřicházíte už jako krizový manažer.
V něčem jiná je, ale v něčem zůstává úplně obdobná jako v roce 2018. Lesům ČR byla formou odvodů do fondu zakladatele a pak do státního rozpočtu odvedena značná část finančních prostředků. Stejně jako při mém posledním nástupu jsou veškeré fondy podniku nulové, v podstatě opět začínám od začátku. Trošičku mě na tom mrzí, že i když jsem v době kůrovcové kalamity za těch o stovky procent nižších cen vytvořil rezervní fondy, tak byly stejně odvedeny do státního rozpočtu. Část těchto prostředků mohla být vrácena zpět do lesa, respektive investována do dalšího rozvoje podniku.
|
Půjčka nyní není potřeba
V minulosti si ale musely LČR vzít na svoje aktivity dokonce i půjčku… Jste na tom teď obdobně?
Ne, tak špatné to díky aktuálním cenám dříví není. Byl to kontokorentní úvěr, který jsme museli použít na financování krizové situace zejména v letech 2019–20, kdy tady žádné finanční prostředky z minulé doby nebyly.
Tehdy po kalamitě spadla cena dříví a v mnohých případech se neprodávalo ani za nákladovou cenu. Právě na tento rozdíl se použil ten kontokorent. Pro loňský rok byl předepsán odvod ve výši sedm miliard, ale LČR odvedly pouze 5,7 miliardy, protože stávající účetní zákony neumožňovaly odvést finanční prostředky ze zisku roku 2025. Až uzavřeme finančně rok 2025, což by mělo být do měsíce, tak budeme moci zisk a finanční prostředky z hospodářského výsledku loňského roku použít na další financování.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán hovořil ohledně odvodu LČR na letošní rok o dvou číslech – jedno bylo 2,5 miliardy korun, ale nakonec zmínil, že to bude přes tři miliardy, ale část peněz se vrátí znovu investicemi do lesů. Už víte, kolik odvedete a jestli to bude podle požadavků takzvané bezpečné renty?
Bezpečná renta je termín, který se tu už od 90. let skloňoval často. Sám jsem autorem některých metod jejího výpočtu. Samozřejmě, že to bude můj eminentní zájem. V letošním roce je dané, že odvod bude 3,3 miliardy, ale předpokládám, že v dalších letech, a jednal jsem o tom i s ministrem, by se měl průběžně snižovat v rámci dohodnutého mechanismu, kterému můžeme říkat třeba bezpečná renta. Bude se odvíjet podle předvídatelnosti, tedy aby s ním mohl management podniku pracovat a vztáhnout ho třeba ke kubíku těžby, hektaru plochy nebo něčeho takového.
Asi žádný rozumný hospodář by si nikdy z lesů neměl vzít všechno. Mělo by to být tak, aby podniku zbyly peníze na jeho provoz, obnovu lesa, rozvoj, na nějakou prostou reprodukci, investiční aktivity a v neposlední řadě i celospolečenské funkce. A měl by tu být také rezervní fond na kalamity, protože jak může situace z pohledu vlastníka jeden rok vypadat ekonomicky dobře, tak může přijít jakýkoliv biotický či abioticky škodlivý činitel, třeba kůrovec, sníh, vítr, cokoliv, a situace je okamžitě obrácená a ceny dříví jdou raketově dolů, protože platí zákon nabídky a poptávky.
|
Když jste zmínil prázdné fondy – máte peníze na stavbu nového sídla? Předchozí vedení říkalo, že se s ním počítá. Chystáte stavět za plánovaných 1,5 miliardy korun největší českou dřevostavbu, nebo rekonstruovat?
Jeden z fondů za mého předchozího působení byl na výstavbu nové budovy a ten je v současné době opravdu nulový. Co se týče nového sídla, tak vedeme v současné době diskusi se zakladatelem, zda pokračovat. Tedy ono to pokračuje samo, nikdo to nezastavuje. A nejde jenom o novou budovu, ale o celý komplex. A ta částka na stavbu stále roste. Můj odhad dnes jsou dvě miliardy korun. Ale je to komplex kancelářských budov, parkovací dům pro 350 vozidel, výstrojní sklad, archiv a další budovy. A stará budova, kde nyní jsme, by pak byla určena k demolici.
I v případě rekonstrukce stávající budovy by se připojila novostavba zmiňovaných objektů. Nicméně ani jedna z variant nemá v současné době stavební povolení. Doufáme, že se rozhodne do konce dubna.
Pokud se podíváme na manažerské parametry, tak nová budova – když se budu v rámci inflace držet při zemi – bude stát dvě miliardy a dokončí se nejdříve v roce 2034. Ale součástí bude i komplexní řešení, a to včetně parkování, zajištění staveniště a tak dále. Dnes sem nepřijede stavební technika, takže by se musel vybudovat sjezd ze silnice první třídy mezi Hradcem Králové a Brnem. Ale oprava by také stála 1,4–1,5 miliardy a termín dokončení by měla dokonce v roce 2036. Taková je situace, a teď už stačí jenom se rozhodnout.
Vývoz nezpracovaného dříví je mýtus
Ministr dlouhodobě propaguje, aby se více přidané hodnoty nechávalo v ČR. Tedy aby se do zahraničí nevyvážela kulatina, ale aby zpracování bylo zde. Jsou možnosti, jak to podpořit?
Mýtus, který tu vždy byl, že ČR vyváží obrovské množství nezpracovaného dříví a dováží výrobky, si myslím, už není pravdivý. Když se podíváte do Zprávy o stavu lesa, tak je jasné, že saldo mezi vývozem a dovozem se zmenšuje – dneska je už jenom na úrovni 1,3 milionu metrů krychlových, což vztaženo k číslům celkově těžby není ani 10 procent. A co je zajímavé, setrvale stoupá číslo importu, což by mělo odpovídat zvýšené přidané hodnotě v České republice.
A vy jste zastánce které varianty?
Já jsem zastáncem toho, že se s tím musí něco udělat, protože už se osm až deset let do této budovy neinvestovala ani koruna a je to vidět. Budu se snažit tu situace osobně ukázat minimálně ministrovi zemědělství, ale byl bych rád, kdyby se tady zastavil i někdo z ostatních členů vlády, aby to rozhodnutí, které musím udělat, mělo nějakou politickou podporu. Ale vyplývá z toho, že i oprava i demolice je zlomková část té celé investice, největší peníze půjdou do novostaveb, které jsou potřeba v obou případech.
Máte nějaké větší plány ohledně přemnožené zvěře v lesích? Hovořilo se o zvyšování podílu honiteb ve vlastní režii, loni již jich bylo 25 procent.
Chceme to vyhodnotit. Koncepce, kde jsem problém řešil, má nyní za sebou tři roky platnosti. Samozřejmě, že to vidíme každý měsíc v jednotlivých regionech, na poradách širšího vedení, máme zprávy od vlastních zaměstnanců, že v mnoha případech je vidět, že se situace v lese zlepšuje. Otázka je, jakou roli v tom hraje zvýšení podílu honiteb ve vlastní režii.
Na druhou stranu, pokud by se to mělo přepočítat do ekonomiky, tak náklady na ochranu lesa se nijak výrazně nesnižují. Protože nemůžeme vyloučit – a teď dávám úplně extrémní případ – že i kdyby opravdu počet zvěře v rámci námi spravovaného lesa snížili na minimum, tak ta samozřejmě může přijít od jiných vlastníků a škodu udělá. Takže náklady vynaložené na ochranu lesa – jako je oplocování, nátěry a další věci v rámci pěstební činnosti – se stejně zaplatí. Nyní nejsem schopen bez objektivních dat dát konečné rozhodnutí.
|
Máte nějaké další priority ve funkci?
Absolutní priorita, kterou je potřeba vyřešit nyní, je ona rozbouřená situace ohledně trhu s dřívím. Chci ale pokračovat v tom, aby hospodaření a i celé fungování lesů bylo udržitelné. Nechci teď točit kormidlem prudce doleva nebo doprava, nechci skákat od podpory ekonomiky na úroveň sociálních funkcí lesa nebo extrémně k environmentu. Myslím si, že všechny ty tři pilíře, jak je známe, by měly být v rovnováze a historie ukázala, že když se někdo pokusí prostě vždycky tím kolem zatlačit na jednu či druhou stranu ve prospěch toho či onoho, tak to vyvolá jenom to, že někdo jiný zatlačí druhým směrem a výsledek není dobrý pro nikoho.
Smlouvu s Pauknerem by podepsal znovu
Před zhruba třemi roky podalo sdružení Zelená biomasa, což je firma navázaná na bývalý holding Less, podnět k Úřadu pro o ochranu hospodářské soutěže kvůli vámi podepsané smlouvě bez výběrového řízení s CB–EKO – tedy miliardářem Petrem Pauknerem – na odběr klestu na deset let. Pokud se nepletu, tak antimonopolní úřad ještě nerozhodl, když se ale podíváte nazpátek, rozhodl byste jinak?
Kdybych se vrátil do toho roku 2020 a 2021, kdy jednání o smlouvě probíhalo, kdy LČR opět při nízkých cenách dříví platily 600 nebo 700 milionů ročně za likvidaci klestu. A ten byl v několika nekonečněkrát opakovaných aukcích neprodejný, dokud nepřišel někdo, kdo ho koupí za rozumnou cenu v rámci nastavených podmínek. Takovou smlouvu bych v té době podepsal klidně znovu.
Myslím si, že čas mi dal za pravdu, protože i když přišlo jiné vedení, tak smlouvu neukončilo. Cena ve smlouvě se měnila jak směrem nahoru, tak směrem dolů, takže to nějakým způsobem zafungovalo. I v dnešní době, kdy LČR prodávají těžební zbytky pomocí jiných smluv nebo podobných smluv, tak možnost energetického zpracování hlavně těžebních zbytků je pro ně vítaným ekonomickým pomocníkem. Znovu říkám, že ve výchozím období vlastníci lesů utráceli neskutečné prostředky na likvidaci klestu.
Přesto se cesta výběrového řízení napřímo, nebo tedy bez výběrového řízení, zdá být taková... vachrlatá.
Před chvílí jsme se bavili o přímém prodeji dříví a jeho navyšování, kdy LČR prodávají přes čtyři miliony kubíků dříví napřímo tímto kanálem. A tam také žádné výběrové řízení neprobíhá. A před těmi šesti roky výběrová řízení na klest, respektive aukce probíhaly, ale o klest nebyl zájem.