Energetici platí stamiliony za „lesní dálnice“. Stromy na dráty padají dál

Nedělní vichřice odstřihla od elektřiny přes tři sta tisíc domácností. Škody napáchala distributorům elektřiny i lesníkům. Státní Lesy ČR, jež spravují téměř polovinu lesů v zemi, zatím velmi hrubě odhadují, že poničila asi jeden milion metrů krychlových dřeva, tedy osm procent z ročních odhadovaných těžeb, očekávaných na 12,5 milionu kubíků.

Řádění orkánu Kyrill v roce 2007 způsobilo šestinásobně větší škody –v součtu za jednu miliardu korun. Nynější vichřice Eberhard však dále zhorší situaci na trhu se dřevem, jehož cena se propadá kvůli kůrovcovým těžbám.

Škody budou opět počítat i energetici, kteří se však zatím především snaží zprovoznit poškozené sítě s napětím.

ČEZ počítá každoročně desítky milionů korun škod z větrných kalamit. Například loňská bouře Fabienne distributora proudu do 3,6 milionů domácností připravila o 43 milionů korun. Z rekordní kalamity Emma počítá škody ve výši 115 milionů.

Vedle toho ČEZ Distribuce podle mluvčí Soni Holingerové vynakládá stovky milionů ročně na prořezávání a oklešťování stromů, tedy na údržbu „dálnic“ v lesích, které mají zajistit bezpečí a stabilitu rozvodové sítě.

Velikost ochranného pásma pro elektrické vedení stanoví energetický zákon. Šíře cest kolem sloupů se liší. Určuje se podle různých typů vedení (nadzemní, kabelové, izolované) a provozované napěťové hladiny. U napětí nad 35 kV do 110 kV musí být vykáceno 12 metrů lesa na každou stranu.

Ani to však mnohdy nestačí, stromy padají na dráty dál. „Provozovatel distribuční soustavy může prořezávat a oklešťovat stromoví až do šíře 7 metrů či 12 metrů podle zákona. Bohužel stromy v lesních úsecích zpravidla dosahují mnohem vyšší výšky a i když stojí mimo ochranné pásmo, stejně v důsledku silného větru či mokrého sněhu mohou spadnou do vedení,“ uvedla Holingerová.

Bezpečný odstup stromů má zajistit vlastník pozemku

Povinnost upravovat lesní pozemky kvůli rozvodům elektrického napětí mají majitelé pozemků. Pokud vlastník zákon nedodržuje, má provozovatel distribuční soustavy právo vstoupit na jeho pozemek a zásah provést sám.

Právě polámané stromy a větve, které spadnou na vedení, jsou podle E.ON nejčastější příčinou poškozených izolátorů a vodičů.

V ochranném pásmu mohou být stromy a porosty nižší než tři metry, ale zároveň tam musí být zachován volný pruh pozemku o šíři čtyři metry kvůli průjezdu mechanizace.