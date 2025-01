Dodrží se schválený plán? Lesy ČR mají posílat státu 1,5 miliardy ročně

To by měl být dobrovolný mechanismus, podle něhož by se mimo jiné ministerstvo financí orientovalo, kolik peněz si může podnik dovolit vyplatit státu. Resort financí nicméně plánuje, že letos z podniku vyvede sedm miliard korun. Přitom podle dokumentu by se mělo odvést 7,8 miliardy korun až do roku 2029 při celkovém zisku 11,3 miliardy.

Podle principu lesní renty by si podnik neměl na své financování půjčovat a měl by mít dlouhodobě přiměřenou rezervu na účtech tak, aby zvládl i neplánované události, jako jsou větší větrné kalamity.

Renta by měla mít svou fixní složku odvislou od majetku, se kterým Lesy ČR hospodaří, což je zhruba polovina lesů v republice. Variabilní složka renty by pak měla záležet na hospodaření podniku. Od těchto částí se mají odečíst náklady třeba na dopravní infrastrukturu nutnou k obsluze lesních pozemků, na investice do lesů nebo na protierozní a protipovodňová opatření.

Politické sliby

Všechny tyto odvody jdou proti programovému prohlášení současné vlády. Kabinet Petra Fialy (ODS) i do jeho aktualizace v roce 2023 napsal: „Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo. Zajistíme transparentní hospodaření státních lesů a jejich obchodní politiky s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu, namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody.“

Podle generálního ředitele firmy Dalibora Šafaříka je výhodnější pravidelný odvod do státního rozpočtu než jednorázové vysoké sumy. Ty totiž podle něj zhoršují finanční situaci podniku.“Vyčerpá jeho rezervy a fondy využívané při klimatických extrémech počasí, kůrovcové kalamitě i potřebném zajištění větší obnovy majetku, protože v kalamitních, ztrátových letech se opravy a investice snížily pod hodnotu prosté reprodukce. Toto téma ovšem opět dokládá, že hospodářská funkce lesa je a nadále bude pro vlastníky bez rozdílu formy vlastnictví zcela zásadní,“ uvedl v lednovém odborném časopise Lesnická práce.

Strategie státního podniku předpokládá, že bude narůstat přirozená obnova lesů, a to až na 40 procent. Ta už v současnosti přesáhla cíle bývalé strategie, podle níž mělo být loni 30 procent obnovy. Přirozená obnova je finančně prospěšná i samotnému podniku, protože nemusí kupovat drahé semenáčky a platit jejich vysazování. Firma také počítá s tím, že na obnovu lesa na konci období půjde 806 milionů korun, oproti současné více než miliardě. Těžba dřeva by se měla pohybovat kolem osmi milionů metrů krychlových ročně.

Méně zvěře v lesích

Stát navíc doufá, že Parlament ČR odsouhlasí novelu mysliveckého zákona, dojde k redukci spárkaté zvěře a budou se moci omezit náklady na oplocenky. „V oblastech, kde nelze v krátkodobém horizontu dosáhnout snížení stavu spárkaté zvěře prostřednictvím nájemců honitby, podnik převezme více než 100 honiteb do vlastní režie. Celkový podíl režijních honiteb tak bude v rozmezí 25–50 procent z výměry vlastních honiteb,“ dodává dokument.

Zajímavé může být plánované větší užívání malých bezzásahových oblastí. Kromě toho se do konce roku 2023 vyznačilo na 10 tisíc biotopových stromů, které se neporazí, ale nechávají se v porostech do úplného zetlení. Do roku 2029 by mělo být takových stromů už milion. Podnik navrch plánuje vyznačit tisíc biotopových ploch.

Otázkou ovšem jako vždy bude, jak se ke strategii a jejímu naplňování postaví vláda. Miliardy produkované Lesy ČR jsou totiž pro většinu politiků příliš velkým lákadlem.