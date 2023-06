Státu se podařilo zbavit plantáže v Nikaragui, prodal ji za desítky milionů

Podle předsedy představenstva firmy a zároveň ředitele odboru Lesů ČR Jaroslava Peštuky získal nyní stát desítky milionů korun. Přesnou sumu však nechtěl zatím zveřejnit, protože ji ještě neprojednala valná hromada podniku, stane se tak v nejbližších týdnech.

Peštuka je však rád, že se firmě povedlo pozemku zbavit. „V Nikaragui se výrazně změnila politická situace, vláda tam teď jde docela po zahraničních společnostech,“ doplnil. Podle něj by do budoucna mohlo hrozit i znárodňování majetku. Kupec plantáže byl podle něj z Latinské Ameriky.

Podle posledních zpráv OSN se nikaragujský prezident Daniel Ortega, jeho manželka a viceprezidentka Rosario Murillová dopouštějí zločinů proti lidskosti vůči kritikům vlády. Podle expertů se po protivládních protestech před pěti lety státní aparát změnil na prostředek politické perzekuce obyvatel. Ortega od té doby nechal rozpustit několik tisíc občanských organizací, propuštěným politickým vězňům pak úřady odebírají občanství.

Prodej dříví na nábytek nevyšel

Peštuka připomněl, že podnikatelský záměr byl špatně nastavený. V lokalitě málo pršelo, stromy tak rostly pomaleji, než se předpokládalo. Původním záměrem bylo dodávat teakové dřevo nábytkářským firmám ve Střední Americe.

Už před šesti lety ale označil tehdejší generální ředitel Lesů ČR projekt vzniklý za jeho předchůdců za nedostatečně připravený až dobrodružný. Podle Peštuky musí mít teak pro zpracování vyzrálý střed kmene, což se neustále prodlužovalo. „Pomalu před dvěma nebo třemi lety jsme měli těžit, ale ještě tak pět, šest nebo sedm let se těžit nebude,“ doplnil.

Teka obrovská neboli teak či týk je tropický strom čeledi hluchavkovité, pocházející z jižní a jihovýchodní Asie. Dosahuje výšky 30–40 metrů a v zimě listy opadávají. Je to významný strom pěstovaný a těžený v tropických zemích pro kvalitní dřevo. Oblíbenosti se teakové dřevo dočkalo v letech 1950 a 1960, protože se využívalo pro prvky dánského stylu. Teakový nábytek se dočkal velkého rozmachu, protože se stal vyhledávaným pro svou jedinečnost a elegantní vzhled. Zdroj: wikipedia.org

Společnost H.F.C. podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové koupila pozemek v roce 2006 za tři miliony korun. „Dalších 17 milionů korun společnost vložila do výsadby dřevin a údržby plantáže, jak společnost už v minulosti zveřejnila,“ řekla iDNES.cz mluvčí.

Stát před několika lety uvažoval také o koupi lesů v Rumunsku až za 1,5 miliardy korun, z toho ale také nakonec sešlo. O akvizicích v zahraničí se nyní nedebatuje. „Pro Lesy ČR je nyní zásadní investovat do obnovy lesů, opravy lesních cest, staveb ze dřeva a vzhledem ke změně klimatu i vodohospodářských staveb, což se vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům posledních dvou let daří bez ohledu na odvod do státního rozpočtu, který v letech 2022 a 2023 činil 6,81 miliard korun. Žádné zahraniční investice v současnosti neplánujeme,“ uzavřela Jouklová.

Lesy ČR podíl v H.F.C. drží od roku 2000, druhým společníkem je hradecká stavební firma Fato Invest. Hlavním aktivem firmy H.F.C. je hotel U královny Elišky v historickém centru Hradce Králové.