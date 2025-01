Propagace dřeva za státní peníze. Ministr chce vytvořit nový fond

Rozpočet by měl mít fond, pokud Parlament novelu schválí, do 50 milionů korun ročně, řekl iDNES.cz ministr. Odhaduje, že stát by přispíval kolem 20 milionů korun.

Výbor se v úterý zabýval novelou lesního zákona, která má být největší změnou lesní legislativy od poloviny 90. let minulého století. Prodlužuje lhůty na povinné zalesňování holin a obecně liberalizuje podmínky pro vlastníky lesů.

V roce 2020 už vznikl obdobný fond při Lesnicko-dřevařské komoře, dříve se kolem roku 2017 hovořilo právě o jeho zřízení zákonem. „Nakonec se z toho stalo politikum a sešlo z toho,“ popsal již dříve pro MF DNES předseda komory Jan Václavík. Vznik fondu podporují také Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů. Podobný Vinařský fond funguje dlouhodobě například u vinařů, který například podporuje Svatomartinské víno.

V roce 2017 chtěl fond spustit tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), podle kterého měl fond působit i na mladou generaci, aby se děti na středních a základních školách dozvídaly o obnovitelném koloběhu dřeva a jeho pozitivech na krajinu.

Vize je obecně taková, že by fond měl fungovat na propagaci produktů ze dřeva. Už loni v létě stát uvedl, že je připravený co nejvíce podpořit využívání dřeva pro stavební účely. Podle vládou nedávno schválené Surovinové politiky pro dřevo by měl do roku 2035 vzrůst podíl dřevostaveb u rodinných domů na trhu na čtvrtinu. Nyní se domy s dřevěnou nosnou konstrukcí podílejí na celkovém počtu nových domů zhruba 15 procenty.

V Evropě se využívá dřevo víc

V Evropě je mnoho států, které využívají dřevo jako stavební materiál více. Vynikají v tom zejména severské země, takže třeba ve Švédsku jsou dřevostavby zastoupeny podle vládního materiálu až z 90 procent. V sousedním Rakousku tvoří dřevostavby 33 procent nových domů, ve Švýcarsku a Německu se pohybují kolem 20 procent.

Stát chce také více podporovat recyklaci nábytku, aby se nevhodné kusy jenom nevyhazovaly. Vláda zároveň podporuje udržitelné obhospodařování lesů. Plánuje snižovat zákonné povinnosti vlastníků, přičemž ministerstvo zemědělství už předložilo novelu lesního zákona, kde by se mnoho povinností mělo nově řešit spíše motivačně díky dotacím. Ta se právě v úterý na výboru řešila, pozměňovací návrhy se budou moci k zákonu podávat v rámci výboru do 5. února.