„Byli odvolání z funkce tito čtyři členové dozorčí rady: Ing. Pavel Hájek, Ing. Petr Bendl, RNDr. Pavel Fikar a Ing. Petr Navrátil, Ph.D.“ napsal mluvčí. Fikar je také členem ODS, Hájek je tajemníkem STAN na Vysočině, Navrátil pak olomoucký člen TOP 09.
Dozorčí radu Lesů ČR tvoří tři členové zvolení zaměstnanci a šest lidí jmenovaných ministrem zemědělství, několik míst tak zůstává neobsazených. Předsedou rady zůstává bývalý rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička, který je ale od února předseda Technologické agentury ČR.
Lesy ČR spravují skoro polovinu lesních pozemků v republice. Zatím není uzavřená jejich loňské hospodaření, předloni ale měly čistý zisk 4,74 miliardy korun. Loni pak do státní kasy prostřednictvím tzv. fondu zakladatele odvedly 5,5 miliardy korun.
Lesy ČR povede Josef Vojáček, podnik už řídil za minulé Babišovy vlády
Zatím pak podle mluvčího zůstávají ve funkcích členové dozorčí rady Výstaviště České Budějovice, které je také skrz lesnický fond podřízená ministerstvu zemědělství.
Naopak sněmovna už vyměnila několik členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, Tomáše Dubského (STAN) vystřídala Marie Pošarová (SPD), do rady se také dostal poslanec David Pražák (ANO).