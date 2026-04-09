Ministerstvo odvolalo polovinu členů dozorčí rady Lesů ČR, nově je v ní Tureček

Jan Drahorád
  15:21
Čtyři z devíti členů dozorčí tady státního podniku Lesy ČR skončili na konci března ve funkci. Mezi nimi byl třeba poslanec Petr Bendl z ODS, naopak ministerstvo zemědělství do rady jmenovalo poslance Karla Turečka za ANO, sdělil na dotaz iDNES.cz mluvčí úřadu Vojtěch Bílý.

Stínový ministr Karel Tureček. (16. března 2016) | foto: Profimedia.cz

„Byli odvolání z funkce tito čtyři členové dozorčí rady: Ing. Pavel Hájek, Ing. Petr Bendl, RNDr. Pavel Fikar a Ing. Petr Navrátil, Ph.D.“ napsal mluvčí. Fikar je také členem ODS, Hájek je tajemníkem STAN na Vysočině, Navrátil pak olomoucký člen TOP 09.

Dozorčí radu Lesů ČR tvoří tři členové zvolení zaměstnanci a šest lidí jmenovaných ministrem zemědělství, několik míst tak zůstává neobsazených. Předsedou rady zůstává bývalý rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička, který je ale od února předseda Technologické agentury ČR.

Lesy ČR spravují skoro polovinu lesních pozemků v republice. Zatím není uzavřená jejich loňské hospodaření, předloni ale měly čistý zisk 4,74 miliardy korun. Loni pak do státní kasy prostřednictvím tzv. fondu zakladatele odvedly 5,5 miliardy korun.

Lesy ČR povede Josef Vojáček, podnik už řídil za minulé Babišovy vlády

Zatím pak podle mluvčího zůstávají ve funkcích členové dozorčí rady Výstaviště České Budějovice, které je také skrz lesnický fond podřízená ministerstvu zemědělství.

Naopak sněmovna už vyměnila několik členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, Tomáše Dubského (STAN) vystřídala Marie Pošarová (SPD), do rady se také dostal poslanec David Pražák (ANO).

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

Češi splachují, co nemají. Jak se hledají hříšníci? Detektivní práce ve stokách, líčí vodárny

Premium
Kanalizační stoka

Navzdory snaze o osvětu Češi stále odhazují či vypouštějí do kanalizace věci, které tam nepatří. Kromě například vlhčených ubrousků či tuků a olejů po vaření se zástupci vodárenských a kanalizačních...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

9. dubna 2026  13:11,  aktualizováno  15:46

Schodek poroste, míra zadlužení dosáhne 45,6 procenta HDP, říká predikce

Ilustrační foto

Deficit českých veřejných financí by měl podle makroekonomické predikce, kterou zveřejnilo ministerstvo financí, letos vzrůst na 2,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 2,1 procenta....

9. dubna 2026  15:40

Doteď 2035, nově 2065. Havlíček ohlásil delší životnost Dukovan, stát získal čas

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti ČEZ, jejíž výsledky představil...

9. dubna 2026  13:46

Rozšiřujeme úsměvy až do vesmíru. Náhodná reklama na Nutellu výrobci pomohla

Nutella na palubě vesmírné mise se stala ústředním tématem diskuse a získala...

Když v pondělí měsíční mise Artemis II překonala rekord Apolla 13 v vzdálenosti dosažené od Země, který činil 400 000 kilometrů, byl to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro marketingový tým...

9. dubna 2026  12:14

Jančurův RegioJet po necelém roce opustí Polsko. Stěžuje si na šikanu a kampaň

První vlak z nádraží vyprovodil zakladatel společnosti RegioJet Radek Jančura....

Český dopravce RegioJet ukončí 3. května svoje působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. V tiskové zprávě to firma zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní...

9. dubna 2026  10:40

Situace v Hormuzu zůstává nevyřešená a nepředvídatelná. Co říká mezinárodní právo

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán chce v rámci svých návrhů na ukončení války s Izraelem a Spojenými státy zavést poplatky za plavbu lodí Hormuzským průlivem poté, co týdny blokoval většinu dopravy přes tuto klíčovou...

9. dubna 2026  9:36

Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel

Součástí nového sídla na okraji Písku bude administrativní budova, výrobní hala...

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod u Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních...

9. dubna 2026  9:29

Průměrná sazba hypoték kvůli konfliktu na Blízkém východě stoupla

ilustrační snímek

Průměrná sazba hypoték počátkem dubna v reakci na dopady konfliktu na Blízkém východě výrazně meziměsíčně stoupla o 0,29 bodu na 5,18 procenta. Je tak nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů...

9. dubna 2026,  aktualizováno 

Kde je logika, kde je rozum? Potravináři tepou euronařízení o obalech

Premium
ilustrační snímek

Od srpna začne účinkovat evropské nařízení ohledně obalového materiálu, tzv. PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Ačkoliv přináší řadu dobrých myšlenek, například na zmenšování volného...

9. dubna 2026

Růst cen ropy už prodražil plasty, izolace i asfalt. První stavby mají problémy

Vznikající most je jedinou spojnicí na hlavním tahu I/55 z Břeclavi do Rakouska...

Nejen asfalt. Drahá ropa prodražuje třeba i ocelové armatury do betonu nebo výrobky z plastu. Vyšší ceny materiálů začínají prodražovat výstavbu a napínat vysoutěžené ceny, za které staví dálnice a...

9. dubna 2026

Nedostatek leteckého paliva potrvá i měsíce po válce, varuje asociace dopravců

Šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Willie Walsh během...

Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA varuje, že s nedostatkem leteckého paliva budou aerolinky po celém světě bojovat ještě několik měsíců po skončení války na Blízkém východě. Důvodem jsou...

8. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.