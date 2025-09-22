Podle současných odhadů by mělo jít o několik miliard korun ročně, po zkušenostech s platbami za adaptaci lesa na klimatickou změnu, které nakonec nepřišly, se už obáváme, dodali.
V současnosti dostávají vlastníci lesů platby za hospodaření v lesích. Zde jde o podle místopředsedy SVOL Richarda Podstatzkého ročně o zhruba tři miliardy korun, i u nich si ale vlastníci stěžují, že o ně musí každoročně škemrat, protože se s nimi v základních návrzích rozpočtu nepočítá. Třeba v návrhu rozpočtu, který předložil ministr finanční Zbyněk Stanjura (ODS) chybí podle SVOL miliarda korun.
Lesníci se zlobí, stát nakonec miliardy na klima v rozpočtu nenašel
Od roku 2027 by se ale měly k těmto financím ještě přidat platby za ekosystémová opatření, za zhruba dalších 2,5 miliardy korun, pokud půjde o tisíc korun na hektar, jak s tím zatím počítá předseda SVOL Jiří Svoboda.
Nestátní vlastníci lesů obávají dvou věcí. První je, že se stejně jako v případě adaptačních plateb prakticky nespustí s odkazem na nedostatek peněz ve státním rozpočtu, což se stalo loni. „Už jsme opatrní,“ řekl Svoboda. Někteří lesáci plnili nadstavbové podmínky i dva roky, než se dozvěděli, že peníze na jejich účty nepřijdou.
Druhou je pak nastavení podmínek. Vlastníci lesů by chtěli jednoduché požadavky, které by pro ně neznamenaly příliš velkou administrativní nebo ekonomickou zátěž. „Musí to mít ekonomický smysl. Jestli to bude tak, že se má nechat shnít na hektar 10 kubíků dřeva a stát za to nabídne 1 000 korun, tak to nemůžu dělat. Nemůžu do toho vnést 20 tisíc korun a dostat 1 000 Kč,“ vysvětluje Svoboda. Zda a jak budou přesné podmínky vyplácení ekosystémových plateb vypadat, rozhodne až příští vláda.
Po ní mimo jiné bude SVOL chtít také revizi daně z nemovitých věcí na lesní pozemky, prosazení novely mysliveckého zákona, která by posílila práva vlastníků honebních pozemků, či prosazení takových nařízení, která by skutečně eliminovala přemnoženou zvěř v lesích. I když současný ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) opakovaně označoval novelu zákona o myslivosti za svou prioritu, za nyní končícího obsazení Poslanecké sněmovny se mu ji prosadit nepodařilo.