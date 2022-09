Lesy ČR budou potřebovat na obnovu cest a zalesňování padesát miliard

Jenom na lesní cesty, které jsou zničené těžařskou technikou, by mělo jít v následujících šesti letech 19 miliard korun. Další desítky pak na zalesňování, přičemž obnova lesů v posledním roce byla rekordní – plocha obnovených lesních porostů vzrostla na 49 790 hektarů, meziročně o více než 9 500 hektarů.

Státní podnik přitom přiznává, že do oprav dával v minulosti mnohem méně peněz - v roce 2020 šlo o 275 milionů, loni o 313 milionů korun a letos očekává 639 milionů korun. Podobně mu rostou i peníze na investice z vlastních zdrojů - zatímco loni šlo o 404 milionů Kč, letos plánuje investovat více než 1,5 miliardy Kč. Mimo jiné jde o instalace fotovoltaických panelů na střechy firemních budov, celkem by mělo jít o 13 700 metrů čtverečných.

Lesům ČR v současnosti rostou zisky, stoupá cena za vytěžené kůrovcové dříví. Letos do konce července ho státní podnik prodal za 10 miliard. Proto ministerstvo financí v návrhu rozpočtu, o němž se nyní jedná, požaduje do státního rozpočtu 3,8 miliardy korun. „Moje pozice jako ministra zemědělství je, aby co nejvíce prostředků zůstávalo v Lesích ČR, případně v resortu zemědělství,“ řekl lidovecký ministr.

S plochou rostou i náklady

Zalesňovaná plocha také stále roste, stejně jako plocha lesních pozemků v republice. Loni se podle ministerských údajů zvětšila o 1 475 hektarů na 2,68 milionu hektarů, proti roku 2000 je to nárůst o 41,5 tisíce hektarů. Nejlesnatější jsou Liberecký, Karlovarský a Plzeňský kraj.

Spolu s tím, jak se zvětšují počty zasazených stromů, rostou podle pověřeného ředitele podniku Jiřího Grody také náklady lesníků, kteří kvůli přemnožené zvěři musí více ochraňovat zejména mladé listnáče. Průměrná doba odrůstu stromku je nyní podle něj až desetiletí, za běžných podmínek s menším okusem a ohryzem pak kolem tří let.

Proti plánovaným odvodům peněz do státního rozpočtu, který jde proti programovému prohlášení vlády, brojí koaliční Piráti a odborové organizace v lesnictví. Peníze by podle nich měly jít hlavně do rozvoje podniku a obnovy lesů po kalamitě. Podnik už dříve uvedl, že rozhodnutí vlády respektuje a přizpůsobí mu plánované investice.

Kandidátů na ředitele je šest

Státní podnik neřeší pouze peníze, v současnosti mu už tři čtvrtě roku chybí generální ředitel. Do prvního kola opakovaného výběrového řízení, ve kterém ale při druhém pokusu nalézt nového šéfa Lesů ČR začala na žádost ministerstva asistovat agentura Constellation, se v létě přihlásilo 21 lidí.

Šest z nich se dostalo do druhého kola, řekl ve středu náměstek ministra Patrik Mlynář. Do konce září by podle něj měli zájemci poslat koncepce fungování podniku. „V příštím měsíci proběhne jednání před komisí a ke konci října bychom měli dostat doporučení na generálního ředitele,“ uzavřel. Sám Groda nechtěl iDNES.cz říct, zda do druhého kola postoupil.