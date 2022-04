Ministři se přetahují, kdo bude vládnout byznysu se dřevem

Tomu ale šéfuje nestraník za jinou koaliční stranu – Jozef Síkela (STAN). Stanovisko MPO iDNES.cz shání.

Podle Nekuly je těžké dělat v oboru změny i proto, že pro MPO není dřevozpracující průmysl prioritou. Vyzval účastníky konference, aby se snažili komunikovat s veřejností, ale i napříč politickými stranami, aby se o převod snažili také. „Pokud to vyzní jenom tak, že si to přeje Nekula, tak to bude běh, nekonečný běh,“ dodal. Předseda SVOL Jiří Svoboda pak poznamenal, že to nebude problém. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý pak iDNES.cz řekl, že dobrou zkušenost má už úřad z dřívějšího převodu pravomocí ohledně potravinářského průmyslu.

Státní správa lesů je v ČR roztříštěná. Zatímco MPO má ve svých kompetencích zpracování papíru, celulózy a dřevozpracující průmysl, lesnictví jako takové je pod zemědělským úřadem. Pod ministerstvem životního prostředí je pak správa lesů v národních parcích, Česká inspekce životního prostředí pak dozírá na ochranu lesa.

Podle lesnického náměstka ministra zemědělství Patrika Mlynáře by se v případě, že by se nenašla politická dohoda na převodu kompetencí, nebo by to trvalo moc dlouho, nabízelo vytvoření rady pod Úřadem vlády, kde by se zpracování a podpora dřeva jako zdroje řešilo.

SVOL dlouhodobě usiluje o sloučení lesnických pravomocí pod jeden úřad. Loni zástupci sdružení navrhli, aby se zřídilo samostatné ministerstvo vodního hospodářství a lesů. Lesy zabírají třetinu ČR, zasloužily by si větší kredit, řekl tehdy Svoboda. SVOL sdružuje vlastníky lesů, kteří hospodaří na více než 20 procentech lesů v ČR. Necelou polovinu vlastní státní podnik Lesy ČR.