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Kůrovcová kalamita může přijít už příští rok a nezničí jen smrky, líčí vlastníci lesů

Jan Drahorád
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Dospělý brouk dorůstá délky okolo 5 milimetrů. Po přezimování v kůře stromu se na jaře rojí a napadá další stromy v okolí. | foto: Shutterstock

O tom, že letošní rekordně teplý a suchý rok je ideální pro kůrovcové rojení, se hovoří už od léta. Vlastníci lesů se však obávají, že další kůrovcová kalamita nezasáhne jenom smrky, ale i borovice nebo jedle. Současná situace je navíc podle Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů ČR (SVOL) v mnoha ohledech horší než při začátku kalamity kolem roku 2018.

Například pily mají nyní ekonomické problémy, protože už několik let řeší drahé dřevo. Státní podnik ČD Cargo, který při poslední kalamitě odvážel dřevo, se v posledních letech zbavil mnoha vlaků. Navíc vlastníci vyčítají ministerstvu zemědělství, že nevěnuje dostatek peněz na péči o lesní pozemky. V předloženém rozpočtu na příští rok chybí dvě miliardy korun.

V letošním roce se podle vedoucího Lesní ochranné služby Petra Doležala zatím začínají objevovat malá kůrovcová ohniska. Lesníci se snaží postižené stromy najít a snížit počty kůrovců, aby jich bylo při jarním rojení méně. „Víc alarmující je stav na borovici lesní,“ dodal odborník, podle kterého kromě známého lýkožrouta smrkového hrozí množení dalších šesti kůrovcových druhů.

Vlastníci lesů si stěžují, že na ně stát podobně jako v několika předchozích letech při sestavování rozpočtu pozapomněl. A nepomáhá ani legislativně.

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