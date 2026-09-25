Například pily mají nyní ekonomické problémy, protože už několik let řeší drahé dřevo. Státní podnik ČD Cargo, který při poslední kalamitě odvážel dřevo, se v posledních letech zbavil mnoha vlaků. Navíc vlastníci vyčítají ministerstvu zemědělství, že nevěnuje dostatek peněz na péči o lesní pozemky. V předloženém rozpočtu na příští rok chybí dvě miliardy korun.
V letošním roce se podle vedoucího Lesní ochranné služby Petra Doležala zatím začínají objevovat malá kůrovcová ohniska. Lesníci se snaží postižené stromy najít a snížit počty kůrovců, aby jich bylo při jarním rojení méně. „Víc alarmující je stav na borovici lesní,“ dodal odborník, podle kterého kromě známého lýkožrouta smrkového hrozí množení dalších šesti kůrovcových druhů.
Vlastníci lesů si stěžují, že na ně stát podobně jako v několika předchozích letech při sestavování rozpočtu pozapomněl. A nepomáhá ani legislativně.