Téměř třetina vlastníků lesů netuší, kdo je jejich odborný hospodář

V Česku vlastní zhruba 300 tisíc lidí část lesa do výměry do 50 hektarů. Podle průzkumu agentury Nielsen ale 29 procent z nich vůbec neví, kdo je jejich odborný lesnický hospodář. Skoro polovina z těch, kteří to vědí, pak na něj nemá kontakt, uvedla v úterý na tiskové konferenci Linda Machová z Nielsenu.