Stát si protiřečí. Chce větší ochranu lesů i podporu průmyslu, stěžují si lesníci

Podle vedení komory se tak do roku 2030 počítá podle současného obsazení ministerstva životního prostředí o dalším rozšíření o 510 tisíc hektarů, což by podle nich znamenalo nárůst na zhruba 28 procent plochy státu.

Republika si tak podle komory protiřečí, na jedné straně chce více podporovat pily a dřevostavby, na druhé omezuje zdroj materiálu.

Komora je tak zásadně proti vzniku dalších chráněných území, zvláště pak na lesní půdě. „Snaha omezit hospodaření i následnou zonací povede k omezení vlastnických práv i na pozemcích soukromých, obecních i církevních lesů. To vše se děje bez jakékoli diskuse s odbornou veřejností, bez dopadových studií a bez jasných definic jednotlivých forem ochrany přírody,“ píše v tiskové zprávě komora.

Omezení hospodaření v krajině se pak podle předsedy představenstva instituce Jana Václavíka odrazí na horší dostupnosti produktů ze dřeva, jejich zdražení, ale i zvýšením nezaměstnanosti. „Zemědělská produkce a dřevo jsou jediné ekologicky obnovitelné suroviny, které má naše republika k dispozici. Obáváme se, že omezením lesnického hospodaření formou bezzásahovosti či takzvané skryté bezzásahovosti na takto rozsáhlých územích státu vzroste nejen cena surovin a tím i výrobků z nich, ale při výpadku dodávek bude ohrožena i potravinová a energetická bezpečnost ČR,“ dodal předseda.

O tom, zda na Křivoklátsku vznikne národní park, ale ještě rozhodnuto není, příslušný zákona zatím neprošel Poslaneckou sněmovnou.

Vláda věří ve dřevostavby

Naopak vláda Petra Fialy chce podpořit dřevozpracující průmysl. Do poloviny letošního roku by měl stát představit nové protipožární předpisy, které umožní stavět dřevostavby až do výšky 18 metrů. Půjde tedy až o šestipatrové budovy, u kombinovaného materiálu pak budou moct domy mít až 22,5 metru (osm pater). V současnosti je dovoleno maximálně 12 metrů, což odpovídá čtyřem patrům.

Změna by měla kromě možnosti stavět o něco levnější domy – protože dřevostavby mají nižší požadavky na pracovní sílu a vyšší rychlost samotné stavby, také nastartovat zpracovatelský průmysl, kde jeho zástupci hovoří o problémech s vytížeností pil. V současnosti při odeznívající kůrovcové kalamitě se také snižuje množství zpracovávaného dřeva, velká část surového dříví se pak vyváží do zahraničí, podle poslední Zprávy o stavu lesa šlo o exporty za 12,2 miliardy korun. Zároveň by se mělo dřevo alespoň částečně preferovat ve státních zakázkách.

Zpracovatelský průmysl potřebuje podle svých zástupců produkovat výrobky s vyšší přidanou hodnotou, jinak dojde v budoucnu k jeho úpadku, varují. Aktuálně pak podle předsedy Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR Petra Pražana hrozí zavírání menších provozů a omezování směn u větších výrobců. A právě tomu by spuštění budování dřevěných vícepatrových domů mohlo zabránit.