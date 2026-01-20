Loňský odvod byl kontroverzní už ze začátku roku, kdy ministerstvo financí ve výhledu rozpočtu oznámilo, že by chtělo až sedm miliard korun. Nakonec se po tlaku i ministerstva zemědělství tato suma snižovala, kritici ale hovořili prakticky o tunelování lesů. Zejména v situaci, kdy si předchozí vláda napsala do programového prohlášení, že vybrané peníze nechá v lesích.
Od letošního roku platí novela lesního zákona, která zavedla povinnost, že odvody zisku státního podniku se dají použít pouze na podporu činností směřujících k naplnění účelu lesního nebo vodního zákona nebo na pozemkové úpravy. Tedy prakticky mají nechat miliardy v rukách ministerstva zemědělství. Podle Šebestyána je tato věc zatím pouze teoretická. „Je to příjem státního rozpočtu a až pak to teče na ministerstvo,“ vysvětlil.
|
Zůstanou miliardy v lesích? Už se spekuluje o nástupci odvolaného ředitele
Nakonec se tak můžou například snížit výdaje třeba na pozemkové úpravy „bez pomoci“ peněz ze státního podniku na nulu a poté s pomocí peněz obnovit běžný stav.
Důvodem k odvolání Šafaříka bylo podle zdůvodnění ministerstva nespokojenost s vývojem ceny dřeva na trhu, která nyní proti okolním státům stoupá. Zájemci na post by se měli hlásit do 24. ledna.