Z Lesů ČR letos budeme chtít „jen“ 2,5 miliardy, říká ministr

Jan Drahorád
  16:07
Po loňském odvodu 5,5 miliardy korun ze státního podniku Lesy ČR se letos sníží požadavek ze strany státu na 2,5 miliardy Kč. Zatím je na tom předběžná dohoda mezi ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD) a ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), informoval v úterý novináře ministr. Ten v minulém týdnu odvolal generálního ředitele státního podniku Lesy ČR Dalibora Šafaříka.

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Martin Šebestyán (za SPD). (15. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Loňský odvod byl kontroverzní už ze začátku roku, kdy ministerstvo financí ve výhledu rozpočtu oznámilo, že by chtělo až sedm miliard korun. Nakonec se po tlaku i ministerstva zemědělství tato suma snižovala, kritici ale hovořili prakticky o tunelování lesů. Zejména v situaci, kdy si předchozí vláda napsala do programového prohlášení, že vybrané peníze nechá v lesích.

Od letošního roku platí novela lesního zákona, která zavedla povinnost, že odvody zisku státního podniku se dají použít pouze na podporu činností směřujících k naplnění účelu lesního nebo vodního zákona nebo na pozemkové úpravy. Tedy prakticky mají nechat miliardy v rukách ministerstva zemědělství. Podle Šebestyána je tato věc zatím pouze teoretická. „Je to příjem státního rozpočtu a až pak to teče na ministerstvo,“ vysvětlil.

Zůstanou miliardy v lesích? Už se spekuluje o nástupci odvolaného ředitele

Nakonec se tak můžou například snížit výdaje třeba na pozemkové úpravy „bez pomoci“ peněz ze státního podniku na nulu a poté s pomocí peněz obnovit běžný stav.

Důvodem k odvolání Šafaříka bylo podle zdůvodnění ministerstva nespokojenost s vývojem ceny dřeva na trhu, která nyní proti okolním státům stoupá. Zájemci na post by se měli hlásit do 24. ledna.

