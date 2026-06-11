Státu z něj podnik odvede 3,3 miliardy korun. Zbytek zisku půjde do podnikových fondů. Meziroční zvýšení zisku bylo dáno rozpuštěním už nepotřebných rezerv. Tržby Lesy ČR loni zvýšily o 7,5 procenta na 15,8 miliardy korun. ČTK to dnes řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v Česku.
Do zákonného rezervního fondu, v němž bylo ke konci loňského roku přes 2,5 miliardy korun, podnik z loňského zisku odvede 913 milionů korun. Fond tím naplní do stanovené výše minimálně 3,5 miliardy korun. Podnik také z loňského zisku začne plnit dříve do nuly vyčerpané fondy, uvedla mluvčí. Do fondu investičního rozvoje podnik dá 567 milionů korun, do fondu společenské odpovědnosti 130 milionů korun, do fondu na stavbu nového sídla 300 milionů korun, do fondu na podporu bytové politiky 31 milionů korun a do fondu kulturních a sociálních potřeb 60 milionů korun.
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Loni podnik státu ze zisku roku 2024 odvedl 4,12 miliardy korun, zbytek šel v částce 587 milionů korun do rezervního fondu a 37 milionů korun šlo do fondu FKSP. Dále podnik loni státu odvedl 312 milionů korun, které pocházely z nerozděleného zisku minulých let a z fondu investičního rozvoje, fondu bytové politiky a z fondu společenské odpovědnosti. Loni v listopadu firma ještě státu poslala na základě rozhodnutí tehdejší vlády Petra Fialy (ODS) dodatečný odvod 1,087 miliardy korun.
Peníze státu ze svých zisků a výnosů Lesy ČR odvádějí od roku 2013. I s letošním odvodem půjde o 51,5 miliardy korun. Peníze neodváděly jen v době kůrovcové kalamity v letech 2019 až 2021.
V růstu zisku se podle dřívějšího vyjádření podniku kladně projevily i vyšší tržby za dřevo. Těžbu dřeva státní lesy loni zvýšily o 0,6 procenta na 8,14 milionu metrů krychlových. Kůrovcová těžba meziročně klesla o 51 procent na 0,79 milionu metrů krychlových. Podnik loni třetí rok po sobě hospodařil v podmínkách, kdy jeho výkony již neovlivňovala kalamita kůrovce s vysokými těžbami dřeva. Na vrcholu kůrovcové kalamity v roce 2020 podnik vytěžil přes 14 milionů metrů krychlových dřeva, z nichž 9,6 milionu metrů krychlových tvořila kůrovcová těžba.
„Na všech kalamitních holinách už dnes roste směs dřevin, které společně lépe odolají klimatické změně. Velký prostor dostala přirozená obnova využitá na 35,5 procenta zalesňovaných ploch,“ uvedl generální ředitel LČR Josef Vojáček ve výroční zprávě, kterou má ČTK k dispozici. Výměru holiny podnik loni snížil o čtvrtinu na 15 400 hektarů. Obnova lesa činila přes 15.000 hektarů. Výdaje na investice Lesy ČR snížily o devět procent na 1,88 miliardy korun. Z nichž přes tři pětiny šly do stavebních investic.
Počet zaměstnanců podnik loni snížil o dvě procenta na 3738. Jejich průměrná mzda vzrostla o 4,2 procenta na 55 745 korun.
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Těžbu dřeva a práce v lesích podnik z hlavní části zadává prostřednictvím soutěží soukromým lesnickým firmám. Přes takzvanou komplexní zakázku, kdy si dřevo těží a prodávají v soutěžích vybrané lesnické firmy, podnik prodává přes 40 procent dřeva. Přes 40 procent dřeva Lesy ČR prodávají samy a přes deset procent prodávají v aukcích.
Vojáček stoji v čele podniku od letošního 20. února. Předchozího generálního ředitele Dalibora Šafaříka ministr Martin Šebestyán (za SPD) odvolal 14. ledna. Podnik Vojáček vedl již v letech 2018 až 2021, tedy v době druhé vlády premiéra Andreje Babiše (ANO).