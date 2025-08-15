Nadpoloviční většina Čechů si podle průzkumu sice uvědomuje dopady klimatických změn a nutnost změn v energetice, k projektům ve svém okolí se však většinou staví odmítavě. Vítězí takzvaný NIMBY efekt.
Ten vychází z anglického „Not In My BackYard“ a vystihuje postoj lidí, kteří sice nejsou zásadně proti větrným turbínám nebo fotovoltaikám, ale nechtějí je mít v blízkosti domu, čili na „vlastním dvorku“.
Umístění nových obnovitelných zdrojů energie v méně frekventovaných nebo odlehlých místech zvyšuje podle autorů projektu šanci na kladné přijetí ze strany veřejnosti.