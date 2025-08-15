Pryč od měst. Státní lesy nabídly pozemky, větrníky se začnou stavět mezi stromy

Větrná elektrárna Grafenschlag II v dolnorakouském okresu Zwettl využívá lesní porost pro umístění svých turbín, kde kombinují výrobu obnovitelné energie s citlivým začleněním do přírodního prostředí. | foto: WEB Windenergie AG

Dáša Hyklová
Řada plánovaných obnovitelných zdrojů energie narazila v Česku na nesouhlas obyvatel. Lesy České republiky a Komora obnovitelných zdrojů energie se nechaly inspirovat v několika evropských zemích, což má napomoci vzniku nových projektů. Nové větrníky tak nebudou umístěny na kraji měst nebo vesnic, ale v lese.

Nadpoloviční většina Čechů si podle průzkumu sice uvědomuje dopady klimatických změn a nutnost změn v energetice, k projektům ve svém okolí se však většinou staví odmítavě. Vítězí takzvaný NIMBY efekt.

Ten vychází z anglického „Not In My BackYard“ a vystihuje postoj lidí, kteří sice nejsou zásadně proti větrným turbínám nebo fotovoltaikám, ale nechtějí je mít v blízkosti domu, čili na „vlastním dvorku“.

Umístění nových obnovitelných zdrojů energie v méně frekventovaných nebo odlehlých místech zvyšuje podle autorů projektu šanci na kladné přijetí ze strany veřejnosti.

15. srpna 2025

14. srpna 2025

