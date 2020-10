Lesy čekají černou nulu. Po letech začíná podnik s pomocí státu vydělávat

Státnímu podniku, který se stará o necelou polovinu lesů v tuzemsku, kromě nízké aktivity brouka letos výrazně pomůže jeho majitel. Až 500 milionů korun získá z příspěvku na hospodaření, který se v minulosti vyplácel jen soukromníkům.



Do rozpočtu Lesů ČR navíc přitečou více než dvě miliardy korun formou kompenzace za ztrátový prodej dřeva v loňském roce. I tyto prostředky se ještě loni vyplácely pouze soukromým majitelům lesů, kteří si přijdou na většinu ze sedmimiliardového balíku.

Na tyto peníze si sáhnou další státní vlastníci, jako jsou Vojenské lesy, ale hlavně soukromníci, kteří si rozdělí čtyři ze sedmi miliard. Stačit jim to však bude podle Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů jen ze tří čtvrtin. Obnovu lesů totiž prodražuje nákladnější výsadba dominantních listnáčů, které loni společně s jedlí tvořily 66 procent nově vysazovaných stromů.

„Díky tomuto příspěvku očekáváme na konci roku výsledek v oblasti černé nuly. Teoreticky bychom měli být bez dluhů,“ poznamenal ředitel Lesů ČR Josef Vojáček s tím, že by se mohlo podařit splatit kontokorentní úvěr ve výši 700 milionů korun, kterým správce lesů řešil problémy s nedostatkem hotovosti. Měly by se také začít plnit rezervní fondy, z nichž chce firma především hradit výdaje na obnovu lesních porostů.



Nástup jara rozhodne

Pětiletá strategie Lesů ČR nepočítá až do roku 2024 s odvody do státního rozpočtu. Vláda byla na začátku kůrovcové kalamity často kritizována kvůli tomu, že povinné odvody nezastavila ani ve chvíli, kdy už bylo jasné, že zisky padají k nule.

Předloni podnik skončil ve ztrátě 790 milionů korun. V minulosti byl přitom zlatou slepicí, která do státní kasy přinášela až osm miliard korun ročně. Za šest let od roku 2013 do roku 2018 odvedl podnik do státního rozpočtu bezmála 32 miliard korun. Podle původních plánů měly Lesy ČR uzavřít letošní rok se ztrátou ve výši zhruba dvou miliard korun. Ještě v pololetí firma hospodařila se ztrátou 480 milionů.



Ceny dřeva jsou stále nízké, což podnik částečně kompenzoval tím, že začal podstatné množství dřeva nejen sám těžit, ale i prodávat. Ve vlastní režii lesy tento rok zobchodují bezmála 30 procent z odhadované těžby 14 milionů metrů krychlových dřeva.

Vývoj hospodaření Lesů ČR. Kolik odváděl podnik do státního rozpočtu od roku 2013 do roku 2019. Dohromady téměř 32 miliard korun.

„Obchodní oddělení jsme budovali v podstatě od nuly. Teď je plně etablované a zaměstnává kolem 80 lidí. Překročili jsme náš dlouhodobý cíl vlastními silami obchodovat nejméně 25 procent dřeva,“ říká Vojáček.

Téměř veškeré letošní vytěžené dřevo je kalamitní

Obrovské množství je to i ve vztahu k běžným letům, kdy společnost v průměru těžila kolem osmi milionů kubíků ročně. Téměř veškeré letos vytěžené dřevo je kalamitní. Kůrovec má na svědomí kolem 10 milionů kubíků, v důsledku polomů a dalších nahodilých událostí padlo dalších 3,5 milionu kubíků dřeva.



Kůrovcová kalamita měla letos díky deštivému jaru mírnější průběh. Brouk se vylíhl jednou až dvakrát, v předchozích letech až čtyřikrát. Pomohlo to snížit zásoby na skladech, nicméně kalamita tím nekončí.

Podle Tomáše Paříka, předsedy představenstva obchodníka s dřívím Wood & Paper, se letos těžilo v podobném množství jako loni. Ke konci roku však aspoň stoupají ceny kulatiny na pilařské zpracování. „Nicméně bude otázkou nástup jara 2021, jestli kalamita ustoupí, nebo bude pokračovat. Letos snad můžeme být mírně optimističtí, ale vyhráno rozhodně není,“ říká.

Šéf Lesů ČR Vojáček v této souvislosti upozorňuje, že se na straně obchodních partnerů mohou objevit problémy s nedostatkem pracovníků. Pařík je toho názoru, že komplikace mohou nastat na podzim a na jaře jen u zalesňovacích prací, kde se využívá méně kvalifikovaných agenturních pracovníků.

„Covidová situace prozatím ovlivňuje sektor spíš lokálně, ale je otázkou, jaká bude dynamika dalšího vývoje. Především v zemích, kam vyvážíme dřevo a výrobky ze dřeva,“ dodává Pařík.