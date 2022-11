Budvar a Lesy ČR pošlou do rozpočtu přes čtyři miliardy, schválila vláda

Státní podnik Lesy ČR a národní podnik Budějovický Budvar letos odvedou do státního rozpočtu dohromady 4,36 miliardy korun. Ve středu to schválila vláda. Oba podniky naposledy odvedly peníze do rozpočtu v roce 2018.