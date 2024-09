Potraviny bez lepku, laktózy a DIA kupuje 63 procent Čechů, říká průzkum

Jako důvod, proč tyto speciální potraviny nakupují, v něm 53,5 procenta lidí označilo zdravotní problémy, a to ať už své, nebo někoho jiného. Asi 30 procent dotázaných pak tyto potraviny nakupuje, i když zdravotní omezení nemají. Vnímají to jako součást životního stylu.

Na to, že alespoň občas potraviny bez lepku, laktózy či určené pro diabetiky vloží do košíku, častěji odpovídaly ženy. Z pohledu věku to pak byli lidé od 18 do 26 let a od 27 do 35 let. Největší poptávka po těchto speciálních potravinách je podle průzkumu v Jihomoravském kraji, kdy je tam alespoň občas nakupuje 69,1 procenta dotázaných. Postupně následují Zlínský, Olomoucký a Královéhradecký kraj.

On-line supermarket Rohlík.cz v polovině loňského roku zastropoval ceny 20 speciálních potravin, stojí v tiskové zprávě. „Je vidět, že naše opatření pomáhá, protože více než polovina lidí řekla, že je pro ně přínosné. Ale chceme jít ještě dál a nabízet zákazníkům různorodou nabídku, aby si mohli pohodlně vybrat, na co mají zrovna chuť, na jednom místě. Proto tento sortiment stále rozšiřujeme, přičemž v současné chvíli čítá přes 800 položek,“ uvedl ředitel on-line supermarketu Rohlík.cz Martin Beháň.

Průzkum pro Rohlík se lidí ptal také na to, jak často nakupují potraviny on-line. Asi 18 procent jich odpovědělo, že několikrát za měsíc, dalších 19,4 procenta tvrdí, že několikrát za čtvrt roku. Zhruba 22 procent respondentů potraviny na internetu objednává párkrát do roka a odpověď méně často si v průzkumu zvolily asi dvě pětiny dotázaných. Průzkumu se zúčastnili lidé, kteří alespoň občas nakupují on-line.

Například s celiakií, tedy nesnášenlivostí lepku, se v Česku aktuálně léčí více než 26 000 lidí, podle odhadů ale může být počet nemocných až čtyřnásobný, uvedla už dříve lékařka Iva Hoffmanová z Fakultní nemocnice v Motole. Zdravotní pojišťovny na dietu z fondů prevence přispívají podle informací na webu Celiak.cz různé částky. Například největší VZP přispívá až 8000 korun, ale pouze dětem a studentům do 26 let. Ostatní přispívají většinou 1000 až 5000 korun bez věkového omezení.