Jádro zažívá renesanci, říká dáma, která zlepšuje výkonnost Temelína

Také díky ní patří Temelín mezi nejlepší a nejbezpečnější jaderné elektrárny na světě. „Bezpečnost je pro nás prioritou. Každý den vyhodnocujeme rizika a snažíme se stále zlepšovat výkon elektrárny na všech úrovních,“ říká Trešlová.

„Řízení elektrárny je v podstatě takové řízení rizik,“ popisuje Trešlová, co vše je nutné ohlídat: „Když se řekne jaderná elektrárna, lidé se většinou vyděsí, vzpomenou si na Fukušimu nebo Černobyl. Temelín je součástí skupiny provozovatelů jaderných elektráren World Association for Nuclear Operators (WANO), což je pro bezpečnost důležité. V rámci této skupiny se sdílejí všechny zkušenosti. Takže pokud se cokoliv stane, tak elektrárna posílá do skupiny report. Na základě těchto zkušeností pak pracujeme všichni.“

Vždy je co zlepšovat

Leona Trešlová má v Temelíně na starost zlepšování výkonnosti, její tým se zaměřuje na hodnocení výkonnosti elektrárny, tvorbu rozvojových plánů a oblast mezinárodní spolupráce. „Cílem divize Jaderná energetika je vyrobit bezpečně a spolehlivě 32 TW. Náš cíl je 16,5 TW za rok. Už dnes se stabilně dostáváme přes 15 TW. To ale znamená mít také kvalifikovaný personál a moderní zařízení,“ popisuje projektová manažerka cíle elektrárny do budoucna.

„Stále je co zlepšovat, je pro mě velmi důležité neusnout na vavřínech a být neustále připravena na to, že se v rámci elektrárny mění podmínky, a že se musíme neustále učit. Prostě když jedete do kopce a zastavíte, jedete zpátky dolů,“ ujasňuje Trešlová své vize, které se týkají i modernizace zařízení. „Nedávno jsme měnili nízkotlaké díly turbíny, ty mají dvacetiletou životnost. Ale u každého komponentu je to jiné, což kontrolují naši inženýři, kteří mají na starost jednotlivé součásti celé technologie. Také se ke konci desetiletí připravujeme na velkou investiční akci výměny generátoru,“ popisuje Trešlová.

A co by ve své funkci chtěla ještě zlepšit? „Určitě bych ráda nalákala studenty a nové talenty. Práce v jaderné elektrárně je podle mého vysoce společensky ceněná a smysluplná. Je fajn vyrábět něco, co všichni používáme každý den a neobejdeme se bez toho,“ vypočítává Trešlová.

V Rozstřelu dále mluví také o tom, jestli se plánovaná odstávka Temelína dotkne ekonomiky či jaká rizika při řízení jaderné elektrárny hrozí.