Leo Express přídá vlaky do Polska a pojede i na Ukrajinu

Železniční linka do Krakova, kterou dopravce spustil loni v červenci, dosud funguje pouze jako víkendový spoj. Od 28. června chce Leo Express jezdit na trati denně. Dosud tomu podle společnosti bránila situace na polské železnici. Denní provoz by měl trvat až do 2. září, následně se dopravce vrátí k víkendovým spojům. Podle současného jízdního řádu jezdí vlaky z Prahy vždy v pátek a v neděli v 16:09, zpět se vrací následující den s plánovaným příjezdem do Prahy v 11:33.



Na vlak bude v Krakově nově čekat autobus, který bude pokračovat do Lvova. „Je to další krok k přímému propojení Polska s Ukrajinou. Do budoucna plánujeme zavést i vlakové spojení,“ uvedl výkonný ředitel Leo Expressu Peter Köhler. Dopravce tak bude dvakrát denně nabízet autobusové spojení na Ukrajinu, druhý spoj jezdí z Ostravy.

Soukromý dopravce od začátku června rozšíří i své minibusové spojení mezi Ostravou a katovickým letištěm. Autobusy by nyní měly podle společnosti lépe navazovat na letový řád letiště a otevírací dobu některých míst na trase. Spoj bude nově zajíždět například k muzeu v bývalém koncentračním táboře v Osvětimi. Ranní spoj bude mít zastávku i na krakovském letišti. Prodloužení a nové zastávky Leo Express chystá i u své minibusové linky mezi Krakovem a Košicemi.

Z tuzemských dopravců nabízejí pravidelné železniční spojení do Polska vedle Leo Expressu také České dráhy. Do Krakova i dalších polských měst mohou cestující z Česka využívat také desítky autobusových linek různých dopravců.

Leo Express patří podnikateli Leoši Novotnému, provoz zahájil v roce 2012 na lince Praha-Ostrava. V současnosti provozuje síť vlakových i autobusových spojení v sedmi zemích střední a východní Evropy. Loni firma přepravila svými vlaky a autobusy 1,8 milionu cestujících, což je meziročně o 20 procent více. Obrat skupiny za rok 2018 vzrostl o více než 120 procent na 800 milionů korun.